-->
|
La voce della Politica
|CallMat, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL TLC: ''Forte preoccupazione per il tavolo del 29 luglio''
6/07/2026
|Le Segreterie Regionali di Basilicata di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL Telecomunicazioni esprimono forte preoccupazione per la convocazione del tavolo ministeriale sulla vertenza CallMat fissato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il prossimo 29 luglio, una data che dovrà rappresentare un momento decisivo e conclusivo per il futuro occupazionale di centinaia di lavoratrici e lavoratori del sito di Matera.
"Guardiamo con grande preoccupazione all'appuntamento del 29 luglio. Auspichiamo che quella data non si trasformi nell'ennesimo passaggio interlocutorio o, peggio ancora, in un rinvio che farebbe slittare ogni decisione concreta ai mesi successivi. Le lavoratrici e i lavoratori attendono da troppo tempo risposte certe e non possono più vivere nell'incertezza. Dietro questa vertenza non ci sono semplici numeri, ma persone, famiglie, mutui, figli e un intero territorio che continua a pagare il prezzo dell'assenza di una vera politica industriale. È indispensabile che il confronto del 29 luglio porti finalmente a decisioni concrete e non a nuove date o ulteriori aggiornamenti."
Lo dichiarano i Segretari regionali di Basilicata di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL Telecomunicazioni, Anna Russelli, Vincenzo Piccinni, Giovanni Letterelli e Pino Giordano.
Le Organizzazioni Sindacali chiedono al MIMIT di esercitare fino in fondo il proprio ruolo di regia istituzionale, pretendendo responsabilità chiare e impegni concreti da tutti i soggetti coinvolti.
"Il 29 luglio deve rappresentare un punto di svolta. Non servono tavoli convocati soltanto per aggiornare il calendario o rinviare ancora le decisioni. Servono impegni vincolanti, tempi certi e una soluzione definitiva che garantisca continuità produttiva e salvaguardia occupazionale. Non vorremmo ritrovarci, ancora una volta, ad uscire dal Ministero con un nuovo appuntamento fissato per settembre o con l'ennesima fase interlocutoria. Sarebbe un segnale gravissimo verso lavoratrici e lavoratori che da mesi attendono risposte. Il lavoro non può essere ostaggio della burocrazia né delle convenienze industriali o istituzionali."
Le Segreterie Regionali confermano lo stato di agitazione e ribadiscono che continueranno a sostenere, unitariamente, ogni iniziativa sindacale e istituzionale utile a salvaguardare l'occupazione, il reddito delle famiglie e il futuro industriale del sito CallMat di Matera, senza escludere ulteriori forme di mobilitazione qualora dal tavolo del 29 luglio non dovessero emergere risultati concreti.
"Non consentiremo concludono Russelli, Piccinni, Letterelli e Giordano che questa vertenza venga trascinata ancora nel tempo. Il 29 luglio deve essere la data delle decisioni, non quella di un nuovo rinvio. Chiediamo al Governo, al MIMIT, alla Regione Basilicata, a TIM e a CallMat un'assunzione piena di responsabilità. Le lavoratrici e i lavoratori meritano rispetto, certezze occupazionali e una prospettiva concreta di futuro. Su questa battaglia continueremo a essere presenti con determinazione fino al raggiungimento di una soluzione definitiva."
Segreterie della Basilicata di
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL Telecomunicazioni.
|
archivio
|La Voce della Politica
|6/07/2026 - CallMat, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL TLC: ''Forte preoccupazione per il tavolo del 29 luglio''
Le Segreterie Regionali di Basilicata di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL Telecomunicazioni esprimono forte preoccupazione per la convocazione del tavolo ministeriale sulla vertenza CallMat fissato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il prossimo 29 luglio,...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Manca: la storia del Partito Democratico non si riscrive con una fotografia
La storia del Partito Democratico della Basilicata non può essere riscritta attraverso una fotografia né alterata da ricostruzioni che ignorano il percorso politico del PD e i valori che da sempre lo caratterizzano. È questo il senso dell'intervento del Commis...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Niglio: Ottavo posto Bardi, conferma del buon governo
«Lottavo posto conquistato dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel Governance Poll 2026 pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore, rappresenta il giusto riconoscimento allimpegno, alla serietà e allefficacia del lavoro che sta portando avanti per ...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Governance Poll, Polese (IV): ''Bardi in controtendenza nel secondo mandato''
Il posizionamento del presidente Vito Bardi allottavo posto nella classifica de Il Sole 24 Ore assume un significato politico preciso, se letto alla luce della stabilità amministrativa. Lo dichiara il capogruppo regionale di Orgoglio Lucano - Italia Viva...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Casorelli (Filca Cisl): «Cordoglio per l'operaio morto a San Fele»
La Filca Cisl Basilicata esprime il proprio cordoglio alla famiglia dell'operaio di 53 anni di Apricena morto sabato mattina all'ospedale San Carlo di Potenza dopo essere rimasto gravemente ferito giovedì scorso in un cantiere a San Fele. mentre era al lavoro ...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Corso infermieristico Melfi, Lacorazza: la Regione prende tempo
Il Capogruppo del Pd: continueremo ad aggiornare la comunità di Melfi rispetto agli impegni assunti e terremo alta lattenzione affinché le sedi esistenti, non siano dislocate diversamente
Dopo oltre sette mesi dalla nostra prima interrogazione e ulterior...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Governance Poll 2025: Bardi ottavo in Italia con il 56% di gradimento
Il Governance Poll 2025 del Sole 24 Ore, realizzato da Noto Sondaggi, colloca il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, allottavo posto nella classifica nazionale del gradimento dei governatori. Con il 56% di consenso, Bardi registra una lieve fless...-->continua
|
|