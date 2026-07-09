"Ci sono decisioni che risolvono problemi nellimmediato e decisioni che cambiano il destino di una comunità. Le politiche per il diritto allo studio appartengono a questa seconda categoria. Perché investire nellistruzione, nella formazione e nel merito significa investire nella libertà delle nuove generazioni e nella capacità della Basilicata di costruire il proprio futuro". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli dItalia in Consiglio regionale, Michele Napoli, intervenendo sulle iniziative regionali dedicate al diritto allo studio universitario.



"Ridurre queste politiche ad un elenco di contributi economici sarebbe un errore. Ogni borsa di studio, ogni intervento per gli alloggi universitari, ogni incentivo al merito, ogni investimento nella formazione specialistica e nella ricerca rappresentano un tassello di una strategia molto più ampia: fare del capitale umano la principale leva di sviluppo della Basilicata. Per troppo tempo il Mezzogiorno è stato raccontato attraverso ciò che gli mancava. Oggi abbiamo il dovere di raccontarlo attraverso ciò che può diventare. La politica deve smettere di rincorrere le emergenze e tornare a costruire prospettive. È questo il significato più autentico delle politiche dedicate ai giovani".



Secondo Napoli, il vero elemento qualificante dellazione della Regione è il cambio di paradigma. "La novità non sta nella singola misura, ma nella volontà di costruire un percorso che accompagni i ragazzi lungo tutto il loro cammino: dalluniversità alla specializzazione, dalla ricerca al lavoro, fino alla piena realizzazione professionale. Quando istruzione, innovazione, imprese e occupazione dialogano tra loro, il diritto allo studio smette di essere soltanto una politica sociale e diventa una politica di sviluppo".



Il Capogruppo di Fratelli dItalia richiama quindi quella che considera la più grande sfida della Basilicata: "Lo spopolamento non è soltanto un dato statistico. È la perdita quotidiana di intelligenze, competenze, idee, energie e speranze. Ogni giovane che lascia definitivamente questa terra porta con sé una parte del nostro futuro. Per questo non possiamo limitarci a descrivere il fenomeno: dobbiamo rimuoverne le cause. La risposta non è chiedere ai nostri ragazzi di restare per senso di appartenenza. Nessuna istituzione può pretendere questo. Il compito della buona politica è un altro: creare le condizioni perché possano scegliere liberamente di restare. La differenza è profonda. La libertà nasce dalle opportunità, non dagli appelli".



Per Napoli è proprio qui che si misura la qualità di una classe dirigente. "Adesso dobbiamo compiere il passo decisivo. LUniversità della Basilicata, gli ITS Academy, il sistema della ricerca, il mondo delle imprese, le professioni e le istituzioni devono essere parte di un'unica strategia regionale. Formare competenze senza creare occasioni per valorizzarle significherebbe disperdere il nostro investimento più prezioso. Dobbiamo costruire un ecosistema capace di trasformare il sapere in innovazione, linnovazione in impresa e limpresa in lavoro qualificato. La Basilicata possiede tutte le condizioni per riuscirci: ununiversità autorevole, filiere industriali strategiche, eccellenze nellaerospazio, nellautomotive, nellenergia, nellagroalimentare, nella cultura, nella ricerca e nelle nuove tecnologie. La sfida è mettere queste realtà in rete, facendo della conoscenza il motore dello sviluppo".



Napoli conclude con quella che definisce la missione della legislatura. "La Basilicata deve passare dallessere una terra dalla quale partire ad una terra da scegliere. È questa la vera misura del successo di una politica pubblica. Una terra si sceglie quando offre università competitive, lavoro di qualità, imprese innovative, servizi efficienti, istituzioni credibili e una società che riconosce il merito come valore fondamentale. Si sceglie quando il talento trova spazio, quando chi parte sa di poter tornare e quando anche chi viene da fuori guarda alla Basilicata come ad una terra di opportunità. Come Fratelli dItalia continueremo a sostenere ogni scelta che rafforzi il capitale umano, il merito, la formazione, la ricerca e limpresa. Perché siamo convinti che la ricchezza più grande della Basilicata non risieda soltanto nelle sue risorse naturali o nelle sue eccellenze produttive, ma nelle persone. Nella loro intelligenza, nella loro creatività, nel loro coraggio e nella loro capacità di innovare".



"Il successo di una politica per i giovani non si misurerà dal numero delle borse di studio erogate. Si misurerà dal numero di ragazze e ragazzi che, grazie a quelle opportunità, saranno finalmente liberi di scegliere la Basilicata non perché non hanno alternative, ma perché qui avranno trovato le condizioni migliori per studiare, lavorare, innovare, costruire una famiglia e realizzare il proprio progetto di vita. Quel giorno potremo dire di aver vinto davvero la sfida dello sviluppo".



