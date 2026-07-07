-->
|
La voce della Politica
|Pittella sostiene la candidatura di Castelsaraceno
7/07/2026
|Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime il proprio sostegno alla candidatura del Comune di Castelsaraceno al programma Best Tourism Villages by UN Tourism 2026, promosso dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. "La scelta del Ministero del Turismo di candidare Castelsaraceno al programma 'Best Tourism Villages by UN Tourism 2026' riconosce il valore di un percorso che ha fatto del turismo una politica di sviluppo delle aree interne, capace di generare opportunità, rafforzare l'identità dei luoghi e offrire nuove prospettive alle comunità".
"Il merito - sottolinea Pittella - va all'amministrazione comunale che, insieme alla comunità locale, ha saputo costruire un percorso coerente di valorizzazione del territorio, integrando progettualità, visione di ampio respiro che hanno generato ricadute anche in termini di attrattività e sviluppo turistico. Questa candidatura conferma, al tempo stesso, quanto sia determinante la collaborazione istituzionale. Il sostegno della Regione Basilicata e il lavoro svolto dall'APT testimoniano il valore di una sinergia che rafforza il posizionamento della Basilicata nei circuiti internazionali del turismo, a conferma di una linea di lavoro consolidata sulla valorizzazione turistica del territorio e sullidentità promozionale della Basilicata".
"Sempre più spesso - conclude il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata - i nostri comuni riescono a distinguersi in contesti di rilievo internazionale, portando all'attenzione modelli di sviluppo fondati sull'identità dei luoghi, sulla qualità della progettazione e sulla capacità di innovare senza rinunciare alle proprie radici. È una direzione sulla quale la Basilicata deve continuare a investire con convinzione".
|
archivio
|La Voce della Politica
|7/07/2026 - Pittella sostiene la candidatura di Castelsaraceno
Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime il proprio sostegno alla candidatura del Comune di Castelsaraceno al programma Best Tourism Villages by UN Tourism 2026, promosso dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite...-->continua
|
|
|7/07/2026 - Al via i lavori di consolidamento dei ponti sulla S.P. ex SS 401
Sono stati consegnati i lavori di consolidamento dei ponti lungo la S.P. ex SS 401 "dell'Alto Ofanto e del Vulture", nel territorio comunale di Melfi.
Il progetto, finanziato con un investimento pari a 455.532,74 euro, prevede: sostituzione barriere di sic...-->continua
|
|
|7/07/2026 - Trasporti, Fismic Confsal chiede alla Regione Basilicata nuove tariffe per i lavoratori di Stellantis Melfi
Una rimodulazione urgente delle tariffe del trasporto pubblico per i lavoratori dell'area industriale di San Nicola di Melfi. È la richiesta avanzata dalla Segreteria regionale Basilicata della Fismic Confsal al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi,...-->continua
|
|
|7/07/2026 - Elisoccorso e Ospedale Lagonegro, Lacorazza: Manteniamo alta lattenzione
Il Capogruppo del Pd: Non si perda altro tempo per la progettazione e lappalto del secondo lotto relativo al Padiglione A e, dopo tante sollecitazioni, si ponga fine ai ritardi ingiustificabili sulla realizzazione dellelisoccorso H24
Continuiamo a ...-->continua
|
|
|6/07/2026 - CallMat, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL TLC: ''Forte preoccupazione per il tavolo del 29 luglio''
Le Segreterie Regionali di Basilicata di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL Telecomunicazioni esprimono forte preoccupazione per la convocazione del tavolo ministeriale sulla vertenza CallMat fissato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il pros...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Manca: la storia del Partito Democratico non si riscrive con una fotografia
La storia del Partito Democratico della Basilicata non può essere riscritta attraverso una fotografia né alterata da ricostruzioni che ignorano il percorso politico del PD e i valori che da sempre lo caratterizzano. È questo il senso dell'intervento del Commis...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Niglio: Ottavo posto Bardi, conferma del buon governo
«Lottavo posto conquistato dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel Governance Poll 2026 pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore, rappresenta il giusto riconoscimento allimpegno, alla serietà e allefficacia del lavoro che sta portando avanti per ...-->continua
|
|