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La voce della Politica
|Tavolo nazionale automotive, Cupparo
14/07/2026
|Il Tavolo nazionale sullAutomotive ha confermato che la sfida dellindustria automobilistica non riguarda soltanto il futuro dei singoli stabilimenti, ma la capacità dellEuropa di costruire una politica industriale capace di coniugare transizione ecologica, competitività e tutela del lavoro. Per la Basilicata, che ospita uno dei principali poli produttivi del Gruppo Stellantis e unimportante filiera della componentistica, il confronto rappresenta un passaggio strategico.
Lo dichiara lassessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, al termine del Tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale la Regione ha partecipato con il Direttore Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, ing. Giuseppina Lo Vecchio.
Nel corso dellincontro afferma Cupparo è emersa la necessità di rivedere il quadro regolatorio europeo affinché la transizione verso la mobilità sostenibile sia accompagnata da strumenti capaci di salvaguardare la competitività dellindustria europea. Il principio della neutralità tecnologica, una maggiore flessibilità delle regole e una politica industriale orientata al Made in Europe rappresentano condizioni indispensabili per evitare che la transizione si traduca in una perdita di capacità produttiva e di occupazione.
Per lassessore, il Made in Europe non può limitarsi ad una certificazione di origine.
Occorre valorizzare tutta la catena del valore: progettazione, ricerca, sviluppo, ingegneria, componentistica e produzione. È questa la strada per rafforzare lautonomia industriale europea e garantire condizioni di concorrenza più equilibrate rispetto ai produttori extraeuropei.
Particolare rilievo assumono le indicazioni emerse sul futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi.
Lazienda ha confermato la centralità del sito lucano nel Piano Italia. Dopo lavvio della produzione della nuova Jeep Compass e della DS N°8, nei prossimi mesi entreranno in produzione anche la DS7 e la Lancia Gamma, mentre entro il 2027 sarà avviata la produzione del nuovo modello Alfa Romeo, del quale Stellantis ha comunicato che la progettazione è completata e che è già iniziata la fase di industrializzazione. Si tratta di un elemento importante che rafforza le prospettive produttive dello stabilimento.
Nel corso del Tavolo è stato inoltre annunciato un incontro con la filiera nazionale previsto per il 21 settembre, dedicato proprio al coinvolgimento delle imprese della componentistica nei nuovi programmi industriali del Gruppo.
È uniniziativa che consideriamo particolarmente significativa perché dimostra la volontà di rafforzare il rapporto con i fornitori italiani e di incrementare il contenuto industriale nazionale dei nuovi programmi produttivi. Per le imprese lucane della componentistica rappresenta unopportunità concreta di crescita e di consolidamento.
Cupparo evidenzia, tuttavia, che il futuro dellautomotive non dipenderà soltanto dai nuovi modelli.
La vera sfida riguarda lintera filiera industriale. Le imprese della componentistica sono chiamate ad affrontare una trasformazione tecnologica senza precedenti, che richiederà investimenti nellintelligenza artificiale, nelle batterie, nei nuovi materiali, nella digitalizzazione dei processi produttivi, nellelettronica e nelle tecnologie per la mobilità del futuro. È su questi fronti che si giocherà la competitività dei prossimi anni.
Nel corso del Tavolo è stato inoltre evidenziato come il costo dellenergia e la complessità degli strumenti di incentivo continuino a rappresentare fattori di criticità per il settore.
Le misure nazionali illustrate dal Governo dagli Accordi per lInnovazione ai Contratti di Sviluppo, fino agli strumenti di sostegno agli investimenti costituiscono unopportunità importante. Occorre però proseguire sulla strada della semplificazione amministrativa, affinché le imprese possano accedere alle agevolazioni con tempi più rapidi e procedure più semplici.
Lassessore ribadisce il ruolo che la Regione intende continuare a svolgere.
La Regione Basilicata continuerà a fare la propria parte, accompagnando le imprese nellaccesso alle misure nazionali ed europee, sostenendo gli investimenti produttivi, la ricerca industriale, linnovazione, la digitalizzazione e la formazione delle competenze, nella consapevolezza che la competitività della filiera dipenderà sempre più dalla capacità di innovare.
Per Cupparo è giunto inoltre il momento di aprire una riflessione su un nuovo strumento di politica industriale.
Alla luce della centralità dello stabilimento di Melfi e dellimportanza della sua rete di fornitori, riteniamo opportuno avviare un confronto con il Governo per valutare listituzione di una ZES di settore dedicata allautomotive, nellambito della ZES Unica del Mezzogiorno. Lobiettivo è attrarre nuovi investimenti lungo tutta la catena del valore dalla componentistica allelettronica, dalle batterie ai sistemi digitali, dalla logistica alla ricerca industriale consolidando attorno a Melfi un ecosistema produttivo ancora più competitivo.
Una specializzazione della ZES su un comparto strategico come lautomotive consentirebbe di rafforzare ulteriormente lattrattività del territorio, favorire nuovi insediamenti produttivi e sostenere la crescita delle imprese già presenti.
Lautomotive sta vivendo la trasformazione più profonda della sua storia conclude Cupparo e la Basilicata intende affrontarla da protagonista. Le prospettive illustrate da Stellantis rappresentano un segnale positivo che dovrà ora tradursi in produzioni, investimenti e occupazione. Parallelamente sarà fondamentale che lEuropa accompagni questa trasformazione con regole più equilibrate e che il Governo continui a sostenere un settore strategico per il Paese. La Regione continuerà a lavorare con determinazione affinché Melfi e la sua filiera restino uno dei principali punti di riferimento dellindustria automobilistica italiana ed europea.
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