Il posizionamento del presidente Vito Bardi allottavo posto nella classifica de Il Sole 24 Ore assume un significato politico preciso, se letto alla luce della stabilità amministrativa. Lo dichiara il capogruppo regionale di Orgoglio Lucano - Italia Viva, Mario Polese che spiega: I dati mostrano un trend di crescita che va analizzato con realismo e senza trionfalismi, ma che evidenzia un dato oggettivo: la capacità di mantenere e incrementare il consenso pur essendo nel corso del secondo mandato. Storicamente, la seconda esperienza di governo locale coincide con una fase di fisiologica usura politica e di erosione dei consensi. Il fatto che in Basilicata si registri un segno positivo dimostra una tenuta non scontata del rapporto di fiducia con la comunità. Questo risultato conferma lefficacia di unazione di governo regionale che mette al centro il pragmatismo e la concretezza. La sfida, ora, resta quella di proseguire lungo questa traccia, consolidando i risultati raggiunti e continuando a rispondere con i fatti alle priorità del territorio lucano, conclude Polese.