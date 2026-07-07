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Elisoccorso e Ospedale Lagonegro, Lacorazza: Manteniamo alta lattenzione

7/07/2026

Il Capogruppo del Pd: Non si perda altro tempo per la progettazione e lappalto del secondo lotto relativo al Padiglione A e, dopo tante sollecitazioni, si ponga fine ai ritardi ingiustificabili sulla realizzazione dellelisoccorso H24

Continuiamo a tenere alta lattenzione sulla sanità nellarea sud della Basilicata e, in particolare, sullOspedale di Lagonegro e sulla vicenda dellelisoccorso H24. In una nota inviata ieri allassessore alla Salute, Cosimo Latronico, e al direttore generale, Domenico Tripaldi, abbiamo chiesto aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento delle attività relative a due interventi strategici per il potenziamento dellassistenza sanitaria nel territorio del Lagonegrese, quali lattivazione del servizio di elisoccorso H24 e il secondo lotto relativo al Padiglione A dellOspedale di Lagonegro. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che prosegue:

Sullelisoccorso siamo tornati a sollecitare aggiornamenti sullo stato del procedimento, il cronoprogramma degli interventi necessari alla sua piena operatività, nonché le eventuali criticità tecniche o amministrative che ancora ne condizionano lattuazione e i tempi previsti per la definitiva attivazione del servizio. Per quanto riguarda il secondo lotto del Padiglione A dellOspedale, abbiamo chiesto aggiornamenti sullo stato della progettazione e del relativo iter procedurale, nonché lindicazione del soggetto attualmente incaricato della progettazione. Quali sono i tempi previsti per lavvio e la conclusione delle successive fasi di realizzazione dellintervento?

Non si perda altro tempo  conclude Lacorazza - per la progettazione e lappalto del secondo lotto relativo al Padiglione A e, dopo tante sollecitazioni, si ponga fine ai ritardi ingiustificabili sulla realizzazione dellelisoccorso H24. La rilevanza strategica di queste opere è indispensabile al rafforzamento della rete dellemergenza-urgenza e per il potenziamento dellofferta ospedaliera territoriale in unarea in cui il diritto alla salute ha già subito una contrazione a causa di scelte non sempre condivisibili e di troppi ritardi.



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