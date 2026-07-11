"Investire sui giovani e favorire il loro ingresso nella Pubblica Amministrazione è una scelta che condividiamo. Proprio per questo riteniamo che il bando della Regione Basilicata debba essere rivisto, perché rischia di produrre l'effetto paradossale di escludere proprio gli studenti che hanno concluso nei tempi la laurea triennale e stanno proseguendo con profitto il percorso di laurea magistrale".



Lo dichiarano i consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, che hanno presentato un'interrogazione urgente chiedendo alla Giunta di chiarire i requisiti di partecipazione e di sospendere la procedura, la cui scadenza è prevista per il 24 luglio, qualora non sia possibile estenderla anche agli studenti under 24 iscritti ai corsi di laurea magistrale.



"Il legislatore ha voluto valorizzare il merito e favorire il ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione. È difficile comprendere come possa essere ammesso uno studente di 23 anni ancora iscritto al terzo anno della laurea triennale ed essere invece escluso un suo coetaneo che quella laurea l'ha già conseguita nei tempi e sta completando la magistrale. Una interpretazione così restrittiva della norma, diversa da quella adottata da altre istituzioni universitarie come il Politecnico di Milano, impone un immediato chiarimento da parte della Regione".



Chiorazzo e Vizziello chiedono inoltre perché la Regione abbia attivato soltanto i contratti di formazione e lavoro per gli studenti universitari, senza programmare anche i contratti di apprendistato destinati ai giovani laureati, anch'essi espressamente previsti dall'art. 3-ter del D.L. n. 44/2023.



"Se non sono previsti bandi per i giovani laureati, si sospenda questa procedura e si riprogrammino le assunzioni utilizzando entrambi gli strumenti messi a disposizione dalla legge. Sarebbe incomprensibile utilizzare solo una delle due opportunità offerte dal legislatore, lasciando fuori un'intera platea di giovani qualificati che la stessa norma intendeva valorizzare".