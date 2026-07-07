Una rimodulazione urgente delle tariffe del trasporto pubblico per i lavoratori dell'area industriale di San Nicola di Melfi. È la richiesta avanzata dalla Segreteria regionale Basilicata della Fismic Confsal al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Pasquale Pepe, e al dirigente del settore Trasporti, Nino Altomonte.



Il sindacato evidenzia come i continui e improvvisi fermi produttivi nello stabilimento Stellantis di Melfi stiano aggravando ulteriormente la situazione economica dei dipendenti, già penalizzati dal massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali e dalla conseguente riduzione del reddito familiare.



Secondo la Fismic Confsal, uno dei problemi più sentiti riguarda il costo del trasporto pubblico locale. I lavoratori, infatti, sono costretti ad acquistare abbonamenti settimanali o mensili a tariffa piena, pur utilizzando il servizio solo per pochi giorni al mese, a causa delle frequenti sospensioni della produzione.



Per questo motivo, il sindacato propone l'introduzione, per tutta la durata della crisi industriale, di formule tariffarie più flessibili, come carnet di corse agevolate basati sull'effettivo utilizzo giornaliero del servizio e parametrati al costo degli attuali abbonamenti. Una misura che consentirebbe di superare la rigidità del sistema attuale, ritenuto non più adeguato alle esigenze dei lavoratori in questa fase.



La richiesta è rivolta in particolare all'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Pasquale Pepe, affinché intervenga con urgenza per evitare che i dipendenti continuino a sostenere costi non proporzionati ai giorni effettivi di lavoro.



La Fismic Confsal annuncia inoltre che la stessa istanza sarà trasmessa nelle prossime ore anche alla Regione Puglia, considerando che numerosi lavoratori pugliesi impiegati nell'area industriale di San Nicola di Melfi sostengono costi di trasporto ancora più elevati.



Il sindacato auspica un rapido confronto con le istituzioni regionali e l'adozione di misure straordinarie capaci di offrire un sostegno concreto ai lavoratori, in una fase caratterizzata da forte incertezza produttiva e occupazionale.