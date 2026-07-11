Il trasporto pubblico regionale compie un nuovo passo nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi. Martedì 14 luglio, alle ore 10.30, nella sede delle Autolinee Liscio Spa di Potenza, sarà presentata la piattaforma digitale Itineris, il nuovo sistema che integra lacquisto e la validazione dei titoli di viaggio e le attività di controllo a bordo. Alliniziativa parteciperanno il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, e il presidente del consorzio Cotrab, Giuseppe Francesco Vinella.



Stiamo accompagnando il trasporto pubblico lucano verso un modello più moderno, accessibile ed efficiente. La tecnologia - dichiara Pepe - deve essere uno strumento al servizio dei cittadini, capace di semplificare lutilizzo dei mezzi pubblici e, allo stesso tempo, di migliorare la gestione e il controllo del servizio. Con Itineris compiamo un altro passo concreto in questa direzione.



Nel corso dellevento saranno illustrate le principali funzionalità della piattaforma, che consente lemissione dei titoli di viaggio, la validazione attraverso QR code e tecnologia NFC e lintegrazione con i sistemi di cassa. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti per la riduzione delle code, leliminazione della carta e la tracciabilità dei dati in tempo reale.



Il nuovo sistema si inserisce nel processo di digitalizzazione del trasporto pubblico extraurbano regionale, consentendo ai cittadini di acquistare biglietti e abbonamenti online o attraverso lapp Cotrab, mantenendo attiva la rete delle biglietterie convenzionate e la possibilità di acquisto a bordo. Itineris integra inoltre la validazione e il controllo dei titoli di viaggio attraverso gli apparati installati sugli autobus e i dispositivi mobili.



Al termine della presentazione ci sarà la cerimonia di consegna di 22 nuovi autobus a metano.



Linnovazione  conclude Pepe - ha valore quando produce risultati concreti nella vita quotidiana delle persone. Rendere il trasporto pubblico più semplice da utilizzare e più efficiente significa rafforzare un servizio essenziale e avvicinarlo alle esigenze dei cittadini. È questo il percorso che stiamo portando avanti per costruire una mobilità regionale sempre più moderna e affidabile.