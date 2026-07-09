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Pittella a Il Libro Possibile: Sinergie con la Puglia

9/07/2026

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha partecipato nella serata inaugurale della XXV edizione del Festival Il Libro Possibile, tenutasi a Polignano a Mare. La presenza del Consiglio regionale rientra nelle iniziative di promozione del patrimonio culturale, dellidentità e delle eccellenze della Basilicata.

Il Libro Possibile - ha affermato il Presidente Pittella - è un appuntamento di grande rilievo nel panorama culturale italiano e rappresenta un luogo nel quale le istituzioni possono confrontarsi e costruire relazioni durature. Da tre anni la Basilicata è presente come Regione amica in un virtuoso scambio culturale che ha portato unanteprima della kermesse ad Irsina nello scorso mese di giugno. La presenza del Consiglio regionale e dellAPT Basilicata testimonia la volontà di promuovere il nostro territorio attraverso la cultura e di rafforzare una rete di collaborazioni che guarda al futuro.

Con la Puglia - ha evidenziato Pittella - condividiamo un percorso costruito negli anni e una prospettiva comune. I nostri destini sono legati e il Mezzogiorno può crescere se sceglie la strada della collaborazione, mettendo in rete cultura, turismo, progettualità e infrastrutture. Uniamo le forze e, come ho detto al Sindaco di Bari, proviamo a costruire sinergie virtuose sullaeroporto di Bari. Cè già una relazione positiva sullasse Bari-Matera che va coltivata e consolidata. La posizione del Sud nel Mediterraneo rappresenta una grande opportunità che possiamo cogliere soltanto attraverso politiche condivise e una visione comune dello sviluppo.



Questa occasione - ha concluso il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata - rappresenta una opportunità di collaborazione virtuosa tra le due Regioni che dobbiamo intensificare.

Presenti allinaugurazione il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il sindaco di Bari, Vito Leccese, il sindaco di Polignano, Vito Carrieri, e il direttore dellApt Basilicata, Margherita Sarli.




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