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La voce della Politica
|Pittella a Il Libro Possibile: Sinergie con la Puglia
9/07/2026
|Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha partecipato nella serata inaugurale della XXV edizione del Festival Il Libro Possibile, tenutasi a Polignano a Mare. La presenza del Consiglio regionale rientra nelle iniziative di promozione del patrimonio culturale, dellidentità e delle eccellenze della Basilicata.
Il Libro Possibile - ha affermato il Presidente Pittella - è un appuntamento di grande rilievo nel panorama culturale italiano e rappresenta un luogo nel quale le istituzioni possono confrontarsi e costruire relazioni durature. Da tre anni la Basilicata è presente come Regione amica in un virtuoso scambio culturale che ha portato unanteprima della kermesse ad Irsina nello scorso mese di giugno. La presenza del Consiglio regionale e dellAPT Basilicata testimonia la volontà di promuovere il nostro territorio attraverso la cultura e di rafforzare una rete di collaborazioni che guarda al futuro.
Con la Puglia - ha evidenziato Pittella - condividiamo un percorso costruito negli anni e una prospettiva comune. I nostri destini sono legati e il Mezzogiorno può crescere se sceglie la strada della collaborazione, mettendo in rete cultura, turismo, progettualità e infrastrutture. Uniamo le forze e, come ho detto al Sindaco di Bari, proviamo a costruire sinergie virtuose sullaeroporto di Bari. Cè già una relazione positiva sullasse Bari-Matera che va coltivata e consolidata. La posizione del Sud nel Mediterraneo rappresenta una grande opportunità che possiamo cogliere soltanto attraverso politiche condivise e una visione comune dello sviluppo.
Questa occasione - ha concluso il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata - rappresenta una opportunità di collaborazione virtuosa tra le due Regioni che dobbiamo intensificare.
Presenti allinaugurazione il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il sindaco di Bari, Vito Leccese, il sindaco di Polignano, Vito Carrieri, e il direttore dellApt Basilicata, Margherita Sarli.
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|La Voce della Politica
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|9/07/2026 - Sanità, Cifarelli: ''Latronico minimizza Rapporto Istat 2026, ma la propaganda non cura i lucani''
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|9/07/2026 - IL PD di Policoro apre una nuova fase di confronto con la città e lancia la ''Policoro che vorrei''
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