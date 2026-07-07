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La voce della Politica
|Energia, Lacorazza: una rincorsa senza pianificazione
7/07/2026
|Il Capogruppo del PD: mancano Piano Strategico, Piano energetico, Strategia per lo sviluppo sostenibile, applicazione norme su aree idonee e Piano paesaggistico ma la Giunta rilascia intese su permessi di ricerca idrocarburi
"La non prevista ma legittima comunicazione del Presidente Bardi sui temi energetici sembra più una risposta al dibattito attuale che non ad una strategia vera per il futuro. Il Consiglio regionale è chiamato ad approvare piano e programmi e non solo ad esprimere opinioni. Mi limito a dire che siamo a sette anni di Governo Bardi in Basilicata". Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
"Si affastellano ragionamenti senza piani: manca il Piano Strategico Regionale; non cè il Piano Energetico Regionale; non cè la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile; non cè lapplicazione delle normativa nazionale sulle aree idonee e non idonee; continua lattesa per il Piano Paesaggistico".
"Insomma le parole sono parole, anche autorevoli, ma prive di pianificazione e programmi. Vorrei solo ricordare - conclude Lacorazza - che la pianificazione non è una categoria dello spirito ma una procedura con particolari caratteristiche di legge, procedimenti e processi partecipativi. Da anni manca tutto questo e quindi ci pare francamente sorprendente che il Presidente Bardi non ne abbia fatto alcun riferimento, anzi in Consiglio comunica e in Giunta rilascia le intese a nuovi permessi di ricerca per idrocarburi".
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|La Voce della Politica
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La campagna nazionale della Filcams Cgil Non cè turismo senza di noi è approdata oggi sulle coste lucane con la tappa di Maratea. Per l'occasione la Filcams Cgil di Potenza ha incontrato numerose lavoratrici e numerosi lavoratori stagionali impegnati nel se...-->continua
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