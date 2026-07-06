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La voce della Politica
|Corso infermieristico Melfi, Lacorazza: la Regione prende tempo
6/07/2026
|Il Capogruppo del Pd: continueremo ad aggiornare la comunità di Melfi rispetto agli impegni assunti e terremo alta lattenzione affinché le sedi esistenti, non siano dislocate diversamente
Dopo oltre sette mesi dalla nostra prima interrogazione e ulteriori solleciti successivi, nella risposta che abbiamo ricevuto oggi dallassessore Latronico rispetto allistituzione del Corso in Infermieristica dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore a Melfi emerge un quadro di contesto piuttosto complesso, per cui appare non semplice la possibilità che venga istituito a breve. LAssessore, lo ricordo, era stato molto chiaro e limpegno assunto con la comunità di Melfi è stato netto. La risposta giunta tuttavia non fuga alcuni dubbi e su ciò chiederemo ulteriori delucidazioni. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:
La Cattolica ha fatto sapere che il progressivo trasferimento dei corsi delle professioni sanitarie dallUniversità Cattolica allUniversità degli Studi della Basilicata, incide su tempi e modalità di programmazione. Non vorremmo che questa sottolineatura metta anche in discussione le altre sedi in cui questi corsi si stanno svolgendo e per questa ragione terremo alta lattenzione affinché queste non siano dislocate diversamente. In particolare, su Villa dAgri saremo vigili soprattutto perché abbiamo sostenuto e spinto per laccordo con lAzienda ospedaliera San Carlo, stimolando la soluzione per le allieve e gli allievi della scuola di infermieristica in merito al servizio mensa, chiedendo che fosse previsto nella convenzione poi sottoscritta tra lAzienda Ospedaliera San Carlo e lARDSU.
Su Melfi aggiunge Lacorazza cè stato un impegno chiaro e continueremo ad aggiornare la comunità rispetto a quanto assunto, anche perché lAssessorato conferma di aver avviato un confronto per linclusione di Melfi tra le sedi del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e di aver coinvolto lAzienda Ospedaliera San Carlo sulla sede per le attività didattiche, anche valorizzando le strutture e il personale già presenti nellospedale di Melfi, con lobiettivo di velocizzare liter necessario. Tuttavia, resta incerta la natura delle interlocuzioni concretamente attivate e se ciò basterà per raggiungere lobiettivo.
Cogliamo conclude Lacorazza che cè uno spiraglio, anche a seguito delle nostre sollecitazioni, e verificheremo concretamente se, nel contesto un po arzigogolato e attenuato della possibilità che a Melfi si realizzi questo percorso, sia mantenuta una reale intenzione e che tutto non resti solo un buon proposito. Per questo depositiamo una nuova interrogazione con la quale chiediamo chiarimenti all'Assessore sulla tipologia di interlocuzioni avviate, se queste sono state formalizzate da atti e comunicazioni ufficiali e con quali esiti. Infine chiediamo di chiarire in questo percorso il ruolo dellAzienda Ospedaliera San Carlo, leventuale cronoprogramma e i tempi di accreditamento e avvio del corso, nonché lo stato del trasferimento dei corsi delle professioni sanitarie dallUniversità Cattolica allUniversità della Basilicata, con relativi atti e tempistiche".
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