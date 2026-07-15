A sei mesi della chiusura della strada di accesso alla contrada Fossi, frazione di Senise interessata da smottamenti, ancora nulla si è mosso da parte dellamministrazione comunale di Senise, e i cittadini che abitano quella zona continuano a rimanere isolati. A denunciare la situazione è il consigliere comunale di minoranza di FI Nicola Maria Sassone, che in quei giorni si era impegnato ad interessare della vicenda lassessore regionale Francesco Cupparo.

Sono fiducioso nella sensibilità e nella consapevolezza dei funzionari regionali nei confronti della problematica che ormai da anni attanaglia la contrada Fossi di Senise -scrive Sassone in una nota-. Il tutto nel pieno e primario interesse della popolazione che vi abita, e delle aziende agricole che ogni giorno svolgono con sacrificio il loro lavoro. Sassone ripercorre limpegno dellassessore e dellufficio regionale del dissesto idrogeologico da quando sono stati interessati direttamente alla vicenda.

Lassessore Cupparo, intervenuto in loco nel gennaio 2026, ha esortato lamministrazione comunale di Senise a trasmettere celermente allufficio per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata il progetto, in modo da consentire agli uffici di effettuare tempestivamente una analisi del caso.

La celerità dellamministrazione si è concretizzata nel fatto che ad oggi, luglio 2026, a distanza di 6 mesi, ancora non è stato trasmesso nulla.

Malgrado le sollecitazioni continue da parte dei cittadini e i disagi che vivono ogni giorno, lamministrazione resta adagiata sul .. poi faremo

Senise non ha bisogno di promesse per il futuro, noi abbiamo bisogno di garanzia e certezze attuali sui servizi essenziali che vanno ad incidere sulla vita dei cittadini e delle aziende locali.

Alla luce dellimmobilismo attuale sulla vicenda franosa di Contrada Fossi, abbiamo fatto prima a scomodare un assessore regionale e il commissario regionale al dissesto idrogeologico di Basilicata, piuttosto che lamministrazione ad accelerare liter burocratico per la trasmissione del progetto, sperando che il progetto almeno esiste.

Per il primo intervento (Contrada Fossi in prossimità del Fosso Gallinamara) è stato predisposto e trasmesso un primo sommario progetto con quantificazione degli interventi necessari a garantire il deflusso veicolare in sicurezza, ufficio per il Dissesto Idrogeologico. Lintervento consisterà nella messa in sicurezza del tratto stradale, ove si è verificato un importante smottamento e cedimento della sede stradale. La regione, si impegnerà a finanziare lintervento entro fine anno, mesi in cui faranno i riparti tra i vari interventi urgenti sullintero territorio regionale.

Per il secondo tratto, Contrada Tempone di Fornello nelle immediate vicinanze della Contrada SantAcqua, lentità degli interventi finalizzati alla messa insicurezza del tratto stradale risulta essere nettamente maggiore rispetto al primo citato intervento. Già in sede di primo sopralluogo alla presenza dellAssessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo e del Commissario Straordinario al dissesto idrogeologico Gianmarco Blasi, si è constatata la maggior complessità dellintervento con ipotesi di variazione del tracciato nel tratto interessato con scostamento a valle e realizzazione di indispensabili opere di contenimento del versante a mezzo gabbioni stradali.

Siamo in attesa che il comune di Senise trasmetta il progetto alla regione, ufficio per il dissesto idrogeologico, in modo che venga analizzato, valutato e si consideri la possibilità di finanziarlo, sempre considerando che i fondi regionali, vengono utilizzati e ripartiti per le esigenze per tutti i 131 comuni della Basilicata.