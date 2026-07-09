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La voce della Politica
|Confsal Basilicata: bene proposta di Cottarelli. Servono trasparenza, rigore e risparmi per finanziare sanità e scuola
9/07/2026
|La Confsal Basilicata, per voce del Segretario Regionale Gerardo de Grazia, esprime apprezzamento per la proposta avanzata dalleconomista Carlo Cottarelli, finalizzata a rendere obbligatoria lindicazione delle coperture finanziarie nei programmi elettorali. «È una proposta che condividiamo pienamente, afferma de Grazia,perché introduce un principio essenziale: ogni promessa deve essere accompagnata dallindicazione delle risorse necessarie per renderla realizzabile. Solo così si restituisce credibilità alla politica e si evita di alimentare aspettative destinate a essere deluse.» Secondo la Confsal Basilicata è tempo di archiviare la stagione degli annunci privi di fondamento economico. «Siamo stanchi di assistere a una gara a chi promette di più senza spiegare come intenda finanziare le proprie proposte. Lo stesso principio di responsabilità dovrebbe valere anche nel confronto sindacale. Non sono credibili piattaforme che avanzano richieste per decine di miliardi senza indicare coperture concrete, scaricando poi sul Governo il compito di trovare le risorse.» Per de Grazia è necessario avviare una politica strutturale di revisione della spesa pubblica. «A livello nazionale si dovrebbe perseguire lobiettivo di risparmiare almeno un miliardo di euro allanno attraverso una seria razionalizzazione della spesa improduttiva. Allo stesso modo, in maniera proporzionata, anche le Regioni dovrebbero contribuire a questo percorso. Nellarco di una legislatura si potrebbero così liberare risorse significative da destinare ai due pilastri fondamentali dello Stato sociale, la sanità pubblica e la scuola. «La vera sfida, conclude de Grazia, non è promettere ciò che non si può mantenere, ma amministrare con serietà, eliminare gli sprechi e investire le risorse recuperate nei servizi essenziali. È questa la strada per rafforzare la fiducia dei cittadini e garantire uno sviluppo sostenibile del Paese.»
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archivio
|La Voce della Politica
|9/07/2026 - Sanità, Cifarelli: ''Latronico minimizza Rapporto Istat 2026, ma la propaganda non cura i lucani''
Lassessore Latronico prova a trasformare il Rapporto Istat 2026 in unassoluzione politica della Giunta regionale. Ma la realtà è unaltra: la sanità lucana resta segnata da liste dattesa, rinunce alle cure, mobilità passiva, carenza di personale e servizi territoriali an...-->continua
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|9/07/2026 - Fp Cgil, Filcams Cgil: ''Forte preoccupazione per le possibili ripercussioni sociali e occupazionali''
A seguito dellincontro di ieri con il sindaco del Comune di Potenza e il dirigente Giuseppe Romaniello, la FP CGIL di Potenza e la FILCAMS CGIL, esprimono forte preoccupazione per le possibili ripercussioni sociali e occupazionali derivanti dalla riduzione de...-->continua
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|9/07/2026 - Napoli (FdI)- Università, merito e futuro
"Ci sono decisioni che risolvono problemi nellimmediato e decisioni che cambiano il destino di una comunità. Le politiche per il diritto allo studio appartengono a questa seconda categoria. Perché investire nellistruzione, nella formazione e nel merito signi...-->continua
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|9/07/2026 - Presentato il Distretto del Cibo Materano: la Provincia di Matera Ente capofila
Fornire una risposta strategica e corale per trasformare leccellente patrimonio agroalimentare, culturale e produttivo di Matera e provincia in un modello di sviluppo integrato, circolare e sostenibile.
E questa la mission del neo costituito Distretto de...-->continua
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|9/07/2026 - IL PD di Policoro apre una nuova fase di confronto con la città e lancia la ''Policoro che vorrei''
Con l'amministrazione comunale della destra guidata da Enrico Bianco entrata nell'ultimo anno di consiliatura, è tempo di aprire una riflessione seria sul futuro di Policoro. Al di là degli annunci e delle operazioni di comunicazione, molte delle principali qu...-->continua
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|9/07/2026 - Confsal Basilicata: bene proposta di Cottarelli. Servono trasparenza, rigore e risparmi per finanziare sanità e scuola
La Confsal Basilicata, per voce del Segretario Regionale Gerardo de Grazia, esprime apprezzamento per la proposta avanzata dalleconomista Carlo Cottarelli, finalizzata a rendere obbligatoria lindicazione delle coperture finanziarie nei programmi elettorali. ...-->continua
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|9/07/2026 - Progettare il 'dopo petrolio': Corleto Perticara incontro tra la Sindaca Maladi e lAmbasciatrice di Francia in Italia
Si è svolto ieri, presso il Palazzo degli Uffici del Comune di Corleto Perticara, un prezioso incontro istituzionale tra la Sindaca di Corleto Perticara Ilenia Magaldi, e l'Ambasciatrice di Francia in Italia Anne-Marie Descôtes accompagnata dal Consigliere per...-->continua
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