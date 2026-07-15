Nei giorni scorsi la Pro Loco di Senise ha formulato una richiesta di chiarimenti sui criteri di assegnazione dei contributi comunali destinati agli eventi estivi, relativi alla deliberazione di Giunta comunale n. 44/2026, sia attraverso un'istanza protocollata presso il Comune in data 9 luglio u.s., sia mediante un comunicato stampa.

Contestualmente, il Consigliere comunale di opposizione Amedeo Castelluccio ha sollevato alcune questioni riguardanti la medesima deliberazione, esprimendo dubbi sulla trasparenza dell'operato dell'Amministrazione, nei confronti delle associazioni del territorio e in relazione al Programma Operativo Annuale (POA) della Regione Basilicata. Sull'argomento è intervenuta, con una propria presa di posizione, anche la Consigliera di opposizione Anna De Palma.



Poiché le richieste di chiarimento sono state formulate pubblicamente, l'Amministrazione ritiene doveroso rispondere con altrettanta chiarezza e trasparenza, oltre a fornire riscontro scritto alla Pro Loco.



Sulla richiesta di chiarimenti della Pro Loco

Con riferimento alla deliberazione di Giunta n. 44/2026, si ribadisce l'assoluta trasparenza dell'operato dell'Amministrazione, testimoniata anche dalla pubblicazione, senza alcuna remora, del prospetto di ripartizione dei contributi.

Sebbene il consigliere Castelluccio sostenga che l'Amministrazione disponga di un potere discrezionale nell'assegnazione delle risorse, si ritiene opportuno illustrare i criteri concretamente adottati.

In primo luogo, tutte le associazioni hanno ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale e il patrocinio gratuito del Comune che comporta, tra l'altro, l'esenzione dal pagamento del suolo pubblico, il supporto della Polizia Locale durante gli eventi e l'assistenza degli uffici comunali nella predisposizione della documentazione amministrativa, nel pieno spirito di collaborazione che caratterizza il rapporto tra l'Ente e il mondo associativo.



Per quanto riguarda l'assegnazione dei contributi economici, l'Amministrazione ha tenuto conto dei seguenti criteri:

- presentazione di una proposta progettuale corredata da espressa richiesta di contributo;

- prospettazione dei costi e dei relativi preventivi di spesa.



In riferimento al confronto prospettato dal Consigliere Castelluccio tra l'Associazione Amici di San Rocco e la Pro Loco, si precisa che la prima non beneficia di altre forme di finanziamento pubblico, a differenza della Pro Loco.

Ciò nonostante, considerata la rilevanza identitaria della tradizionale Sagra della "Pettecedd", l'Amministrazione ha ritenuto comunque opportuno sostenere l'iniziativa con un contributo di euro 500,00.



Inoltre, è volontà di questa Amministrazione deliberare un ulteriore contributo a favore della Pro Loco, per la realizzazione del murale commemorativo del 40° anniversario della frana, come anticipato in occasioni di incontro alla Presidente.



Tantè che sin dal primo momento, nellambito delle iniziative commemorative promosse dallAmministrazione comunale, dal Consiglio regionale e dalle Parrocchie, il Comune ha condiviso e sostenuto liniziativa del murale anche mediante un concreto supporto organizzativo e logistico. In particolare, lAmministrazione:



- ha favorito, per circa quindici giorni, lo stazionamento gratuito del camion con cestello necessario allartista per l'esecuzione dell'opera;



- si è adoperata per la realizzazione di una passerella provvisoria che consentisse ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni e parcheggiare negli spazi privati senza disagi;



- interloquendo con il sig. Francesco Arbia, titolare della ditta Nautilus e condividendo con lo stesso l'importanza delliniziativa per tutta la collettività di Senise, lAmministrazione ha contribuito ad eliminare i costi relativi alluso del cestello a carico della Pro Loco, poiché lo stesso è stato offerto gratuitamente dal sig. Arbia, a cui va il sincero ringraziamento dell'Amministrazione e certamente anche quello della comunità.



Sulle ulteriori questioni sollevate dal consigliere Castelluccio



1. Presunta doppia inaugurazione del Museo iconografico di San Rocco



L'inaugurazione prevista quest'anno non costituisce una semplice ripetizione di quella del 2025. Si tratta, infatti, di un nuovo allestimento museale, arricchito da ulteriori opere e contenuti espositivi.

Si precisa, inoltre, che per l'iniziativa dello scorso anno non era stato riconosciuto alcun contributo comunale.

Pertanto, non sussiste alcuna irregolarità nel contributo concesso all'Associazione Europea Amici di San Rocco  Gruppo di Senise, la quale sarà comunque tenuta a rendicontare puntualmente tutte le spese sostenute.



2. Presunta disparità di trattamento tra le associazioni



Comprendiamo la sensibilità della questione, condivisa anche dalla Pro Loco.

L'Amministrazione ha sempre riconosciuto pari dignità a tutte le associazioni operanti sul territorio, valorizzandone il prezioso impegno volontario senza mai operare distinzioni o favoritismi o trattandole come figli e figliastri, come sostiene il Consigliere Castelluccio.

Le risorse comunali disponibili per i contributi diretti sono inevitabilmente limitate rispetto al numero e alla qualità delle iniziative proposte ogni anno. Proprio per questo motivo l'Amministrazione è costantemente impegnata nella ricerca di finanziamenti extracomunali, così da incrementare le risorse complessivamente disponibili a beneficio dell'intero territorio, senza che ciò comporti una minore attenzione verso realtà importanti come la Pro Loco.



3. Programma Operativo Annuale (POA) della Regione Basilicata e ruolo del consigliere Rocco Marcone



Su questo punto riteniamo necessario fare la massima chiarezza, poiché non sussiste alcun conflitto di interessi, né sotto il profilo giuridico né sotto quello dell'opportunità amministrativa.



Con deliberazione di Giunta n. 37 del 29 ottobre 2025, adottata nell'ambito della Legge regionale n. 22/1988 in materia di promozione delle attività culturali, il Comune ha candidato a finanziamento regionale i progetti "Le Orme di San Rocco" e "All'ombra del cappello di San Rocco", presentati dall'Associazione Europea Amici di San Rocco  Gruppo di Senise.



Al riguardo, si precisa che:

- si trattava dell'unico progetto pervenuto al protocollo comunale;

- non era previsto alcun cofinanziamento a carico del bilancio comunale;

- il progetto non risulta finanziato.



È altresì opportuno ricordare che il consigliere Rocco Marcone non fa parte della Giunta comunale e, pertanto, non partecipa alle deliberazioni dell'organo esecutivo né dispone di alcun potere decisionale sulle stesse, né poteva influenzare le scelte della Giunta atteso che non vi era da scegliere, essendo stato lunico progetto presentato al protocollo dellEnte.



La delega conferitagli con decreto sindacale n. 1 del 4 giugno 2025, relativa a "Volontariato, Associazionismo e Digitalizzazione", ha esclusivamente natura collaborativa e di rappresentanza politica, senza attribuire competenze decisionali.



Ne consegue che il consigliere Marcone non ha avuto alcuna incidenza sull'approvazione della deliberazione n. 37/2025, né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale.



Di conseguenza, non sussiste alcuna incompatibilità, né alcun conflitto di interesse, evidenziando la trasparenza e lo spirito collaborativo dellAmministrazione nei confronti delle realtà associative.



4. Eventi culturali destinati agli adulti



Prendiamo atto dell'osservazione formulata dal consigliere Castelluccio in merito alla presunta assenza di eventi culturali rivolti al pubblico adulto.

Riteniamo, tuttavia, che tale valutazione non tenga conto dell'intero programma estivo, nel quale sono comprese le iniziative commemorative del 40° anniversario della frana, caratterizzate da un significativo valore culturale e storico e rivolte, in larga misura, proprio a un pubblico adulto.

Tuttavia, al riguardo, non possiamo esimerci da una semplice considerazione: il Consigliere Castelluccio lamenta la mancanza di eventi culturali per adulti, ma agli eventi istituzionali organizzati dall'Amministrazione non ha mai partecipato, pur essendo stato formalmente invitato. Allo stesso modo, non si ricorda la sua presenza alle numerose presentazioni di libri promosse da autorevoli autori del territorio e patrocinate dal Comune.



Ci auguriamo, pertanto, di poterlo incontrare in occasione dei prossimi appuntamenti culturali e/o istituzionali.



Sul ruolo della Pro Loco



La Pro Loco, proprio perché rivendica un sostegno particolare da parte del Comune in ragione della funzione che l'ordinamento le riconosce, non può essere considerata una semplice associazione tra le altre.

La sua naturale vocazione è quella di coordinare il tessuto associativo, favorire il dialogo tra le diverse realtà del territorio, valorizzarne le iniziative e contribuire alla costruzione di un calendario condiviso di eventi nell'interesse dell'intera comunità.



Per questo motivo sorprende che, anziché esercitare tale funzione di raccordo, abbia scelto di alimentare una polemica sui contributi comunali. Si tratta di una scelta che rischia di indebolire proprio quel ruolo di sintesi e coordinamento che costituisce la ragion d'essere della Pro Loco e che la comunità si aspetta da essa.



Sarebbe un impoverimento della vita democratica se anche il mondo dell'associazionismo diventasse il luogo nel quale trasferire le contrapposizioni della politica.



Senise ha bisogno di una Pro Loco capace di unire le associazioni, favorire la collaborazione e rappresentare un punto di riferimento per l'intero tessuto associativo, non di un soggetto che finisca per alimentare dinamiche divisive.



L'Amministrazione comunale continuerà a collaborare con tutte le associazioni del territorio, riconoscendone il valore e il contributo che ciascuna offre alla crescita della comunità, nella convinzione che il bene comune si costruisca attraverso la cooperazione, il rispetto reciproco e la piena trasparenza dell'azione amministrativa.



Il Sindaco e l'Amministrazione comunale