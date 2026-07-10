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La voce della Politica
|Comune di Valsinni, dal 16 luglio apre uno sportello di ascolto contro la violenza di genere
10/07/2026
|Il Comune di Valsinni rafforza i servizi a sostegno della comunità con l'attivazione di uno sportello informativo e di ascolto dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Il servizio sarà operativo da giovedì 16 luglio 2026 presso la "Stanza Blu" della sede comunale. L'iniziativa rientra nel progetto "Costruire Orizzonti di Libertà", realizzato dalla Fondazione Anthea ETS nell'Ambito Socio-Territoriale "Metapontino-Collina Materana" e finanziato dalla Regione Basilicata. Lo sportello sarà aperto il terzo giovedì di ogni mese, dalle 10 alle 13, offrendo ascolto, orientamento e supporto alle persone che vivono situazioni di vulnerabilità.
archivio
|La Voce della Politica
|10/07/2026 - Cgil Basilicatan: Report asili nido e infanzia in Basilicata offerta inadeguata
Posti insufficienti, spese a carico delle famiglie troppo elevate, rette insostenibili con una maggiore offerta ma anche un maggiore costo nelle strutture private e ritardi nell'attuazione dei progetti del Pnrr. È il quadro che emerge in Basilicata dal rapporto Cgil sui nidi...-->continua
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|10/07/2026 - Mancini accoglie la delegazione spagnola: ''Il Mediterraneo ponte di civiltà''
Il grande ponte che da sempre unisce culture, popoli e destini è il Mediterraneo: non una barriera, non un confine, ma uno spazio di civiltà nel quale le comunità possono incontrarsi, riconoscersi e costruire futuro.
In questo spirito il Presidente de...-->continua
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|10/07/2026 - Chiorazzo: ''Sellata-Pierfaone, bene il rilancio ma serve una strategia''
"Accogliamo con favore il progetto presentato dalla Regione Basilicata per il rilancio del comprensorio sciistico della Sellata-Pierfaone. Ogni investimento destinato a rafforzare l'attrattività della montagna lucana, ad abbattere le barriere architettoniche ...-->continua
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|10/07/2026 - Comune di Valsinni, dal 16 luglio apre uno sportello di ascolto contro la violenza di genere
Il Comune di Valsinni rafforza i servizi a sostegno della comunità con l'attivazione di uno sportello informativo e di ascolto dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Il servizio sarà operativo da giovedì 16 luglio 2026 presso la "St...-->continua
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|10/07/2026 - Latronico a Roma nel seminario "La forza dei territori"
"La salute umana si tutela solo se si tutela la salute del pianeta, ma le politiche green non devono diventare un dogma ideologico contro l'economia e il lavoro". Lo ha dichiarato lassessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata...-->continua
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|10/07/2026 - Agricoltura, Maratea ospita il confronto con Lollobrigida
Maratea ospita il confronto con il Ministro Lollobrigida: agricoltura, sviluppo e futuro della PAC al centro delliniziativa.
È il frutto di un lavoro condiviso tra lAssessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata...-->continua
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|10/07/2026 - Basilicata. Vertenza CallMat, la Giunta regionale rafforza lAvviso #BasilImpresaInvestimenti
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il testo coordinato dellAvviso pubblico #BasilImpresaInvestimenti Bonus alle imprese per gli investimenti e la formazione mediante lassunzione di soggetti provenienti dalla vertenza CallMat, confermando u...-->continua
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