-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Agricoltura, Maratea ospita il confronto con Lollobrigida

10/07/2026

Maratea ospita il confronto con il Ministro Lollobrigida: agricoltura, sviluppo e futuro della PAC al centro delliniziativa.

È il frutto di un lavoro condiviso tra lAssessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata e il GAL La Cittadella del Sapere liniziativa LAgricoltura come volano di sviluppo dellItalia e della Basilicata, in programma sabato 18 luglio 2026, alle ore 18:30, presso il Grand Hotel Pianeta Maratea.

Lappuntamento nasce dalla volontà comune di offrire al territorio unimportante occasione di dialogo e confronto con il Ministro dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sui temi strategici per il futuro dellagricoltura italiana: investimenti, reddito degli agricoltori, competitività delle imprese, innovazione, ricambio generazionale e prospettive della PAC post-2027.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Maratea, Cesare Albanese, e del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, i lavori saranno introdotti dal Vicepresidente del Parlamento Rurale Italiano, Nicola Timpone.

Seguirà lintervento dellAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che introdurrà i temi del confronto con particolare riferimento alle strategie di sviluppo del sistema agricolo lucano e al ruolo della Basilicata nel dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune.

Le conclusioni saranno affidate al Ministro Francesco Lollobrigida, che dialogherà con il territorio illustrando le linee di indirizzo del Governo a sostegno dellagricoltura italiana e confrontandosi con imprese agricole, organizzazioni professionali, amministratori locali e rappresentanti del sistema agroalimentare.

A moderare lincontro sarà Simona Branchetti, giornalista del TG5.

Sarà unoccasione preziosa - dichiara lAssessore alle Politiche Agricole, Carmine Cicala - per ascoltare il territorio e confrontarci con imprenditori agricoli, organizzazioni professionali, amministratori locali, giovani e tutti coloro che credono nel futuro della nostra agricoltura. Sono convinto che le migliori politiche nascano dallascolto e dal confronto con chi vive ogni giorno il territorio.

Liniziativa rappresenta unimportante occasione di dialogo tra istituzioni e sistema produttivo, con lobiettivo di rafforzare il legame tra politiche nazionali e bisogni dei territori, promuovendo una visione dellagricoltura come motore di sviluppo economico, innovazione, coesione sociale e valorizzazione delle aree rurali.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
10/07/2026 - Agricoltura, Maratea ospita il confronto con Lollobrigida

Maratea ospita il confronto con il Ministro Lollobrigida: agricoltura, sviluppo e futuro della PAC al centro delliniziativa.

È il frutto di un lavoro condiviso tra lAssessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata e il GAL La C...-->continua
10/07/2026 - Basilicata. Vertenza CallMat, la Giunta regionale rafforza lAvviso #BasilImpresaInvestimenti

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il testo coordinato dellAvviso pubblico #BasilImpresaInvestimenti  Bonus alle imprese per gli investimenti e la formazione mediante lassunzione di soggetti provenienti dalla vertenza CallMat, confermando u...-->continua
10/07/2026 - SS 175 Matera-Metaponto, Giordano (UGL Matera): ''Non può diventare la vetrina del degrado''

"La Strada Statale 175 Matera-Metaponto rappresenta uno degli assi viari più importanti della provincia di Matera. È la porta di accesso alla Città dei Sassi, al Metapontino, alle aree industriali e alle principali località turistiche della costa jonica. Propr...-->continua
10/07/2026 - È morta Patrizia Nitti, nipote di Francesco Saverio Nitti

LAssociazione melfitana Francesco Saverio Nitti  presieduta per un quarto di secolo da Patrizia Nitti, nipote dello statista lucano e presidente del Consiglio dei ministri 1919-1920  annuncia con grande dolore e infinita tristezza la scomparsa della pro...-->continua
9/07/2026 - Formazione: la Regione aggiorna il sistema dell'accreditamento

Adeguare il sistema regionale della formazione professionale ai profondi cambiamenti del mercato del lavoro, rafforzando qualità, trasparenza e capacità di rispondere ai nuovi fabbisogni di imprese e cittadini. È questo l'obiettivo del provvedimento illustrato...-->continua
9/07/2026 - Pittella a Il Libro Possibile: Sinergie con la Puglia

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha partecipato nella serata inaugurale della XXV edizione del Festival Il Libro Possibile, tenutasi a Polignano a Mare. La presenza del Consiglio regionale rientra nelle iniziative di...-->continua
9/07/2026 - Sanità, Cifarelli: ''Latronico minimizza Rapporto Istat 2026, ma la propaganda non cura i lucani''

Lassessore Latronico prova a trasformare il Rapporto Istat 2026 in unassoluzione politica della Giunta regionale. Ma la realtà è unaltra: la sanità lucana resta segnata da liste dattesa, rinunce alle cure, mobilità passiva, carenza di personale e servizi ...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo