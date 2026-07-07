-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

AVS-Europa Verde prova a smarcarsi da Telesca, ma è parte della maggioranza che ha tradito Potenza

7/07/2026

Lintervento di AVS-Europa Verde sul calo di gradimento del sindaco Telesca conferma ciò che lopposizione di centrodestra sostiene da tempo: Potenza è guidata da unamministrazione senza visione, senza programmazione e sempre più ripiegata sulle proprie contraddizioni interne.

La novità politica, però, non è la critica a Telesca. La novità è che a muoverla siano proprio pezzi di quellarea politica che ha contribuito in maniera determinante alla nascita di questa amministrazione.

AVS-Europa Verde oggi denuncia lassenza di una prospettiva per la città, la precarietà dei servizi, la difficoltà del centro storico, la mancanza di attenzione verso le periferie e una gestione amministrativa che naviga a vista. Sono valutazioni che, nel merito, condividiamo. Ma non possiamo non rilevare il paradosso politico: chi oggi accusa la maggioranza di non avere programmazione appartiene alla stessa coalizione politica che, dentro questa amministrazione, esprime anche responsabilità istituzionali e di governo.

È quantomeno curioso parlare di mancanza di programmazione quando proprio quellarea politica è parte del quadro amministrativo che avrebbe dovuto garantire programmazione alla città. È il segno evidente di una maggioranza che non solo non riesce a dare risposte a Potenza, ma non riesce nemmeno più a tenere insieme se stessa.

Il punto politico è chiaro: il centrosinistra potentino si è unito per vincere, ma non ha mai dimostrato di avere una vera idea comune di città. I famosi "mattoncini Lego" evocati in campagna elettorale sono serviti a costruire unalleanza elettorale, non un progetto amministrativo solido. Oggi quei mattoncini vengono lanciati gli uni contro gli altri, mentre Potenza resta ferma.

E a pagare il prezzo di queste contraddizioni non sono le sigle di partito (anche perché il centrosinistra le ha nascoste in campagna elettorale), né le correnti interne, né i protagonisti delle trattative politiche. A pagare sono i cittadini, che continuano a fare i conti con problemi concreti: decoro urbano insufficiente, manutenzioni carenti, servizi fragili, periferie trascurate, centro storico in difficoltà e una qualità della vita che non migliora.

Il calo di gradimento del sindaco Telesca non nasce dal caso. È il risultato di unamministrazione che ha promesso un cambio di passo e che, nei fatti, non è riuscita a produrlo. Ma è anche il risultato di una maggioranza nata su basi politiche deboli, costruita più sulla convenienza elettorale che su una visione condivisa per Potenza.

Per questo oggi AVS-Europa Verde non può limitarsi a recitare la parte dellosservatore esterno. Chi ha contribuito alla nascita di questa esperienza amministrativa e oggi ne occupa posizioni di responsabilità deve assumersi fino in fondo la responsabilità politica delle scelte compiute.

La città ha bisogno di chiarezza. Gli appartenenti ad AVS e a quellarea politica che oggi sono parte della maggioranza dicano apertamente da che parte stanno: con unamministrazione che loro stessi giudicano priva di visione e programmazione, oppure con la necessità di aprire una fase nuova per Potenza.

Non si può stare contemporaneamente dentro la maggioranza e fuori dalla responsabilità politica. Non si può denunciare lassenza di un progetto comune e, allo stesso tempo, continuare a garantire sostegno a quel medesimo progetto amministrativo.

Se un progetto politico comune non esiste più, o forse non è mai esistito, abbiano il coraggio di prenderne atto fino in fondo. Si stacchino dalla maggioranza, rinuncino agli incarichi e si dimettano dalle posizioni di governo che oggi occupano.

Potenza non ha bisogno di ambiguità, né di distinguo tattici. Ha bisogno di serietà, coerenza e responsabilità.

I Consiglieri Comunali di Centrodestra



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
7/07/2026 - Autonomia differenziata, Csx: non si fanno le cose ''aumm aumm''

Sullautonomia differenziata non si possono fare le cose aumm aumm, sacrificando di fatto il diritto alla salute dei lucani sullaltare delle proprie esigenze personali o degli interessi derivanti dal vincolo di appartenenza alla coalizione di Centrodestra.

Equan...-->continua
7/07/2026 - Energia, Lacorazza: una rincorsa senza pianificazione

Il Capogruppo del PD: mancano Piano Strategico, Piano energetico, Strategia per lo sviluppo sostenibile, applicazione norme su aree idonee e Piano paesaggistico ma la Giunta rilascia intese su permessi di ricerca idrocarburi

"La non prevista ma legit...-->continua
7/07/2026 - AVS-Europa Verde prova a smarcarsi da Telesca, ma è parte della maggioranza che ha tradito Potenza

Lintervento di AVS-Europa Verde sul calo di gradimento del sindaco Telesca conferma ciò che lopposizione di centrodestra sostiene da tempo: Potenza è guidata da unamministrazione senza visione, senza programmazione e sempre più ripiegata sulle proprie contr...-->continua
7/07/2026 - Sondaggi, Cifarelli: Il consenso di Bardi interroga anche il centrosinistra

Non intendo contestare il Governance Poll né partecipare al gioco delle letture di comodo. È però evidente che non tutti i sondaggi misurano la stessa cosa e non tutti utilizzano gli stessi parametri. Appena due mesi fa unaltra rilevazione attribuiva al pres...-->continua
7/07/2026 - Bardi presenta il piano energetico della Basilicata

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è intervenuto oggi in Consiglio regionale per illustrare le linee guida della politica energetica della giunta, delineando una strategia di lungo periodo fondata sulla programmazione, sulla responsabilità e s...-->continua
7/07/2026 - Turismo e diritti, la Filcams Cgil incontra i lavoratori stagionali sulle spiagge di Maratea

La campagna nazionale della Filcams Cgil Non cè turismo senza di noi è approdata oggi sulle coste lucane con la tappa di Maratea. Per l'occasione la Filcams Cgil di Potenza ha incontrato numerose lavoratrici e numerosi lavoratori stagionali impegnati nel se...-->continua
7/07/2026 - Pittella sostiene la candidatura di Castelsaraceno

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime il proprio sostegno alla candidatura del Comune di Castelsaraceno al programma Best Tourism Villages by UN Tourism 2026, promosso dall'Organizzazione Mondiale del Turismo dell...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo