La campagna nazionale della Filcams Cgil Non cè turismo senza di noi è approdata oggi sulle coste lucane con la tappa di Maratea. Per l'occasione la Filcams Cgil di Potenza ha incontrato numerose lavoratrici e numerosi lavoratori stagionali impegnati nel settore turistico, della ristorazione, degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive.



Una giornata di ascolto, confronto e informazione che ha visto il gruppo dirigente della Filcams Cgil di Potenza presente lungo il porto di Maratea, nel centro cittadino e nelle principali spiagge che caratterizzano la costa della Perla del Tirreno, per incontrare direttamente coloro che, con il proprio lavoro, contribuiscono ogni giorno al successo della stagione turistica lucana.



Liniziativa nasce per accendere i riflettori sul valore del lavoro nel turismo e per ribadire che non può esistere accoglienza di qualità senza il pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. "Il turismo - ha detto il segretario generale Filcams Cgil di Potenza, Rocco Casaletto - rappresenta una leva strategica per lo sviluppo economico della Basilicata, ma la sua crescita deve essere accompagnata da occupazione regolare, salari dignitosi, sicurezza nei luoghi di lavoro e corretta applicazione dei contratti nazionali".



Nel corso della giornata il sindaco ha distribuito materiale informativo e fornito assistenza ai lavoratori stagionali, illustrando le principali tutele previste dalla contrattazione collettiva: corretti livelli di inquadramento, orari di lavoro, maggiorazioni per straordinari e lavoro festivo, diritti in materia di ferie e riposi, salute e sicurezza, contrasto al lavoro irregolare e strumenti di tutela sindacale.



"Essere presenti oggi a Maratea significa portare il sindacato direttamente nei luoghi dove il turismo prende forma ogni giorno grazie al lavoro di migliaia di persone  ha aggiunto Casaletto - Abbiamo incontrato tanti lavoratori stagionali, fornendo informazioni utili sui loro diritti e sulle tutele previste dai contratti nazionali. La nostra presenza vuole essere un punto di riferimento per chi spesso vive condizioni di precarietà e ha bisogno di conoscere gli strumenti per vedere riconosciuti i propri diritti. Dietro ogni albergo, ristorante, lido o attività turistica che funziona ci sono lavoratrici e lavoratori che meritano rispetto, dignità e giuste condizioni di lavoro. Per questo continuiamo a dire con forza che non cè turismo senza di noi".



La Filcams Cgil di Potenza continuerà nelle prossime settimane le attività di informazione e sensibilizzazione sui territori a maggiore vocazione turistica della provincia, con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza dei diritti, contrastare ogni forma di irregolarità e promuovere un modello di sviluppo turistico fondato sulla qualità del lavoro e sulla valorizzazione delle professionalità del settore.