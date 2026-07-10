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La voce della Politica
|Agricoltura, Maratea ospita il confronto con Lollobrigida
10/07/2026
|Maratea ospita il confronto con il Ministro Lollobrigida: agricoltura, sviluppo e futuro della PAC al centro delliniziativa.
È il frutto di un lavoro condiviso tra lAssessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata e il GAL La Cittadella del Sapere liniziativa LAgricoltura come volano di sviluppo dellItalia e della Basilicata, in programma sabato 18 luglio 2026, alle ore 18:30, presso il Grand Hotel Pianeta Maratea.
Lappuntamento nasce dalla volontà comune di offrire al territorio unimportante occasione di dialogo e confronto con il Ministro dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sui temi strategici per il futuro dellagricoltura italiana: investimenti, reddito degli agricoltori, competitività delle imprese, innovazione, ricambio generazionale e prospettive della PAC post-2027.
Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Maratea, Cesare Albanese, e del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, i lavori saranno introdotti dal Vicepresidente del Parlamento Rurale Italiano, Nicola Timpone.
Seguirà lintervento dellAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che introdurrà i temi del confronto con particolare riferimento alle strategie di sviluppo del sistema agricolo lucano e al ruolo della Basilicata nel dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune.
Le conclusioni saranno affidate al Ministro Francesco Lollobrigida, che dialogherà con il territorio illustrando le linee di indirizzo del Governo a sostegno dellagricoltura italiana e confrontandosi con imprese agricole, organizzazioni professionali, amministratori locali e rappresentanti del sistema agroalimentare.
A moderare lincontro sarà Simona Branchetti, giornalista del TG5.
Sarà unoccasione preziosa - dichiara lAssessore alle Politiche Agricole, Carmine Cicala - per ascoltare il territorio e confrontarci con imprenditori agricoli, organizzazioni professionali, amministratori locali, giovani e tutti coloro che credono nel futuro della nostra agricoltura. Sono convinto che le migliori politiche nascano dallascolto e dal confronto con chi vive ogni giorno il territorio.
Liniziativa rappresenta unimportante occasione di dialogo tra istituzioni e sistema produttivo, con lobiettivo di rafforzare il legame tra politiche nazionali e bisogni dei territori, promuovendo una visione dellagricoltura come motore di sviluppo economico, innovazione, coesione sociale e valorizzazione delle aree rurali.
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