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La voce della Politica
|AVS-Europa Verde prova a smarcarsi da Telesca, ma è parte della maggioranza che ha tradito Potenza
7/07/2026
|Lintervento di AVS-Europa Verde sul calo di gradimento del sindaco Telesca conferma ciò che lopposizione di centrodestra sostiene da tempo: Potenza è guidata da unamministrazione senza visione, senza programmazione e sempre più ripiegata sulle proprie contraddizioni interne.
La novità politica, però, non è la critica a Telesca. La novità è che a muoverla siano proprio pezzi di quellarea politica che ha contribuito in maniera determinante alla nascita di questa amministrazione.
AVS-Europa Verde oggi denuncia lassenza di una prospettiva per la città, la precarietà dei servizi, la difficoltà del centro storico, la mancanza di attenzione verso le periferie e una gestione amministrativa che naviga a vista. Sono valutazioni che, nel merito, condividiamo. Ma non possiamo non rilevare il paradosso politico: chi oggi accusa la maggioranza di non avere programmazione appartiene alla stessa coalizione politica che, dentro questa amministrazione, esprime anche responsabilità istituzionali e di governo.
È quantomeno curioso parlare di mancanza di programmazione quando proprio quellarea politica è parte del quadro amministrativo che avrebbe dovuto garantire programmazione alla città. È il segno evidente di una maggioranza che non solo non riesce a dare risposte a Potenza, ma non riesce nemmeno più a tenere insieme se stessa.
Il punto politico è chiaro: il centrosinistra potentino si è unito per vincere, ma non ha mai dimostrato di avere una vera idea comune di città. I famosi "mattoncini Lego" evocati in campagna elettorale sono serviti a costruire unalleanza elettorale, non un progetto amministrativo solido. Oggi quei mattoncini vengono lanciati gli uni contro gli altri, mentre Potenza resta ferma.
E a pagare il prezzo di queste contraddizioni non sono le sigle di partito (anche perché il centrosinistra le ha nascoste in campagna elettorale), né le correnti interne, né i protagonisti delle trattative politiche. A pagare sono i cittadini, che continuano a fare i conti con problemi concreti: decoro urbano insufficiente, manutenzioni carenti, servizi fragili, periferie trascurate, centro storico in difficoltà e una qualità della vita che non migliora.
Il calo di gradimento del sindaco Telesca non nasce dal caso. È il risultato di unamministrazione che ha promesso un cambio di passo e che, nei fatti, non è riuscita a produrlo. Ma è anche il risultato di una maggioranza nata su basi politiche deboli, costruita più sulla convenienza elettorale che su una visione condivisa per Potenza.
Per questo oggi AVS-Europa Verde non può limitarsi a recitare la parte dellosservatore esterno. Chi ha contribuito alla nascita di questa esperienza amministrativa e oggi ne occupa posizioni di responsabilità deve assumersi fino in fondo la responsabilità politica delle scelte compiute.
La città ha bisogno di chiarezza. Gli appartenenti ad AVS e a quellarea politica che oggi sono parte della maggioranza dicano apertamente da che parte stanno: con unamministrazione che loro stessi giudicano priva di visione e programmazione, oppure con la necessità di aprire una fase nuova per Potenza.
Non si può stare contemporaneamente dentro la maggioranza e fuori dalla responsabilità politica. Non si può denunciare lassenza di un progetto comune e, allo stesso tempo, continuare a garantire sostegno a quel medesimo progetto amministrativo.
Se un progetto politico comune non esiste più, o forse non è mai esistito, abbiano il coraggio di prenderne atto fino in fondo. Si stacchino dalla maggioranza, rinuncino agli incarichi e si dimettano dalle posizioni di governo che oggi occupano.
Potenza non ha bisogno di ambiguità, né di distinguo tattici. Ha bisogno di serietà, coerenza e responsabilità.
I Consiglieri Comunali di Centrodestra
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