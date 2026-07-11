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La voce della Politica
|Il trasporto pubblico su piattaforma digitale
11/07/2026
|Il trasporto pubblico regionale compie un nuovo passo nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi. Martedì 14 luglio, alle ore 10.30, nella sede delle Autolinee Liscio Spa di Potenza, sarà presentata la piattaforma digitale Itineris, il nuovo sistema che integra lacquisto e la validazione dei titoli di viaggio e le attività di controllo a bordo. Alliniziativa parteciperanno il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, e il presidente del consorzio Cotrab, Giuseppe Francesco Vinella.
Stiamo accompagnando il trasporto pubblico lucano verso un modello più moderno, accessibile ed efficiente. La tecnologia - dichiara Pepe - deve essere uno strumento al servizio dei cittadini, capace di semplificare lutilizzo dei mezzi pubblici e, allo stesso tempo, di migliorare la gestione e il controllo del servizio. Con Itineris compiamo un altro passo concreto in questa direzione.
Nel corso dellevento saranno illustrate le principali funzionalità della piattaforma, che consente lemissione dei titoli di viaggio, la validazione attraverso QR code e tecnologia NFC e lintegrazione con i sistemi di cassa. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti per la riduzione delle code, leliminazione della carta e la tracciabilità dei dati in tempo reale.
Il nuovo sistema si inserisce nel processo di digitalizzazione del trasporto pubblico extraurbano regionale, consentendo ai cittadini di acquistare biglietti e abbonamenti online o attraverso lapp Cotrab, mantenendo attiva la rete delle biglietterie convenzionate e la possibilità di acquisto a bordo. Itineris integra inoltre la validazione e il controllo dei titoli di viaggio attraverso gli apparati installati sugli autobus e i dispositivi mobili.
Al termine della presentazione ci sarà la cerimonia di consegna di 22 nuovi autobus a metano.
Linnovazione conclude Pepe - ha valore quando produce risultati concreti nella vita quotidiana delle persone. Rendere il trasporto pubblico più semplice da utilizzare e più efficiente significa rafforzare un servizio essenziale e avvicinarlo alle esigenze dei cittadini. È questo il percorso che stiamo portando avanti per costruire una mobilità regionale sempre più moderna e affidabile.
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