Cambiare la narrazione della Basilicata, dimostrando sul campo che il territorio offre opportunità reali di crescita professionale e che lUniversità degli Studi della Basilicata è un ateneo di assoluta qualità. È questo il fulcro della conferenza stampa congiunta tenutasi oggi tra la Regione Basilicata e lArdsu (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario), convocata per illustrare la strategia organica del governo lucano a sostegno degli studenti e per tracciare il bilancio del primo anno del nuovo management aziendale. Il diritto allo studio è una leva strategica di sviluppo per il futuro della Basilicata  ha sottolineato lassessore regionale allo Sviluppo Economico e al Lavoro, Francesco Cupparo -. Investire sui giovani significa creare le condizioni perché possano scegliere di studiare, lavorare e costruire qui il proprio progetto di vita. La Regione  ha ricordato il direttore generale della Direzione Sviluppo Economico, Giusy Lo Vecchio  ha strutturato un sistema integrato che accompagna lo studente dallimmatricolazione fino allingresso nel mondo del lavoro, unendo diritto allo studio, formazione, occupazione e qualità della vita. Tra le misure cardine spicca il Piano regionale per il diritto allo studio, che prevede borse di studio parametrate allIsee. Per gli studenti fuori sede (residenti a oltre 50 km) il contributo complessivo può raggiungere i 7.700 euro annui (5.000 euro di borsa, 500 euro in buoni pasto e 1.500 euro per lalloggio). A questo si aggiungono premi di laurea da 1.500 euro per chi si laurea in corso con 110 e lode, contributi per la mobilità internazionale, rimborsi per i trasporti, sostegni alle associazioni e tutele per studenti con disabilità e studenti-atleti.

In unottica occupazionale lassessore ha richiamato i risultati dellAvviso Basilaureati che mette a disposizione oltre 1,4 milioni di euro e ha già consentito il finanziamento di 95 interventi destinati ai laureati disoccupati: Si tratta di uno strumento  ha precisato Cupparo  che sta offrendo opportunità concrete di inserimento lavorativo e che registra già i primi segnali di rientro in Basilicata di giovani laureati che avevano trovato occupazione fuori regione. Un altro tassello fondamentale della strategia regionale riguarda il rafforzamento degli ITS Academy con nuovi avvisi nei comparti del turismo e dei beni culturali e dellagroalimentare, sostenuti da un investimento superiore a 3,4 milioni di euro. Lobiettivo è formare tecnici altamente qualificati in grado di rispondere alle esigenze espresse dal sistema produttivo lucano.

Ad un anno dallinsediamento del nuovo management dellArdsu, il Presidente Enzo Summa ha tracciato la rotta per il futuro, ringraziando la Regione  e, in particolare, il Presidente Vito Bardi  per il supporto costante. LArdsu deve rappresentare il vero tramite del sistema del diritto allo studio  ha affermato Summa -. I risultati si ottengono con una programmazione seria. Il nostro obiettivo strategico è avviare una vera e propria campagna acquisti per attrarre gli studenti, dimostrando che la Basilicata ha tutte le carte in regola per farli vivere e studiare al meglio. Sul fronte operativo lArdsu ha già invertito la tendenza del passato velocizzando lerogazione delle borse di studio: la prima rata è stata liquidata entro il 30 novembre e la seconda prima di luglio, con largo anticipo rispetto ai tempi standard. Notevoli i passi in avanti sulla residenzialità studentesca e sui servizi: a Matera sono già pronti 60 posti nello studentato grazie al bando housing, ai quali si aggiungeranno 4 residenze diffuse tra centro e semicentro, in attesa dellapertura (prevista a fine anno) della nuova struttura ristrutturata dalla Regione. A Potenza saranno attivi gli alloggi al Tourist Hotel, al Vescovado, in via IV Novembre e in via della Pineta (manutenuta e riqualificata negli impianti e arredi dallArdsu), oltre ai 20 posti di via Isca del Pioppo. Per quanto riguarda la ristorazione sono in corso le verifiche tecniche per trasferire la mensa nel centro storico di Potenza

La qualità del sistema universitario lucano  come hanno sottolineato Cupparo, Lo Vecchio e Summa  è certificata dai dati: il Rapporto ANVUR e i dati AlmaLaurea registrano oltre il 90% di occupazione dei laureati e un livello di soddisfazione degli studenti pari al 92,6%. Gli stessi dati ANVUR, però, evidenziano che solo 25 ragazzi lucani su 100 scelgono di rimanere a studiare in regione, mentre 75 si dirigono verso atenei competitor (Salerno, Foggia, Bari). Per contrastare la migrazione universitaria e cambiare la percezione del territorio lArdsu ha lanciato una campagna di comunicazione social con la realizzazione di uno spot Studia in Basilicata che vede testimonial lattore lucano Antonio Gerardi. Il messaggio ai giovani: scommettete sulla vostra terra. Le potenzialità ci sono tutte, bisogna crederci.

Alla conferenza stampa di oggi è intervenuto anche il consigliere regionale Michele Napoli che ha espresso soddisfazione per la costante collaborazione tra la Regione e lArdsu: Lintenzione principale  ha sottolineato Napoli  è quella di costruire una Basilicata che sia una scelta attrattiva per i giovani, rendendo la regione un punto di riferimento per le future classi dirigenti, non solo a livello locale ma nazionale. Napoli ha rimarcato limportanza di vedere al tavolo lUniversità e gli altri attori protagonisti: una vera e propria chiamata alla responsabilità collettiva per fare della Basilicata un polo di riferimento, facendo leva su un tessuto sano e su un sistema produttivo che ha un forte bisogno di giovani adeguatamente formati. Concetti che riecheggiano nellimpegno ribadito dallassessore Cupparo: La sfida contro lo spopolamento si vince creando opportunità concrete. Continueremo a investire nel capitale umano per garantire ai giovani la possibilità reale di costruire il proprio futuro qui.