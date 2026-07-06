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La voce della Politica
|Casorelli (Filca Cisl): «Cordoglio per l'operaio morto a San Fele»
6/07/2026
|La Filca Cisl Basilicata esprime il proprio cordoglio alla famiglia dell'operaio di 53 anni di Apricena morto sabato mattina all'ospedale San Carlo di Potenza dopo essere rimasto gravemente ferito giovedì scorso in un cantiere a San Fele. mentre era al lavoro per conto dell'impresa impegnata in interventi di riqualificazione di un'area. «Con profondo dolore dichiara il segretario generale della Filca Basilicata, Angelo Casorelli abbiamo appreso della scomparsa dell'operaio. Ogni incidente rappresenta una perdita che riguarda non soltanto il lavoratore e la sua famiglia, ma lintera comunità. Evidentemente questa tragedia, sulla quale sarà la Magistratura a fare piena luce, ci dice che sulla cultura della sicurezza resta ancora tanto da fare, investendo nella formazione e mettendo in atto misure preventive concrete. A partire dalla piena attuazione degli strumenti normativi finalizzati a monitorare le procedure di gara relative ai contratti di appalto di concessione inerenti l'acquisizione di servizi o di forniture, nonché l'esecuzione di opere o lavori. La sicurezza nei cantieri prsoegue Casorelli - resta una priorità assoluta per garantire ambienti di lavoro sani e sicuri per tutti i lavoratori. Incentivi premiali, investimenti in tecnologie, formazione e prevenzione sono strumenti che vanno in questa direzione, affiancati dall'aumento delle attività ispettive e dall'adozione di normative semplificate. Ogni tassello è fondamentale per ridurre i rischi e tutelare la qualità del lavoro. Pensiamo alla figura della RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), un presidio per la formazione e linformazione per le imprese e lavoratori sul tema della sicurezza. La sicurezza resta per la Filca conclude Casorelli - un pilastro della sicurezza e ne sono la dimostrazione la Patente a crediti, una nostra proposta, oltre all'introduzione del Durc di congruità nel settore edile»
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archivio
|La Voce della Politica
|6/07/2026 - CallMat, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL TLC: ''Forte preoccupazione per il tavolo del 29 luglio''
Le Segreterie Regionali di Basilicata di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL Telecomunicazioni esprimono forte preoccupazione per la convocazione del tavolo ministeriale sulla vertenza CallMat fissato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il prossimo 29 luglio,...-->continua
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|6/07/2026 - Manca: la storia del Partito Democratico non si riscrive con una fotografia
La storia del Partito Democratico della Basilicata non può essere riscritta attraverso una fotografia né alterata da ricostruzioni che ignorano il percorso politico del PD e i valori che da sempre lo caratterizzano. È questo il senso dell'intervento del Commis...-->continua
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|6/07/2026 - Niglio: Ottavo posto Bardi, conferma del buon governo
«Lottavo posto conquistato dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel Governance Poll 2026 pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore, rappresenta il giusto riconoscimento allimpegno, alla serietà e allefficacia del lavoro che sta portando avanti per ...-->continua
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|6/07/2026 - Governance Poll, Polese (IV): ''Bardi in controtendenza nel secondo mandato''
Il posizionamento del presidente Vito Bardi allottavo posto nella classifica de Il Sole 24 Ore assume un significato politico preciso, se letto alla luce della stabilità amministrativa. Lo dichiara il capogruppo regionale di Orgoglio Lucano - Italia Viva...-->continua
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|6/07/2026 - Casorelli (Filca Cisl): «Cordoglio per l'operaio morto a San Fele»
La Filca Cisl Basilicata esprime il proprio cordoglio alla famiglia dell'operaio di 53 anni di Apricena morto sabato mattina all'ospedale San Carlo di Potenza dopo essere rimasto gravemente ferito giovedì scorso in un cantiere a San Fele. mentre era al lavoro ...-->continua
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|6/07/2026 - Corso infermieristico Melfi, Lacorazza: la Regione prende tempo
Il Capogruppo del Pd: continueremo ad aggiornare la comunità di Melfi rispetto agli impegni assunti e terremo alta lattenzione affinché le sedi esistenti, non siano dislocate diversamente
Dopo oltre sette mesi dalla nostra prima interrogazione e ulterior...-->continua
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|6/07/2026 - Governance Poll 2025: Bardi ottavo in Italia con il 56% di gradimento
Il Governance Poll 2025 del Sole 24 Ore, realizzato da Noto Sondaggi, colloca il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, allottavo posto nella classifica nazionale del gradimento dei governatori. Con il 56% di consenso, Bardi registra una lieve fless...-->continua
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