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La voce della Politica
|Trasporti lucani, Filt Cgil: ''Gli annunci dell'assessore Pepe viaggiano più veloci dei treni''
9/07/2026
|Stare dietro agli annunci dellassessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, è diventata una sorta di maratona televisiva, di quelle che negli anni 80 riempivano le emittenti private con interminabili televendite di batterie di pentole, orologi e piatti. In questi due anni gli annunci sono stati così tanti che, se anche solo il 10% si fosse concretizzato, il trasporto pubblico in Basilicata sarebbe stato rivoluzionato come mai prima dora.
Ma andiamo con ordine.
Appena insediato, lassessore annunciò la necessità di accelerare sulle gare del TPL extraurbano, spiegando che, grazie a un non meglio definito tavolo tecnico di esperti e a un atto di impulso, le procedure sarebbero ripartite. Contestualmente si congratulava per laggiudicazione delle gare del trasporto pubblico urbano di Potenza e Matera. A oggi, però, delle gare del TPL extraurbano non si hanno notizie, mentre gli affidamenti del servizio urbano di Potenza e Matera, nonostante il pronunciamento dellAGCM che invitava a superare il sistema delle proroghe, sono stati nuovamente prorogati, malgrado fosse prevista lassegnazione entro l'1 luglio.
Nel frattempo, la lunga chiusura delle linee ferroviarie, protrattasi per mesi e poi per ulteriori quattro mesi consecutivi, ha messo in ginocchio centinaia di lavoratori di Trenitalia e FAL, che hanno subito una riduzione degli stipendi di circa il 30%. Tutto questo in nome di una presunta velocizzazione del servizio che, alla riapertura, non ha consentito di recuperare neppure un minuto sui tempi di percorrenza.
A ciò si è aggiunta la vicenda del Frecciarossa limitato dapprima a Metaponto, che ha costretto la Regione Puglia a sostenere un costo aggiuntivo di circa 1,5 milioni di euro senza far risparmiare un solo euro alla Basilicata. Una situazione che qualcuno ha liquidato con il proverbiale mal comune, mezzo gaudio, ma che rappresenta invece lennesimo fallimento della programmazione di un servizio che doveva andare a gara e che invece è sostenuto interamente dalla Regione per essendo un servizio a mercato.
Cè poi la questione dellintegrativo regionale, annunciato in pompa magna come esteso a tutti i lavoratori del settore, ma che ancora oggi non vede la luce. Il tutto in un contesto di gare scadute da anni, nel quale le aziende aderenti al Cotrab continuano ad applicare gli accordi di secondo livello ciascuna secondo le proprie convenienze, con evidenti disparità di trattamento tra i lavoratori.
Nel frattempo si discute della gratuità del trasporto per le forze dellordine, come se queste avessero più diritto degli studenti o dei cittadini che ogni giorno sono costretti a recarsi negli ospedali per sottoporsi a cure, categorie per le quali, invece, alcuna gratuità è prevista.
Infine, lultima proposta: un carnet per le linee operaie che consentirebbe di pagare solo le corse effettivamente utilizzate, con tanto di incarico affidato allUfficio Trasporti per valutarne la fattibilità. Peccato che già nel 2022 lo stesso dirigente dellUfficio Trasporti, lingegner Arcieri, su proposta dellallora assessore della Lega e a seguito delle sollecitazioni di Filt e Fiom, avesse espresso parere contrario, ritenendo la misura improponibile. La motivazione era semplice: il costo dellabbonamento operaio è già talmente contenuto che basterebbe una sola corsa per coprire il costo settimanale dellabbonamento stesso.
Comprendiamo che il clima della campagna elettorale si avvicini e che il ricorso agli annunci e alle promesse abbia sempre una certa presa, soprattutto in una fase in cui i venti Vannacciani portano la Lega a rincorrere consensi anche alla propria destra. Tuttavia, prima di fare proclami, sarebbe opportuno confrontarsi con chi, da anni, opera quotidianamente nel settore, difendendo i lavoratori e avanzando proposte concrete.
Noi non abbiamo altri interessi se non quello di tutelare i lavoratori del comparto e garantire un servizio pubblico essenziale come quello della mobilità, che merita programmazione, serietà e rispetto, non una continua sequenza di annunci destinati a rimanere tali.
Segretario generale
Filt Cgil Basilicata
Luigi Ditella
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