I percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore agricolo sono stati al centro dei lavori odierni del Consiglio regionale. In apertura di seduta, il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha portato all'attenzione dellAula una nota trasmessa da Coldiretti Basilicata con la quale lorganizzazione esprime la crescente preoccupazione dei datori di lavoro agricolo per la definitiva entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, concernente la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



Nella nota si evidenzia, in particolare, che il nuovo Accordo ha superato la previsione che consentiva di completare la formazione del lavoratore neoassunto entro 60 giorni dall'assunzione, qualora non fosse stato possibile avviare il lavoratore ai corsi prima o contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Secondo Coldiretti Basilicata, tale modifica comporta l'obbligo di completare la formazione prima dell'inizio dell'attività lavorativa, con rilevanti ricadute organizzative per le aziende agricole, soprattutto in relazione alle attività stagionali e alla necessità di impiegare tempestivamente la manodopera. L'organizzazione richiama inoltre la disposizione introdotta dall'articolo 1-bis della legge n. 198/2025, che consente alle sole imprese turistico-ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande di concludere la formazione e l'eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, chiedendo che anche per il settore agricolo sia prevista un'analoga finestra temporale, eventualmente attraverso un addendum all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. A tal proposito, l'organizzazione sollecita la Regione a farsi promotrice di un'interlocuzione con il Ministero del Lavoro affinché venga valutata e sostenuta l'estensione di tale previsione anche alle imprese agricole



Dopo un breve confronto, il Consiglio regionale ha deciso di trasmettere la richiesta alla Commissione consiliare competente per il necessario approfondimento, con successivo ritorno della questione all'esame dell'Aula.



Successivamente l'Assemblea, presieduta dalla vicepresidente Maddalena Fazzari, ha avviato l'esame della proposta di legge n. 77/2025 recante: "Proposta di modifica della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 - Nuove norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", di iniziativa dei consiglieri Rocco Luigi Leone, Michele Napoli, Maddalena Fazzari e Alessandro Galella.



La proposta, articolata in 49 articoli, costituisce una riscrittura organica della legge regionale n. 2/1995, a quasi trent'anni dalla sua approvazione, con lobiettivo di adeguare la normativa ai cambiamenti intervenuti in ambito ambientale, tecnico, gestionale e organizzativo, nel rispetto della normativa europea e nazionale e tenendo conto anche del progressivo calo del numero dei cacciatori.



L'esame del provvedimento è proseguito fino allarticolo 23. Giunti all'articolo 24, sul quale era stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri Morea e Pittella, la verifica del numero legale ha accertato la mancanza del quorum necessario per proseguire i lavori. Di conseguenza, la vicepresidente Fazzari ha dichiarato sciolta la seduta, rinviando il prosieguo dellesame della proposta di legge a una successiva riunione