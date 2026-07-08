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La voce della Politica
|Comunicato UIL FP a tutti i lavoratori della Regione Basilicata
8/07/2026
|A seguito della nota diffusa da un'altra organizzazione sindacale, nella quale veniva espressa contrarietà all'ipotesi di utilizzo di una quota del fondo per il finanziamento delle Elevate Qualificazioni, accompagnata da dichiarazioni sulla presunta posizione della UIL FP riteniamo doveroso fare alcune precisazioni.
La UIL FP non ha mai espresso alcuna adesione a scelte che possano penalizzare i lavoratori. Al contrario, ha coerentemente chiesto di comprendere quale sarebbe l'effettivo impatto di tale operazione.
Ad oggi, infatti, numerosi lavoratori della Regione ricoprono una posizione di Elevata Qualificazione e, con la nuova riorganizzazione, tali posizioni potrebbero subire un ridimensionamento. Per questo motivo la UIL FP ha richiesto e ottenuto una simulazione tecnica, che sarà illustrata nel corso della prossima delegazione trattante, al fine di valutare con dati oggettivi gli effetti della proposta e consentire un confronto serio e responsabile.
L'obiettivo della UIL FP è quello di svolgere una contrattazione equilibrata e trasparente, individuando soluzioni che non sottraggano risorse a nessun lavoratore e che garantiscano la massima equità possibile.
Dispiace constatare che la richiesta di approfondimenti tecnici, finalizzata esclusivamente a tutelare tutti i lavoratori e a negoziare con piena consapevolezza, venga invece strumentalizzata per alimentare polemiche prive di fondamento.
Siamo tuttavia convinti che i lavoratori sappiano distinguere chi opera con responsabilità, cercando di costruire soluzioni concrete nell'interesse di tutti, da chi preferisce alimentare contrapposizioni e divisioni.
Respingiamo pertanto con fermezza ogni tentativo di screditare la nostra organizzazione sindacale e confermiamo il nostro impegno a informare costantemente i lavoratori della Regione come già stiamo da sempre facendo sugli sviluppi e sugli esiti della contrattazione.
UIL FP BASILICATA
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archivio
|La Voce della Politica
|8/07/2026 - Cgil: 'Politiche energetiche di Bardi pericolose e insostenibili'
"Le politiche energetiche del governo Bardi sono regressive, pericolose e insostenibili. Sulla localizzazione in Basilicata del sito nazionale di scorie nucleari siamo irremovibili: la Basilicata ha già dato e non può essere la discarica d'Italia. Siamo pronti a una nuo...-->continua
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|8/07/2026 - Comunicato UIL FP a tutti i lavoratori della Regione Basilicata
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|8/07/2026 - Energia, Tortorelli (Uil Basilicata) 'No a decisioni affrettate'
«La disponibilità della Regione Basilicata, espressa dal presidente Bardi, a verificare le condizioni per garantire la continuità delle attività estrattive e valutare l'apertura di nuovi pozzi, così come il dibattito sul nucleare di cosiddetta nuova generazion...-->continua
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|8/07/2026 - Telemedicina e assistenza domiciliare, Vaccaro: 'Piemonte modello da seguire'
"La scelta del Piemonte di investire sulla telemedicina e sulla presa in carico domiciliare degli anziani rappresenta un segnale importante che dovrebbe far riflettere anche la Basilicata. Consentire alle persone anziane di continuare a vivere nella propria ca...-->continua
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|8/07/2026 - Basilicata. In Consiglio regionale sicurezza sul lavoro, fauna e prelievo venatorio
I percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore agricolo sono stati al centro dei lavori odierni del Consiglio regionale. In apertura di seduta, il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha portato ...-->continua
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|7/07/2026 - Autonomia differenziata, Csx: non si fanno le cose ''aumm aumm''
Sullautonomia differenziata non si possono fare le cose aumm aumm, sacrificando di fatto il diritto alla salute dei lucani sullaltare delle proprie esigenze personali o degli interessi derivanti dal vincolo di appartenenza alla coalizione di Centrodestra.
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|7/07/2026 - Energia, Lacorazza: una rincorsa senza pianificazione
Il Capogruppo del PD: mancano Piano Strategico, Piano energetico, Strategia per lo sviluppo sostenibile, applicazione norme su aree idonee e Piano paesaggistico ma la Giunta rilascia intese su permessi di ricerca idrocarburi
"La non prevista ma legit...-->continua
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