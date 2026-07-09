La Confsal Basilicata, per voce del Segretario Regionale Gerardo de Grazia, esprime apprezzamento per la proposta avanzata dalleconomista Carlo Cottarelli, finalizzata a rendere obbligatoria lindicazione delle coperture finanziarie nei programmi elettorali. «È una proposta che condividiamo pienamente, afferma de Grazia,perché introduce un principio essenziale: ogni promessa deve essere accompagnata dallindicazione delle risorse necessarie per renderla realizzabile. Solo così si restituisce credibilità alla politica e si evita di alimentare aspettative destinate a essere deluse.» Secondo la Confsal Basilicata è tempo di archiviare la stagione degli annunci privi di fondamento economico. «Siamo stanchi di assistere a una gara a chi promette di più senza spiegare come intenda finanziare le proprie proposte. Lo stesso principio di responsabilità dovrebbe valere anche nel confronto sindacale. Non sono credibili piattaforme che avanzano richieste per decine di miliardi senza indicare coperture concrete, scaricando poi sul Governo il compito di trovare le risorse.» Per de Grazia è necessario avviare una politica strutturale di revisione della spesa pubblica. «A livello nazionale si dovrebbe perseguire lobiettivo di risparmiare almeno un miliardo di euro allanno attraverso una seria razionalizzazione della spesa improduttiva. Allo stesso modo, in maniera proporzionata, anche le Regioni dovrebbero contribuire a questo percorso. Nellarco di una legislatura si potrebbero così liberare risorse significative da destinare ai due pilastri fondamentali dello Stato sociale, la sanità pubblica e la scuola. «La vera sfida, conclude de Grazia, non è promettere ciò che non si può mantenere, ma amministrare con serietà, eliminare gli sprechi e investire le risorse recuperate nei servizi essenziali. È questa la strada per rafforzare la fiducia dei cittadini e garantire uno sviluppo sostenibile del Paese.»