Il gradimento del presidente di centro destra di Basilicata, Vito Bardi dimostra la validità dell'azione politica dei partiti che compongono la sua maggioranza: azione che è fatta di contenuti, atti, condivisione e lealtà.



Certamente tra i temi maggiormente apprezzati dalla percentuale di positività vi è tutto il settore dell'energia. Il bonus gas e il bando sui non metanizzati hanno certamente soddisfatto le esigenze di famiglie ed imprese. Averli presi ad esempio anche da altre realtà regionali vuol dire che il lavoro che è stato fatto è di tutto rispetto.



Da questo punto di vista constatiamo favorevolemente il dialogo e l'approccio che il governo regionale ha instaurato con il mondo delle imprese e dei corpi intermedi. Non sfugge all'osservatore comune la presenza, anche fisica, dei partiti di centro destra alle varie manifestazioni messe in campo da Confindustria Basilicata. Un rapporto di fiducia, di convergenza che non può far altro che costruire ponti di sentire comune. A tutto beneficio delle 131 municipalità lucane.



In campo ambientale va detto chiaramente che il futuro non può che essere su forme energetiche che vedano il nucleare di nuova generazione, l'idrogeno, l'eolico non selvaggio per far fronte alle esigenze energetiche della nazione. Il che non significa, per quanto attiene il nucleare, a scorie e depositi che ci riportano la mente indietro di qualche decennio. D'altronde le tecnologie hanno fatto passi da gigante e noi conservatori siamo pronti alle sfide del domani su basi scientifiche e non ideologiche.



Su questo tema, congiuntamente a quello dell'acqua - è notizia dei 147 milioni di euro sul tema di specie che il senatore Rosa ha dato contezza in queste ore - e ad una maggiore attenzione a Potenza - città capoluogo di Regione - si potrebbe basare l'azione politica dei prossimi 3 anni del centro destra lucano.



Il dipartimento ambiente ed energia di Fratelli d'Italia della provincia di Potenza - coordinato da Giovanni Motta - in sintonia con la segreteria regionale e provinciali del partito di Potenza e Matera - Quarto, Claps, Giordano - ha fatto di questi temi una linea programmatica, organizzativa e di azione. Il dipartimento è arrivato al suo quindicesimo mese di vita e come ben sanno i vari stakeholders regionali è stato prodotto - a seguito di tali incontri - un documento di sintesi.



Ora è arrivato il momento di sottoporlo, dal vivo, alla cortese attenzione del presidente Bardi perchè - quale forza politica di maggioranza relativa - si ritiene di contribuire, con il confronto e il dialogo, alla continuazione futura del governo regionale lucano.



E dall'incontro con il governatore - alla presenza delle cariche più alte di FDI - si può partire con la seconda fase politica del dipartimento del partito.



Si ritiene farlo subito dopo la pausa estiva, già a partire dal mese di settembre, con incontri nel settore ambientale, energetico e culturale - in sintonia con il mondo della sanità e dell'agricoltura perchè è convinzione di Fratelli d'Italia che l'ambiente e l'energia possano essere declinati non in modo disgiunto ma facendo rete e simbiosi con altri mondi produttivi ed economici della regione Basilicata.