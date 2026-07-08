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La voce della Politica
|Telemedicina e assistenza domiciliare, Vaccaro: 'Piemonte modello da seguire'
8/07/2026
|"La scelta del Piemonte di investire sulla telemedicina e sulla presa in carico domiciliare degli anziani rappresenta un segnale importante che dovrebbe far riflettere anche la Basilicata. Consentire alle persone anziane di continuare a vivere nella propria casa, con servizi sanitari, assistenza e tecnologie adeguate, significa garantire dignità, qualità della vita e sostenibilità dell'intero sistema sanitario".
Lo afferma il segretario regionale della Uil Pensionati Basilicata, Carmine Vaccaro, commentando il progetto avviato dalla Regione Piemonte per rafforzare l'assistenza agli over 80.
"Da anni la Uil Pensionati sostiene che il futuro della sanità passa dal territorio e dalla domiciliarità. La non autosufficienza non può essere affrontata solo aumentando i posti nelle Rsa, ma costruendo una rete capace di assistere gli anziani nelle loro abitazioni, sostenendo al tempo stesso le famiglie e i caregiver, che troppo spesso vengono lasciati soli ad affrontare problemi enormi.
Per Vaccaro, la situazione lucana impone un'accelerazione.
"La Basilicata è una delle regioni più anziane d'Italia e continua a perdere popolazione. Nei piccoli comuni, nelle aree interne e nei territori più isolati, l'assistenza domiciliare, la telemedicina e i servizi di prossimità non sono un'opzione, ma una necessità. È qui che si misura la capacità delle istituzioni di garantire davvero il diritto alla salute.
Il segretario della Uil Pensionati sottolinea inoltre come il tema della non autosufficienza debba diventare una priorità politica.
"Occorre utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili, comprese quelle del Pnrr, per rafforzare la medicina territoriale, sviluppare la teleassistenza, integrare servizi sanitari e sociali e alleggerire il peso economico e psicologico che grava sulle famiglie. È questa la battaglia che la Uil Pensionati porta avanti da tempo e che continuerà a sostenere con determinazione.
"Non possiamo aspettare che le emergenze diventino drammi sociali. Servono programmazione, investimenti e una visione che metta al centro la persona anziana. La Basilicata ha tutte le condizioni per costruire un modello innovativo di assistenza territoriale: adesso è il momento di fare scelte coraggiose.
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