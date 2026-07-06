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La voce della Politica
|Governance Poll, Polese (IV): ''Bardi in controtendenza nel secondo mandato''
6/07/2026
| Il posizionamento del presidente Vito Bardi allottavo posto nella classifica de Il Sole 24 Ore assume un significato politico preciso, se letto alla luce della stabilità amministrativa. Lo dichiara il capogruppo regionale di Orgoglio Lucano - Italia Viva, Mario Polese che spiega: I dati mostrano un trend di crescita che va analizzato con realismo e senza trionfalismi, ma che evidenzia un dato oggettivo: la capacità di mantenere e incrementare il consenso pur essendo nel corso del secondo mandato. Storicamente, la seconda esperienza di governo locale coincide con una fase di fisiologica usura politica e di erosione dei consensi. Il fatto che in Basilicata si registri un segno positivo dimostra una tenuta non scontata del rapporto di fiducia con la comunità. Questo risultato conferma lefficacia di unazione di governo regionale che mette al centro il pragmatismo e la concretezza. La sfida, ora, resta quella di proseguire lungo questa traccia, consolidando i risultati raggiunti e continuando a rispondere con i fatti alle priorità del territorio lucano, conclude Polese.
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archivio
|La Voce della Politica
|6/07/2026 - CallMat, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL TLC: ''Forte preoccupazione per il tavolo del 29 luglio''
Le Segreterie Regionali di Basilicata di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL Telecomunicazioni esprimono forte preoccupazione per la convocazione del tavolo ministeriale sulla vertenza CallMat fissato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il prossimo 29 luglio,...-->continua
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|6/07/2026 - Manca: la storia del Partito Democratico non si riscrive con una fotografia
La storia del Partito Democratico della Basilicata non può essere riscritta attraverso una fotografia né alterata da ricostruzioni che ignorano il percorso politico del PD e i valori che da sempre lo caratterizzano. È questo il senso dell'intervento del Commis...-->continua
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|6/07/2026 - Niglio: Ottavo posto Bardi, conferma del buon governo
«Lottavo posto conquistato dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel Governance Poll 2026 pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore, rappresenta il giusto riconoscimento allimpegno, alla serietà e allefficacia del lavoro che sta portando avanti per ...-->continua
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|6/07/2026 - Governance Poll, Polese (IV): ''Bardi in controtendenza nel secondo mandato''
Il posizionamento del presidente Vito Bardi allottavo posto nella classifica de Il Sole 24 Ore assume un significato politico preciso, se letto alla luce della stabilità amministrativa. Lo dichiara il capogruppo regionale di Orgoglio Lucano - Italia Viva...-->continua
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|6/07/2026 - Casorelli (Filca Cisl): «Cordoglio per l'operaio morto a San Fele»
La Filca Cisl Basilicata esprime il proprio cordoglio alla famiglia dell'operaio di 53 anni di Apricena morto sabato mattina all'ospedale San Carlo di Potenza dopo essere rimasto gravemente ferito giovedì scorso in un cantiere a San Fele. mentre era al lavoro ...-->continua
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|6/07/2026 - Corso infermieristico Melfi, Lacorazza: la Regione prende tempo
Il Capogruppo del Pd: continueremo ad aggiornare la comunità di Melfi rispetto agli impegni assunti e terremo alta lattenzione affinché le sedi esistenti, non siano dislocate diversamente
Dopo oltre sette mesi dalla nostra prima interrogazione e ulterior...-->continua
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|6/07/2026 - Governance Poll 2025: Bardi ottavo in Italia con il 56% di gradimento
Il Governance Poll 2025 del Sole 24 Ore, realizzato da Noto Sondaggi, colloca il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, allottavo posto nella classifica nazionale del gradimento dei governatori. Con il 56% di consenso, Bardi registra una lieve fless...-->continua
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