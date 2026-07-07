Non intendo contestare il Governance Poll né partecipare al gioco delle letture di comodo. È però evidente che non tutti i sondaggi misurano la stessa cosa e non tutti utilizzano gli stessi parametri. Appena due mesi fa unaltra rilevazione attribuiva al presidente Bardi un gradimento molto più basso. Oggi il Governance Poll restituisce un dato diverso, costruito con criteri e metodologie differenti. Proprio per questo sarebbe sbagliato trasformare una rilevazione demoscopica in una verità assoluta o in una medaglia politica.



Lo dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli.



Detto questo, il dato va comunque letto politicamente. Se, nonostante una Basilicata ferma, una sanità in affanno, le crisi industriali, lo spopolamento, le infrastrutture incompiute e lassenza di una vera strategia di sviluppo, Bardi continua a essere percepito come un riferimento stabile, allora il problema non riguarda solo chi governa. Riguarda anche chi non è ancora riuscito a costruire unalternativa pienamente credibile.



Senza unalternativa credibile, anche una cattiva amministrazione può sembrare sufficiente. È una regola politica semplice: il consenso di chi governa non dipende solo dai risultati prodotti, ma anche dalla forza, dalla chiarezza e dell'affidabilità di chi si candida a sostituirlo.



In Basilicata questo nodo riguarda direttamente la debolezza dei partiti di opposizione: una debolezza politica, organizzativa e culturale che emerge quando i partiti non riescono più a essere luoghi di elaborazione, selezione della classe dirigente e rapporto vero con i territori, anche perché troppe scelte maturano lontano dalla partecipazione reale, dentro equilibri nazionali o decisioni romane, svuotando le comunità locali di protagonismo e rendendo più difficile costruire unalternativa autentica, credibile e rappresentativa.



Per questo la debolezza del centrodestra non genera automaticamente consenso per il centrosinistra, ma astensione dal voto e conseguente apparente rafforzamento del centrodestra. Il consenso non si eredita per sottrazione, ma si costruisce con una visione, una proposta di governo, una classe dirigente credibile e un rapporto reale con i territori. Anche il lavoro significativo e puntuale svolto in Consiglio regionale dalle opposizioni non basta se non si traduce in una proposta percepita dai lucani come alternativa naturale di governo. Senza questa consapevolezza, il rischio è prepararsi semplicemente alla prossima sconfitta.



Il dato di Bardi, dunque, va ridimensionato sul piano tecnico, perché arriva dopo rilevazioni molto diverse e risponde a parametri differenti; ma va preso sul serio sul piano politico, perché segnala una difficoltà dellalternativa a imporsi come prospettiva concreta.



Per questa ragione  conclude Cifarelli  occorre mettersi al più presto tutti allopera con tanta umiltà. Personalmente lavorerò in questa direzione, mettendo a disposizione la mia esperienza istituzionale e il mio impegno politico per la costruzione di un progetto nuovo del campo dellalternativa democratica: un progetto largo, credibile, radicato nei territori e capace di restituire ai lucani la percezione concreta che unaltra Basilicata sia possibile.