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Comune di Valsinni, dal 16 luglio apre uno sportello di ascolto contro la violenza di genere

10/07/2026

Il Comune di Valsinni rafforza i servizi a sostegno della comunità con l'attivazione di uno sportello informativo e di ascolto dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Il servizio sarà operativo da giovedì 16 luglio 2026 presso la "Stanza Blu" della sede comunale. L'iniziativa rientra nel progetto "Costruire Orizzonti di Libertà", realizzato dalla Fondazione Anthea ETS nell'Ambito Socio-Territoriale "Metapontino-Collina Materana" e finanziato dalla Regione Basilicata. Lo sportello sarà aperto il terzo giovedì di ogni mese, dalle 10 alle 13, offrendo ascolto, orientamento e supporto alle persone che vivono situazioni di vulnerabilità.



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