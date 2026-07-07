Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime il proprio sostegno alla candidatura del Comune di Castelsaraceno al programma Best Tourism Villages by UN Tourism 2026, promosso dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. "La scelta del Ministero del Turismo di candidare Castelsaraceno al programma 'Best Tourism Villages by UN Tourism 2026' riconosce il valore di un percorso che ha fatto del turismo una politica di sviluppo delle aree interne, capace di generare opportunità, rafforzare l'identità dei luoghi e offrire nuove prospettive alle comunità".



"Il merito - sottolinea Pittella - va all'amministrazione comunale che, insieme alla comunità locale, ha saputo costruire un percorso coerente di valorizzazione del territorio, integrando progettualità, visione di ampio respiro che hanno generato ricadute anche in termini di attrattività e sviluppo turistico. Questa candidatura conferma, al tempo stesso, quanto sia determinante la collaborazione istituzionale. Il sostegno della Regione Basilicata e il lavoro svolto dall'APT testimoniano il valore di una sinergia che rafforza il posizionamento della Basilicata nei circuiti internazionali del turismo, a conferma di una linea di lavoro consolidata sulla valorizzazione turistica del territorio e sullidentità promozionale della Basilicata".



"Sempre più spesso - conclude il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata - i nostri comuni riescono a distinguersi in contesti di rilievo internazionale, portando all'attenzione modelli di sviluppo fondati sull'identità dei luoghi, sulla qualità della progettazione e sulla capacità di innovare senza rinunciare alle proprie radici. È una direzione sulla quale la Basilicata deve continuare a investire con convinzione".