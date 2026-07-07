-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Sondaggi, Cifarelli: Il consenso di Bardi interroga anche il centrosinistra

7/07/2026

Non intendo contestare il Governance Poll né partecipare al gioco delle letture di comodo. È però evidente che non tutti i sondaggi misurano la stessa cosa e non tutti utilizzano gli stessi parametri. Appena due mesi fa unaltra rilevazione attribuiva al presidente Bardi un gradimento molto più basso. Oggi il Governance Poll restituisce un dato diverso, costruito con criteri e metodologie differenti. Proprio per questo sarebbe sbagliato trasformare una rilevazione demoscopica in una verità assoluta o in una medaglia politica.

Lo dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli.

Detto questo, il dato va comunque letto politicamente. Se, nonostante una Basilicata ferma, una sanità in affanno, le crisi industriali, lo spopolamento, le infrastrutture incompiute e lassenza di una vera strategia di sviluppo, Bardi continua a essere percepito come un riferimento stabile, allora il problema non riguarda solo chi governa. Riguarda anche chi non è ancora riuscito a costruire unalternativa pienamente credibile.

Senza unalternativa credibile, anche una cattiva amministrazione può sembrare sufficiente. È una regola politica semplice: il consenso di chi governa non dipende solo dai risultati prodotti, ma anche dalla forza, dalla chiarezza e dell'affidabilità di chi si candida a sostituirlo.

In Basilicata questo nodo riguarda direttamente la debolezza dei partiti di opposizione: una debolezza politica, organizzativa e culturale che emerge quando i partiti non riescono più a essere luoghi di elaborazione, selezione della classe dirigente e rapporto vero con i territori, anche perché troppe scelte maturano lontano dalla partecipazione reale, dentro equilibri nazionali o decisioni romane, svuotando le comunità locali di protagonismo e rendendo più difficile costruire unalternativa autentica, credibile e rappresentativa.

Per questo la debolezza del centrodestra non genera automaticamente consenso per il centrosinistra, ma astensione dal voto e conseguente apparente rafforzamento del centrodestra. Il consenso non si eredita per sottrazione, ma si costruisce con una visione, una proposta di governo, una classe dirigente credibile e un rapporto reale con i territori. Anche il lavoro significativo e puntuale svolto in Consiglio regionale dalle opposizioni non basta se non si traduce in una proposta percepita dai lucani come alternativa naturale di governo. Senza questa consapevolezza, il rischio è prepararsi semplicemente alla prossima sconfitta.

Il dato di Bardi, dunque, va ridimensionato sul piano tecnico, perché arriva dopo rilevazioni molto diverse e risponde a parametri differenti; ma va preso sul serio sul piano politico, perché segnala una difficoltà dellalternativa a imporsi come prospettiva concreta.

Per questa ragione  conclude Cifarelli  occorre mettersi al più presto tutti allopera con tanta umiltà. Personalmente lavorerò in questa direzione, mettendo a disposizione la mia esperienza istituzionale e il mio impegno politico per la costruzione di un progetto nuovo del campo dellalternativa democratica: un progetto largo, credibile, radicato nei territori e capace di restituire ai lucani la percezione concreta che unaltra Basilicata sia possibile.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
7/07/2026 - AVS-Europa Verde prova a smarcarsi da Telesca, ma è parte della maggioranza che ha tradito Potenza

Lintervento di AVS-Europa Verde sul calo di gradimento del sindaco Telesca conferma ciò che lopposizione di centrodestra sostiene da tempo: Potenza è guidata da unamministrazione senza visione, senza programmazione e sempre più ripiegata sulle proprie contraddizioni inter...-->continua
7/07/2026 - Sondaggi, Cifarelli: Il consenso di Bardi interroga anche il centrosinistra

Non intendo contestare il Governance Poll né partecipare al gioco delle letture di comodo. È però evidente che non tutti i sondaggi misurano la stessa cosa e non tutti utilizzano gli stessi parametri. Appena due mesi fa unaltra rilevazione attribuiva al pres...-->continua
7/07/2026 - Bardi presenta il piano energetico della Basilicata

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è intervenuto oggi in Consiglio regionale per illustrare le linee guida della politica energetica della giunta, delineando una strategia di lungo periodo fondata sulla programmazione, sulla responsabilità e s...-->continua
7/07/2026 - Turismo e diritti, la Filcams Cgil incontra i lavoratori stagionali sulle spiagge di Maratea

La campagna nazionale della Filcams Cgil Non cè turismo senza di noi è approdata oggi sulle coste lucane con la tappa di Maratea. Per l'occasione la Filcams Cgil di Potenza ha incontrato numerose lavoratrici e numerosi lavoratori stagionali impegnati nel se...-->continua
7/07/2026 - Pittella sostiene la candidatura di Castelsaraceno

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime il proprio sostegno alla candidatura del Comune di Castelsaraceno al programma Best Tourism Villages by UN Tourism 2026, promosso dall'Organizzazione Mondiale del Turismo dell...-->continua
7/07/2026 - Al via i lavori di consolidamento dei ponti sulla S.P. ex SS 401

Sono stati consegnati i lavori di consolidamento dei ponti lungo la S.P. ex SS 401 "dell'Alto Ofanto e del Vulture", nel territorio comunale di Melfi.
Il progetto, finanziato con un investimento pari a 455.532,74 euro, prevede: sostituzione barriere di sic...-->continua
7/07/2026 - Trasporti, Fismic Confsal chiede alla Regione Basilicata nuove tariffe per i lavoratori di Stellantis Melfi

Una rimodulazione urgente delle tariffe del trasporto pubblico per i lavoratori dell'area industriale di San Nicola di Melfi. È la richiesta avanzata dalla Segreteria regionale Basilicata della Fismic Confsal al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi,...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo