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La voce della Politica
|Sanità, Maratea, Venosa Potenza, Lacorazza: Alta attenzione su interventi
12/07/2026
|Il Capogruppo del Pd: chiesta audizione dellAssessore alla Salute e del Direttore del Dipartimento per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi programmati nei presidi ospedalieri lucani
Abbiamo chiesto laudizione in seconda Ccp dellAssessore alla Salute, Cosimo Latronico, e del Direttore del Dipartimento, Domenico Tripaldi, per avere un aggiornamento sullo stato di attuazione di alcuni interventi strategici programmati sul territorio regionale, con particolare riferimento al potenziamento e alla sicurezza delle strutture sanitarie. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge
Nel dettaglio, chiederemo informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allintervento Ospedale sicuro e sostenibile di Maratea, finanziato per circa 2,7 milioni euro, sullintervento per la realizzazione di posti letto RSA di tipo R2 - non autosufficienti estensiva presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Venosa, finanziato per 1,5 mln di euro, nonché sugli interventi previsti presso il presidio ospedaliero San Carlo di Potenza, con particolare riferimento allo stato delle procedure, dei lavori e ai relativi cronoprogrammi.
Laudizione dellAssessore e del Direttore del dipartimento conclude Lacorazza - rappresenta unimportante occasione per verificare il percorso attuativo degli interventi finanziati, anche alla luce delle scadenze previste dal PNRR e degli obiettivi della Missione 6 - Salute. Si tratta di opere rilevanti per il sistema sanitario regionale, che interessano diversi territori e che puntano a migliorare la qualità, la sicurezza e lorganizzazione dei servizi offerti ai cittadini. Per questo riteniamo necessario acquisire un quadro aggiornato sullo stato delle procedure e sulla tempistica di realizzazione degli interventi, nellinteresse dei lucani.
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|12/07/2026 - Sanità, Maratea, Venosa Potenza, Lacorazza: Alta attenzione su interventi
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