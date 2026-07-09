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La voce della Politica
|Presentato il Distretto del Cibo Materano: la Provincia di Matera Ente capofila
9/07/2026
|Fornire una risposta strategica e corale per trasformare leccellente patrimonio agroalimentare, culturale e produttivo di Matera e provincia in un modello di sviluppo integrato, circolare e sostenibile.
E questa la mission del neo costituito Distretto del Cibo Materano, organismo che ha già depositato alla Regione Basilicata listanza di riconoscimento formale e che ha la Provincia di Matera quale ente capofila, presentato questa mattina nella sala presidenziale di via Ridola.
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha sottolineato il valore istituzionale e strategico delliniziativa: Il Distretto rappresenta una scelta di visione e di responsabilità. Come Provincia abbiamo creduto sin dallinizio nella necessità di un soggetto capace di mettere a sistema le energie migliori del territorio, creando opportunità reali per le imprese e rafforzando la nostra capacità di dialogo con i livelli nazionali ed europei. Questo Distretto è un investimento sul futuro della nostra comunità e sulla forza delle sue filiere produttive.
I promotori Antonio Blandi, esperto di valorizzazione del patrimonio agroalimentare, Giuseppe Perri, esperto in politiche comunitarie e direttore del Distretto, e il già sindaco di Matera, Domenico Bennardi, hanno spiegato che lobiettivo è consolidare il Distretto quale interlocutore istituzionale stabile nei confronti dei ministeri e delle istituzioni comunitarie, costruendo una rete capace di valorizzare e connettere il mondo agricolo, i laboratori artigianali, il comparto turistico e gli enti locali.
Blandi ha aggiunto che la missione si articola su due direttrici strettamente interconnesse: la valorizzazione dellidentità territoriale e lintercettazione di risorse finanziarie per il tessuto economico locale. Attraverso lo strumento dei Contratti di Distretto, lorganismo aprirà laccesso a linee di finanziamento agevolate che in Basilicata prevedono intensità daiuto straordinarie: fino al 50% degli investimenti materiali e immateriali e fino al 100% delle spese per promozione, ricerca e sviluppo. Una programmazione che si fonda su una governance partecipativa a maggioranza privata, aperta a tutte le realtà del territorio provinciale.
Perri, invece, ha sottolineato che lobiettivo è promuovere una cultura alimentare mediterranea fondata sulla tutela della biodiversità, sul racconto dei territori e sullintroduzione di strategie innovative capaci di far superare alle piccole aziende lisolamento del mercato.
Bennardi non ha mancato di evidenziare come laggregazione delle filiere deccellenza, trainate da pilastri storici come il pane di Matera IGP, lolivicoltura, la viticoltura DOC e la tradizione casearia della Murgia, è lunica vera chiave per generare ricadute economiche concrete a vantaggio dellintera comunità e di qualunque azienda decida di prendere parte a questa grande alleanza territoriale.
Al momento i produttori che hanno formalmente aderito sono una quindicina, molti dei quali presenti allincontro odierno, tra cui lAzienda Agricola Dragone, Le Matinelle di Domenico Cardinale, lAzienda agricola di Angela Riccardi, lAzienda di Angelo Fiore, il panificio Pane e Tradizione Matera, lAzienda di Emilio Vesia di Miglionico, Dalbega di Lorenzo e Benedetto Rago, lOleificio Zizzamia di Ferrandina e il birrificio agricolo Matarè.
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