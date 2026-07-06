La storia del Partito Democratico della Basilicata non può essere riscritta attraverso una fotografia né alterata da ricostruzioni che ignorano il percorso politico del PD e i valori che da sempre lo caratterizzano. È questo il senso dell'intervento del Commissario regionale del Partito Democratico della Basilicata, sen. Daniele Manca, che respinge con fermezza ogni tentativo di accostare il Partito Democratico alle posizioni della destra e, in particolare, a quelle espresse da Roberto Vannacci.



Una fotografia o una scelta personale maturata anni dopo da chi in passato ha condiviso un percorso politico con il centrosinistra non possono modificare la storia del Partito Democratico né metterne in discussione l'identità.



«È un principio elementare della politica e della democrazia: nessuno può rispondere delle scelte che un'altra persona compie anni dopo.»



Per Manca il punto centrale è un altro.



«Tentare oggi di sostenere che il Partito Democratico fosse o sia vicino alle posizioni di Roberto Vannacci significa ignorare deliberatamente la nostra storia, le nostre battaglie e i valori che da sempre rappresentiamo.»



Il Partito Democratico della Basilicata ribadisce di essere una forza politica alternativa alla destra. La sua identità si fonda sull'antifascismo, sulla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, sulla democrazia, sull'uguaglianza, sull'inclusione, sulla solidarietà, sull'europeismo e sulla tutela dei diritti civili e sociali. Valori incompatibili con le posizioni della destra radicale e con ogni cultura politica che metta in discussione questi principi.



Mentre qualcuno alimenta polemiche, il Partito Democratico continua a concentrarsi sui problemi della Basilicata. In sintonia con l'azione del Partito Democratico nazionale, il PD Basilicata ha posto al centro della propria iniziativa il diritto a restare delle giovani generazioni, il rilancio delle aree interne e montane, il rafforzamento della sanità pubblica, il lavoro, le infrastrutture, la transizione energetica, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo della regione, trasformando questi temi in proposte e iniziative istituzionali.



Secondo il Partito Democratico, dopo anni di governo regionale di centrodestra, molte delle principali emergenze della Basilicata restano ancora senza risposte. Sanità, spopolamento, lavoro, infrastrutture e sviluppo continuano a rappresentare criticità irrisolte, mentre la maggioranza è apparsa troppo spesso impegnata nei propri equilibri politici piuttosto che nella costruzione di una strategia per il futuro della regione.



La prossima stagione congressuale rappresenterà un momento importante per rafforzare ulteriormente il Partito Democratico e costruire un'alternativa credibile e di governo al centrodestra, fondata sulla competenza, sulla partecipazione, sulla giustizia sociale e sui valori costituzionali.



«Noi continueremo a parlare dei problemi della Basilicata e delle soluzioni da proporre ai cittadini. Ad altri lasciamo il tentativo di trasformare una fotografia in una teoria politica.»