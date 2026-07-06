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La voce della Politica
|Niglio: Ottavo posto Bardi, conferma del buon governo
6/07/2026
| «Lottavo posto conquistato dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel Governance Poll 2026 pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore, rappresenta il giusto riconoscimento allimpegno, alla serietà e allefficacia del lavoro che sta portando avanti per la nostra comunità».
Lo dichiara Pasquale Niglio, capogruppo di Forza Italia al Comune di Matera, commentando il posizionamento del presidente Bardi nella classifica nazionale sul gradimento dei governatori.
«Si tratta di un risultato importante sottolinea Niglio perché arriva in una fase storica complessa, segnata da sfide economiche, produttive, occupazionali e sociali che richiedono serietà, equilibrio e senso di responsabilità. Il consenso riconosciuto al presidente Bardi dimostra che i lucani sanno distinguere tra la polemica e il lavoro concreto, tra gli slogan e unazione amministrativa orientata ai fatti. Questo risultato smentisce le critiche pretestuose e le polemiche strumentali mosse dalle opposizioni in questi ultimi mesi. Il sondaggio del Sole 24 Ore certifica che il rapporto di fiducia tra i lucani e il Governatore è solido e fondato sulla credibilità».
Secondo lesponente azzurro, «il dato assume un valore ancora maggiore se letto nel quadro nazionale, dove due amministratori su tre registrano un calo di fiducia, ponendo quindi la Basilicata in netta controtendenza».
Niglio evidenzia anche il valore politico del risultato per Forza Italia: «I presidenti di Regione espressione del nostro partito continuano a raccogliere ampi e diffusi attestati di stima, dimostrando che il buongoverno moderato e pragmatico di Forza Italia è una garanzia di stabilità e crescita per i territori».
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|La Voce della Politica
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