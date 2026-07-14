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La voce della Politica
|Medici di emergenza, 69 gli incarichi da assegnare
14/07/2026
|Sono 69 gli incarichi vacanti da assegnare a tempo indeterminato ai medici di emergenza sanitaria territoriale. La Giunta regionale, su istanza dellassessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha approvato la prima pubblicazione degli incarichi per l'anno 2026 mettendo in campo nuove misure strutturali per potenziare la rete dell'emergenza-urgenza territoriale.
"Con questo provvedimento puntiamo alla stabilizzazione del personale attraverso il conferimento di 69 incarichi a tempo indeterminato a 38 ore settimanali, incentivando il rapporto di esclusività", dichiara Latronico. "Si tratta di una risposta concreta per superare le carenze dei medici di emergenza e per offrire maggiore sicurezza sia ai professionisti che ai cittadini, valorizzando la medicina di prossimità inserita nella nuova architettura dei distretti sanitari".
Gli incarichi a tempo indeterminato sono stati calcolati e distribuiti per garantire la copertura del servizio di emergenza 118 in tutti i 6 distretti sanitari della Basilicata. L'atto di Giunta è stato formulato sulla base della ricognizione del fabbisogno elaborata dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza in qualità di struttura di coordinamento e tiene conto dei punti di soccorso territoriali inseriti all'interno della nuova architettura dei distretti e delle Aggregazioni Funzionali Territoriali. L'obiettivo del provvedimento è proprio quello di non lasciare zone scoperte, potenziando la medicina di prossimità in modo omogeneo su tutto il territorio regionale
I medici interessati alla copertura delle 69 posizioni residue, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, avranno venti giorni di tempo dalla data di pubblicazione sul BUR per presentare la domanda formale. Le istanze dovranno essere indirizzate allUfficio di Coordinamento del Servizio di Assistenza Sanitaria di base dellASP di Potenza per l'espletamento di tutte le procedure di assegnazione.
I modelli e la documentazione ufficiale saranno interamente reperibili sul portale della Regione Basilicata nella sezione dedicata alla direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona.
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