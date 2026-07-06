La Filca Cisl Basilicata esprime il proprio cordoglio alla famiglia dell'operaio di 53 anni di Apricena morto sabato mattina all'ospedale San Carlo di Potenza dopo essere rimasto gravemente ferito giovedì scorso in un cantiere a San Fele. mentre era al lavoro per conto dell'impresa impegnata in interventi di riqualificazione di un'area. «Con profondo dolore  dichiara il segretario generale della Filca Basilicata, Angelo Casorelli  abbiamo appreso della scomparsa dell'operaio. Ogni incidente rappresenta una perdita che riguarda non soltanto il lavoratore e la sua famiglia, ma lintera comunità. Evidentemente questa tragedia, sulla quale sarà la Magistratura a fare piena luce, ci dice che sulla cultura della sicurezza resta ancora tanto da fare, investendo nella formazione e mettendo in atto misure preventive concrete. A partire dalla piena attuazione degli strumenti normativi finalizzati a monitorare le procedure di gara relative ai contratti di appalto di concessione inerenti l'acquisizione di servizi o di forniture, nonché l'esecuzione di opere o lavori. La sicurezza nei cantieri  prsoegue Casorelli - resta una priorità assoluta per garantire ambienti di lavoro sani e sicuri per tutti i lavoratori. Incentivi premiali, investimenti in tecnologie, formazione e prevenzione sono strumenti che vanno in questa direzione, affiancati dall'aumento delle attività ispettive e dall'adozione di normative semplificate. Ogni tassello è fondamentale per ridurre i rischi e tutelare la qualità del lavoro. Pensiamo alla figura della RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), un presidio per la formazione e linformazione per le imprese e lavoratori sul tema della sicurezza. La sicurezza resta per la Filca  conclude Casorelli - un pilastro della sicurezza e ne sono la dimostrazione la Patente a crediti, una nostra proposta, oltre all'introduzione del Durc di congruità nel settore edile»