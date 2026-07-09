-->
|
La voce della Politica
|Ricerca e innovazione, Bochicchio: Buoni segnali da mettere in pratica
9/07/2026
|Il capogruppo socialista: La sfida è trasformare questo patrimonio in un fattore stabile di sviluppo, capace di creare lavoro qualificato, trattenere i giovani e rafforzare la competitività del territorio
"Il rapporto della Banca d'Italia sulle politiche pubbliche a sostegno della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, pubblicato il 29 maggio scorso nell'ambito della Relazione annuale sul 2025, consegna alla Basilicata un dato interessante: la nostra regione si colloca tra quelle che destinano una quota significativa delle risorse pubbliche ai progetti di ricerca".
Lo dichiara il capogruppo socialista in Consiglio regionale della Basilicata, Antonio Bochicchio, che prosegue:
"Dalla fotografia della Banca d'Italia emerge dunque il valore del sistema della ricerca lucano, sostenuto dal ruolo delle università, dei centri di ricerca e delle strutture pubbliche. È un patrimonio che deve ora tradursi sempre più in innovazione, competitività delle imprese, nuova occupazione qualificata e crescita economica. Lo stesso rapporto richiama l'attenzione sulla necessità di un maggiore coordinamento, a livello nazionale, tra strumenti e livelli di intervento pubblici. È una riflessione che riguarda anche la Basilicata e che richiede una programmazione più integrata, capace di orientare le risorse verso risultati concreti."
"Per questo sottolinea Bochicchio ritengo necessario promuovere iniziative istituzionali di confronto e collaborazione tra Regione, Università degli Studi della Basilicata, CNR, enti di ricerca, imprese, parti sociali e sistema produttivo, con l'obiettivo di definire priorità condivise per lo sviluppo regionale. Tra queste, automotive e meccatronica, transizione energetica, aerospazio, salute e biotecnologie, agroalimentare di qualità, tecnologie digitali e intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi. Occorre inoltre rafforzare le politiche per il trasferimento tecnologico, favorendo il collegamento tra ricerca e imprese, la valorizzazione dei risultati scientifici, la nascita di nuove iniziative innovative e la capacità del territorio di attrarre investimenti e competenze."
"È utile, infine, dotarsi di strumenti permanenti di monitoraggio sull'efficacia delle politiche regionali per l'innovazione, per valutare l'impatto degli investimenti pubblici e migliorare la capacità di programmazione. La sfida oggi è superare la frammentazione e costruire un sistema stabile di coordinamento capace di accompagnare la ricerca verso il mercato e trasformare la conoscenza in sviluppo economico. La Basilicata conclude Bochicchio dispone di competenze scientifiche e capitale umano di grande valore, che devono trovare sempre maggiori opportunità per restare e contribuire alla crescita del territorio. La sfida è trasformare questo patrimonio in un fattore stabile di sviluppo, capace di creare lavoro qualificato, trattenere i giovani e rafforzare la competitività della regione. La ricerca deve diventare uno dei pilastri di una nuova politica regionale della crescita."
|
archivio
|La Voce della Politica
|9/07/2026 - Sanità, Cifarelli: ''Latronico minimizza Rapporto Istat 2026, ma la propaganda non cura i lucani''
Lassessore Latronico prova a trasformare il Rapporto Istat 2026 in unassoluzione politica della Giunta regionale. Ma la realtà è unaltra: la sanità lucana resta segnata da liste dattesa, rinunce alle cure, mobilità passiva, carenza di personale e servizi territoriali an...-->continua
|
|
|9/07/2026 - Fp Cgil, Filcams Cgil: ''Forte preoccupazione per le possibili ripercussioni sociali e occupazionali''
A seguito dellincontro di ieri con il sindaco del Comune di Potenza e il dirigente Giuseppe Romaniello, la FP CGIL di Potenza e la FILCAMS CGIL, esprimono forte preoccupazione per le possibili ripercussioni sociali e occupazionali derivanti dalla riduzione de...-->continua
|
|
|9/07/2026 - Napoli (FdI)- Università, merito e futuro
"Ci sono decisioni che risolvono problemi nellimmediato e decisioni che cambiano il destino di una comunità. Le politiche per il diritto allo studio appartengono a questa seconda categoria. Perché investire nellistruzione, nella formazione e nel merito signi...-->continua
|
|
|9/07/2026 - Presentato il Distretto del Cibo Materano: la Provincia di Matera Ente capofila
Fornire una risposta strategica e corale per trasformare leccellente patrimonio agroalimentare, culturale e produttivo di Matera e provincia in un modello di sviluppo integrato, circolare e sostenibile.
E questa la mission del neo costituito Distretto de...-->continua
|
|
|9/07/2026 - IL PD di Policoro apre una nuova fase di confronto con la città e lancia la ''Policoro che vorrei''
Con l'amministrazione comunale della destra guidata da Enrico Bianco entrata nell'ultimo anno di consiliatura, è tempo di aprire una riflessione seria sul futuro di Policoro. Al di là degli annunci e delle operazioni di comunicazione, molte delle principali qu...-->continua
|
|
|9/07/2026 - Confsal Basilicata: bene proposta di Cottarelli. Servono trasparenza, rigore e risparmi per finanziare sanità e scuola
La Confsal Basilicata, per voce del Segretario Regionale Gerardo de Grazia, esprime apprezzamento per la proposta avanzata dalleconomista Carlo Cottarelli, finalizzata a rendere obbligatoria lindicazione delle coperture finanziarie nei programmi elettorali. ...-->continua
|
|
|9/07/2026 - Progettare il 'dopo petrolio': Corleto Perticara incontro tra la Sindaca Maladi e lAmbasciatrice di Francia in Italia
Si è svolto ieri, presso il Palazzo degli Uffici del Comune di Corleto Perticara, un prezioso incontro istituzionale tra la Sindaca di Corleto Perticara Ilenia Magaldi, e l'Ambasciatrice di Francia in Italia Anne-Marie Descôtes accompagnata dal Consigliere per...-->continua
|
|