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La voce della Politica
|Biblioteca Stigliani, presentato laccordo di rilancio
8/07/2026
|Un percorso complesso, fatto di mediazione istituzionale e dialogo costante tra gli enti, per costruire una visione condivisa e un impegno operativo comune.
Così il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha commentato laccordo di collaborazione e valorizzazione della biblioteca provinciale Tommaso Stigliani sottoscritto da Provincia di Matera, Regione Basilicata, Università degli Studi della Basilicata e Comune di Matera, presentato stamani nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche Giampiero Perri, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata, il Magnifico Rettore dellUniversità degli Studi della Basilicata, Ignazio Mancini, e il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti.
A seguire, poi, cè stata linaugurazione della sede materana della Biblioteca Centrale di Ateneo dellUniversità degli Studi della Basilicata che, proprio per effetto dellaccordo quadro stipulato, sarà sin da subito al servizio della comunità.
Nel corso della conferenza stampa il Presidente Mancini ha ricordato di aver posto il rilancio della Stigliani tra le priorità del mandato, lavorando con determinazione per costruire unintesa tra le istituzioni coinvolte, sottolineando, altresì, come laccordo rappresenti un passo decisivo verso una gestione integrata e innovativa del patrimonio bibliotecario provinciale, con lobiettivo di rafforzare laccessibilità, ampliare i servizi e promuovere nuove forme di collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e cittadinanza.
Il Magnifico Rettore Ignazio Mancini ha evidenziato come lUniversità degli Studi della Basilicata abbia aderito convintamente alliniziativa di consolidamento e rilancio della biblioteca Stigliani. Il proficuo confronto con le massime istituzioni territoriali si è tradotto in un accordo di collaborazione finalizzato a incrementare e rafforzare, le politiche pubbliche di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale di entrambe le istituzioni. Lapertura di una sezione universitaria, che costituisce il Polo materano della biblioteca Centrale di Ateneo, pienamente integrato con la Stigliani, consentirà di valorizzare sempre più il patrimonio bibliografico della città di Matera e, nel contempo, di rafforzare i servizi bibliotecari dellAteneo, offrendo spazi dedicati alla didattica e postazioni per la fruizione di banche dati e periodici elettronici specializzati che sono a disposizione non solo della comunità universitaria, ma anche dellintera cittadinanza.
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