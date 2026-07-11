La voce della Politica Museo di San Rocco a Senise, contributi alle associazioni e trasparenza: il confronto entra nel vivo 11/07/2026 La discussione nata nelle ultime ore attorno ai contributi destinati alle associazioni, allinaugurazione del Museo Iconografico di San Rocco e alla programmazione degli eventi estivi di Senise ha aperto un confronto tra lAssociazione Europea Amici di San Rocco e il consigliere comunale di opposizione Castelluccio.

Al centro del dibattito non vi è soltanto la questione del finanziamento pubblico alle iniziative culturali, ma anche il rapporto tra amministrazione, associazionismo e trasparenza nelle scelte che riguardano la comunità.



LA NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN ROCCO IN RISPOSTA AD UN POST SOCIAL DEL CONSIGLIERE COMUNALE AMEDEO CASTELLUCCIO



Abbiamo letto con attenzione le dichiarazioni del Consigliere comunale Castelluccio in merito ai contributi destinati alle associazioni e, in particolare, all'inaugurazione del Museo Iconografico di San Rocco.

Poiché riteniamo che il confronto pubblico debba fondarsi sui fatti e non sull'ironia, desideriamo offrire alcune precisazioni.

Il Consigliere afferma di non comprendere come sia possibile inaugurare "ogni anno" lo stesso Museo.

Questa osservazione dimostra una conoscenza incompleta del percorso che ha portato alla nascita del Museo Iconografico di San Rocco.

Già nei mesi scorsi, attraverso numerosi comunicati stampa e servizi giornalistici, è stato reso noto che il patrimonio del Museo, costituito da statue, opere pittoriche, reliquie, paramenti sacri e numerosi beni artistici appartenenti all'Associazione Europea Amici di San Rocco, è stato restituito all'Associazione dopo essere stato trattenuto indebitamente presso il Comune di Capriati a Volturno.

Le opere sono arrivate definitivamente a Senise il 12 maggio 2026, consentendo l'avvio del lavoro di catalogazione, conservazione, riallestimento e ampliamento del percorso museale.

L'inaugurazione del 21 luglio 2025 aveva riguardato una prima esposizione iconografica dedicata a San Rocco.

L'11 luglio 2026, invece, sarà inaugurato il Museo Iconografico di San Rocco nella sua configurazione definitiva, profondamente ampliato, arricchito dalle opere rientrate a Senise e da quattro nuove importanti donazioni artistiche che entreranno stabilmente nel patrimonio museale.

Non si tratta, quindi, della ripetizione dello stesso evento, bensì della conclusione di un percorso di recupero e valorizzazione di un patrimonio culturale che oggi trova finalmente la sua stabile collocazione nella città di Senise.

Sorprende, inoltre, che il Consigliere abbia scelto di utilizzare il comunicato della Pro Loco di Senise per criticare l'Associazione Europea Amici di San Rocco, senza considerare alcuni dati oggettivi.

Dal rendiconto dell'Associazione Europea Amici di San Rocco emerge che nel 2025 sono state sostenute spese complessive pari a  8.670,18, finanziate esclusivamente mediante quote associative, erogazioni liberali e contributi di soggetti privati, senza alcun contributo da enti pubblici.

Dal rendiconto della Pro Loco Senise APS, invece, risulta che nello stesso anno sono stati sostenuti costi complessivi pari a  5.509,32, beneficiando di contributi pubblici per  2.275,69, oltre a  2.535,00 di contributi da soggetti privati e alle quote associative.

Questi dati non vengono richiamati per alimentare una sterile contrapposizione tra associazioni, ma perché il dibattito pubblico deve essere completo e fondato su informazioni verificabili.

L'Associazione Europea Amici di San Rocco non ha mai contestato i contributi destinati ad altre realtà associative.

Al contrario, ha sempre sostenuto che ogni associazione che opera seriamente per la comunità meriti sostegno, rispetto e riconoscimento.

Riteniamo tuttavia opportuno ricordare un ulteriore elemento.

Negli ultimi anni l'Associazione Europea Amici di San Rocco ha ripetutamente invitato la Pro Loco di Senise, sia verbalmente sia con comunicazioni ufficiali, a patrocinare le proprie iniziative e a diventarne parte attiva, riconoscendole quel ruolo di promozione e coordinamento del tessuto associativo locale che costituisce una delle finalità della stessa associazione.

Tali disponibilità non hanno trovato riscontro, anzi abbiamo ricevuto un netto rifiuto.

Per questo motivo desideriamo esprimere un sincero ringraziamento all'Amministrazione Comunale di Senise, che, pur in un contesto complesso e senza poter contare su un effettivo coordinamento unitario del mondo associativo, ha costruito il programma delle manifestazioni estive cercando di valorizzare le numerose iniziative promosse dalle associazioni presenti sul territorio e ha operato con criteri di trasparenza nell'assegnazione dei contributi comunali.

Proprio nel segno della trasparenza, rivolgiamo una proposta alle associazioni, che riteniamo utile per l'intera comunità.

Sarebbe un importante segnale di chiarezza pubblicare un prospetto riepilogativo contenente tutti i contributi pubblici ricevuti da ognuna, negli anni 2024 e 2025, distinguendo quelli provenienti dal Comune da quelli erogati da Regione Basilicata, APT Basilicata, Ministeri, GAL, enti pubblici e da ogni altra fonte di finanziamento pubblico.

Non è una richiesta rivolta ai Consiglieri comunali, che dispongono degli strumenti istituzionali per acquisire tali informazioni, ma un atto di trasparenza nei confronti dell'intera cittadinanza, affinché ogni valutazione possa essere formulata sulla base di un quadro completo e non parziale.

Infine, il Consigliere lamenta la mancanza di iniziative culturali dedicate agli adulti.

Cogliamo quindi l'occasione per rivolgergli un cordiale invito alla presentazione del romanzo "La terra spostata", che si terrà il prossimo 22 luglio, come sarà riportato nella locandina di imminente pubblicazione.

Sarà un piacere accoglierlo, nella speranza che scelga di partecipare e di conoscere direttamente le iniziative promosse dalla nostra Associazione, diversamente da quanto avvenuto in occasione dei precedenti eventi.

Siamo convinti che il confronto sia sempre utile quando nasce dalla conoscenza diretta dei fatti, dal dialogo e dal rispetto reciproco.

Le associazioni di promozione sociale non sono avversari politici da combattere, ma comunità di volontari che dedicano gratuitamente tempo, competenze e risorse per costruire opportunità culturali, sociali e solidali.

L'Associazione Europea Amici di San Rocco continuerà a lavorare con questo spirito, collaborando con tutte le istituzioni, rispettando tutte le associazioni e perseguendo un unico obiettivo: contribuire, con umiltà e determinazione, alla crescita culturale, turistica e sociale di Senise.

Perché il successo di un'associazione non rappresenta la sconfitta di un'altra: rappresenta una ricchezza per l'intera comunità.











LA NOTA INVIATACI DAL CONSIGLIERE COMUNALE AMEDEO CASTELLUCCIO

Mi vedo costretto ad entrare in una discussione per fare chiarezza e mettere la verità al centro del ragionamento. E mi dispiace doverlo fare perché ci sono amici e persone che conosco da una vita e che stimo. Ma nulla è personale, sto solo cercando umilmente , con serietà e coraggio di svolgere il ruolo di consigliere comunale di opposizione che il popolo di Senise mi ha conferito .

Gli amici di S Rocco di Senise si sono sentiti offesi da una mia dichiarazione che riporto qui di seguito:

(Associazioni Senise

Premesso che l'amministrazione comunale di Senise ha la facoltà di decidere se e quanti soldi dare alle associazioni per gli eventi organizzati, non posso restare in silenzio per almeno 2 aspetti che mi lasciano molto perplesso.

Prima questione quella sotto riportata.

Il comune finanzia 1000 euro l'inaugurazione del museo iconografico di S. ROCCO . Fin qui nulla di strano, se non fosse che anche lo scorso anno c'è stata un 'altra inaugurazione.

Sarò stupido io ma non capisco....si inaugura ogni anno il museo sempre nella stessa sede.

San Rocco capirà e perdonerà il solo averlo dovuto nominare.

Seconda questione. Pro Loco.

Ho letto il comunicato della Pro Loco di Senise e sinceramente ho difficoltà a comprendere come l'associazione che per sua natura dovrebbe essere riferimento per le iniziative da svolgere nel comune, debba ricorrere a collette di privati anche per la sagra della Pitticedd, oltre ad esempio per il murales (ma qui il discorso è più ampio e sarà affrontato a tempo debito). Si ha l'impressione che esistano figli e figliastri quando si tratta di elargire contributi, e questo non va per niente bene.

Le associazioni tutte, devono essere meritevoli di uguale rispetto e dignità, perché fondano la loro attività sul volontariato disinteressato dei soci e va rivolto a tutti un plauso per l'impegno.

Terzo punto, anche se non l'ho preannunciato prima. Noto a differenza dello scorso anno, una forte carenza di eventi culturali per adulti.

Neanche un libro da presentare? Però visto la tendenza a ripetere le inaugurazioni, si potrebbe pensare di ripresentare qualcosa che è stato interessante.

Ironia a parte anche dalle piccole cose, si evince che siamo messi non male, malissimo.)



Per prima cosa non ho attribuito nessuna colpa all'associazione Amici di S. ROCCO per aver ricevuto 1.000  per l'inaugurazione. Ci mancherebbe, quindi nessuna critica è stata fatta all'associazione, semmai a chi elargisce contributi , l'amministrazione comunale in questo caso. Ho soltanto espresso una perplessità sulla doppia inaugurazione, e qui la risposta degli amici non mi toglie del tutto la perplessità, che rimane un pochettino.

Mi viene fatto un invito ad approfondire che colgo con piacere. E da consigliere lo esercito allegando i seguenti atti:

1) Delibera di giunta comunale n.37 del 29.10.2025 dove il comune di Senise candida a finanziamento regionale 2 progetti : "LE ORME DI SAN ROCCO" importo complessivo 7.200 euri (5.000 regione e 2.200 cofinanziamento privato)da realizzarsi il primo dal 1 luglio al 31 agosto 2026 e "ALL'OMBRA DEL CAPPELLO DI SAN ROCCO" da realizzarsi il primo dal 29 luglio al 10 agosto 2026 per un importo complessivo di 27.000 di cui 20.000 regione Basilicata e 7.000 cofinanziamento privato, soggetti beneficiari ASSOCIAZIONE EUROPEA AMICI DI SAN ROCCO-GRUPPO DI SENISE e U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione Tursi Lagonegro GRUPPO DI SENISE.La prova che non ho nulla contro questa associazione è che non ho mai parlato di questa delibera di giunta ,pur essendo a conoscenza dal giorno della pubblicazione. Perché non c'è nulla di male che il comune di Senise candidi progetti alla regione. Ne ha diritto e facoltà e si assume le responsabilità della programmazione anche nei confrontidelle altre associazioni di Senise.

Sempre approfondendo l'argomento,

vengo a conoscenza che il consigliere comunale di maggioranza, l'amico Rocco Marcone dal 10.01.2025(allegato2 ) e presumibilmente fino al 01.12.2025 (allegato 3), data in cui è stato modificato lo statuto e il direttivo della suddetta associazione, ha rivestito il ruolo di Segretario nel DIRETTIVO DELL ' ASSOCIAZIONE EUROPEA AMICI DI SAN ROCCO SENISE.

Ricordiamo che il consigliere comunale Rocco Marcone riveste la seguente delega speciale "VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO,

E DIGITALIZZAZIONE",conferita dalla Sindaca di Senise Eleonora Castronuovo con decreto n.1 del 04.06.2025 "

E questa scoperta apre un altro argomento molto delicato. Il potenziale conflitto di interessi ,anche se credo che non ci siano i presupposti . Ma la questione di igiene ed etica politica restano macigni incancellabili.

Se la concessione "gratuita "dei locali nel complesso monumentale è stata rilasciata nel periodo di commissariamento dell'ente, con la delibera di giunta di cui prima, l'amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Eleonora Castronuovo ,sceglie di candidare e approvare esclusivamente questi 2 progetti succitati al Programma Operativo Annuale (POA) della Regione Basilicata.

E qui la domanda sorge spontanea:

Il consigliere Marcone che è delegato a questa materia, si è astenuto completamente dall'affrontare la questione del PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE, oppure ha partecipato alla scelta fatta?

Qualunque sia la risposta che ciascuno può ritenere verosimile, il dato politico che emerge è desolante. Se ha partecipato alla scelta dei progetti da candidare potrebbe essere in conflitto di interessi, se si è astenuto, come mi auguro e credo, è altrettanto grave perché non ha esercitato la funzione della sua delega.

Leggendo bene la delibera allegata, n.37 del 29.10 .2025 all'articolo 4 c'è scritto:" DI DARE ATTO CHE NON È PREVISTO ALCUN COFINANZIAMENTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE , POICHÉ LE QUOTE NON COPERTE DAL CONRIBUTO REGIONALE SARANNO SOSTENUTE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI PRIVATI RACCOLTI DAI PARTNER PROGETTUALI."

Alla luce di ciò, come mai nell'impegno di spesa per gli eventi del calendario estivo allegato B alla delibera di giunta comunale n.44 Del 03.07.2026, si riconosce il contributo di 2.000 per l'evento :"Una Croce sul Cuore" Teatro San Rocco.

Quale sarà il nome della manifestazione che si svolgerà nei giorni 3.4 5.6.8.9. Agosto: Quella candidata a finanziamento regionale (ALL'OMBRA DEL CAPPELLO DI SAN ROCCO ) per 27.000 ?

O quella finanziata con i 2.000  del bilancio comunale? Si vedrà.

Concludo ringraziando di nuovo pubblicamente tutte le associazioni che operano nella nostra comunità, per tutto ciò che fanno e faranno. Chi dedica il suo tempo all'interesse collettivo va ammirato, sostenuto e soprattutto non utilizzato per altri fini. Tra i tanti difetti che mi riconosco ne ho uno grande: pur non essendo uomo di legge ,cerco sempre di rispettarla e ancora di più pretendo che ciò avvenga nella pubblica amministrazione.

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