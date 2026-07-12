Il Capogruppo del Pd: chiesta audizione dellAssessore alla Salute e del Direttore del Dipartimento per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi programmati nei presidi ospedalieri lucani

Abbiamo chiesto laudizione in seconda Ccp dellAssessore alla Salute, Cosimo Latronico, e del Direttore del Dipartimento, Domenico Tripaldi, per avere un aggiornamento sullo stato di attuazione di alcuni interventi strategici programmati sul territorio regionale, con particolare riferimento al potenziamento e alla sicurezza delle strutture sanitarie. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge

Nel dettaglio, chiederemo informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allintervento Ospedale sicuro e sostenibile di Maratea, finanziato per circa 2,7 milioni euro, sullintervento per la realizzazione di posti letto RSA di tipo R2 - non autosufficienti estensiva presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Venosa, finanziato per 1,5 mln di euro, nonché sugli interventi previsti presso il presidio ospedaliero San Carlo di Potenza, con particolare riferimento allo stato delle procedure, dei lavori e ai relativi cronoprogrammi.

Laudizione dellAssessore e del Direttore del dipartimento  conclude Lacorazza - rappresenta unimportante occasione per verificare il percorso attuativo degli interventi finanziati, anche alla luce delle scadenze previste dal PNRR e degli obiettivi della Missione 6 - Salute. Si tratta di opere rilevanti per il sistema sanitario regionale, che interessano diversi territori e che puntano a migliorare la qualità, la sicurezza e lorganizzazione dei servizi offerti ai cittadini. Per questo riteniamo necessario acquisire un quadro aggiornato sullo stato delle procedure e sulla tempistica di realizzazione degli interventi, nellinteresse dei lucani.