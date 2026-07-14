Il Tavolo nazionale sullAutomotive ha confermato che la sfida dellindustria automobilistica non riguarda soltanto il futuro dei singoli stabilimenti, ma la capacità dellEuropa di costruire una politica industriale capace di coniugare transizione ecologica, competitività e tutela del lavoro. Per la Basilicata, che ospita uno dei principali poli produttivi del Gruppo Stellantis e unimportante filiera della componentistica, il confronto rappresenta un passaggio strategico.







Lo dichiara lassessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, al termine del Tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale la Regione ha partecipato con il Direttore Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, ing. Giuseppina Lo Vecchio.







Nel corso dellincontro  afferma Cupparo  è emersa la necessità di rivedere il quadro regolatorio europeo affinché la transizione verso la mobilità sostenibile sia accompagnata da strumenti capaci di salvaguardare la competitività dellindustria europea. Il principio della neutralità tecnologica, una maggiore flessibilità delle regole e una politica industriale orientata al Made in Europe rappresentano condizioni indispensabili per evitare che la transizione si traduca in una perdita di capacità produttiva e di occupazione.







Per lassessore, il Made in Europe non può limitarsi ad una certificazione di origine.







Occorre valorizzare tutta la catena del valore: progettazione, ricerca, sviluppo, ingegneria, componentistica e produzione. È questa la strada per rafforzare lautonomia industriale europea e garantire condizioni di concorrenza più equilibrate rispetto ai produttori extraeuropei.







Particolare rilievo assumono le indicazioni emerse sul futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi.







Lazienda ha confermato la centralità del sito lucano nel Piano Italia. Dopo lavvio della produzione della nuova Jeep Compass e della DS N°8, nei prossimi mesi entreranno in produzione anche la DS7 e la Lancia Gamma, mentre entro il 2027 sarà avviata la produzione del nuovo modello Alfa Romeo, del quale Stellantis ha comunicato che la progettazione è completata e che è già iniziata la fase di industrializzazione. Si tratta di un elemento importante che rafforza le prospettive produttive dello stabilimento.







Nel corso del Tavolo è stato inoltre annunciato un incontro con la filiera nazionale previsto per il 21 settembre, dedicato proprio al coinvolgimento delle imprese della componentistica nei nuovi programmi industriali del Gruppo.







È uniniziativa che consideriamo particolarmente significativa perché dimostra la volontà di rafforzare il rapporto con i fornitori italiani e di incrementare il contenuto industriale nazionale dei nuovi programmi produttivi. Per le imprese lucane della componentistica rappresenta unopportunità concreta di crescita e di consolidamento.







Cupparo evidenzia, tuttavia, che il futuro dellautomotive non dipenderà soltanto dai nuovi modelli.







La vera sfida riguarda lintera filiera industriale. Le imprese della componentistica sono chiamate ad affrontare una trasformazione tecnologica senza precedenti, che richiederà investimenti nellintelligenza artificiale, nelle batterie, nei nuovi materiali, nella digitalizzazione dei processi produttivi, nellelettronica e nelle tecnologie per la mobilità del futuro. È su questi fronti che si giocherà la competitività dei prossimi anni.







Nel corso del Tavolo è stato inoltre evidenziato come il costo dellenergia e la complessità degli strumenti di incentivo continuino a rappresentare fattori di criticità per il settore.







Le misure nazionali illustrate dal Governo  dagli Accordi per lInnovazione ai Contratti di Sviluppo, fino agli strumenti di sostegno agli investimenti  costituiscono unopportunità importante. Occorre però proseguire sulla strada della semplificazione amministrativa, affinché le imprese possano accedere alle agevolazioni con tempi più rapidi e procedure più semplici.







Lassessore ribadisce il ruolo che la Regione intende continuare a svolgere.







La Regione Basilicata continuerà a fare la propria parte, accompagnando le imprese nellaccesso alle misure nazionali ed europee, sostenendo gli investimenti produttivi, la ricerca industriale, linnovazione, la digitalizzazione e la formazione delle competenze, nella consapevolezza che la competitività della filiera dipenderà sempre più dalla capacità di innovare.







Per Cupparo è giunto inoltre il momento di aprire una riflessione su un nuovo strumento di politica industriale.







Alla luce della centralità dello stabilimento di Melfi e dellimportanza della sua rete di fornitori, riteniamo opportuno avviare un confronto con il Governo per valutare listituzione di una ZES di settore dedicata allautomotive, nellambito della ZES Unica del Mezzogiorno. Lobiettivo è attrarre nuovi investimenti lungo tutta la catena del valore  dalla componentistica allelettronica, dalle batterie ai sistemi digitali, dalla logistica alla ricerca industriale  consolidando attorno a Melfi un ecosistema produttivo ancora più competitivo.







Una specializzazione della ZES su un comparto strategico come lautomotive consentirebbe di rafforzare ulteriormente lattrattività del territorio, favorire nuovi insediamenti produttivi e sostenere la crescita delle imprese già presenti.







Lautomotive sta vivendo la trasformazione più profonda della sua storia  conclude Cupparo  e la Basilicata intende affrontarla da protagonista. Le prospettive illustrate da Stellantis rappresentano un segnale positivo che dovrà ora tradursi in produzioni, investimenti e occupazione. Parallelamente sarà fondamentale che lEuropa accompagni questa trasformazione con regole più equilibrate e che il Governo continui a sostenere un settore strategico per il Paese. La Regione continuerà a lavorare con determinazione affinché Melfi e la sua filiera restino uno dei principali punti di riferimento dellindustria automobilistica italiana ed europea.