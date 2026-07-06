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La voce della Politica
|Governance Poll 2025: Bardi ottavo in Italia con il 56% di gradimento
6/07/2026
|Il Governance Poll 2025 del Sole 24 Ore, realizzato da Noto Sondaggi, colloca il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, allottavo posto nella classifica nazionale del gradimento dei governatori. Con il 56% di consenso, Bardi registra una lieve flessione rispetto allelezione (-0,6%), ma migliora la posizione rispetto al 2024, quando era nono, grazie a un +2,5% nellultimo anno. In crescita anche il dato di lungo periodo: dal 40,5% del 2022 al 56% attuale, con un aumento complessivo di 15,4 punti in sei anni. Il risultato, secondo ambienti regionali, conferma la tenuta del consenso e la solidità dellazione amministrativa in un contesto nazionale di generale calo della fiducia.
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|6/07/2026 - Governance Poll 2025: Bardi ottavo in Italia con il 56% di gradimento
Il Governance Poll 2025 del Sole 24 Ore, realizzato da Noto Sondaggi, colloca il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, allottavo posto nella classifica nazionale del gradimento dei governatori. Con il 56% di consenso, Bardi registra una lieve flessione rispetto a...-->continua
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|6/07/2026 - Picerno: Il prestigioso risultato di Bardi premia il buon governo
Il prestigioso risultato ottenuto dal Presidente Vito Bardi non è solo un successo politico, ma il giusto e meritato riconoscimento a un lavoro straordinario svolto in questi anni per la Basilicata. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza I...-->continua
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|6/07/2026 - Latronico allo SPARKme Space Academy
Doppio appuntamento oggi a Matera allo SPARKme Space Academy, dove si è inaugurata la mostra permanente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica Macchine del Tempo e hanno preso il via i lavori della XV edizione della Scuola Nazionale Estiva di Astronomia. All'a...-->continua
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|6/07/2026 - Morti sul lavoro, la Cgil: ''Basta strage inaccettabile, servono regole più rigide''
Purtroppo registriamo l'ennesima vittima sul lavoro in Basilicata. Dopo diversi giorni di ricovero all'ospedale San Carlo di Potenza, si è spento l'operaio edile originario del foggiano coinvolto in un incidente al cantiere di San Fele per la riqualificazion...-->continua
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|6/07/2026 - Stazione di Ferrandina Scalo nel degrado e abbandono: depositata interrogazione
La stazione di Ferrandina-Scalo rappresenta lo snodo ferroviario più importante della provincia di Matera, punto cruciale per il trasporto su rotaia e hub di interconnessione per il trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza su gomma per tutto il materano...-->continua
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|6/07/2026 - Cupparo: "Consenso a Bardi premia lavoro al servizio della Basilicata'
«L'ottavo posto del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel Governance Poll 2026, con un indice di gradimento del 56% e uno scostamento minimo rispetto al consenso ottenuto alle elezioni regionali del 2024, rappresenta il giusto riconoscimento al ...-->continua
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|6/07/2026 - Lega Basilicata: celebrati i congressi cittadini
Si è conclusa la sessione dei congressi cittadini della Lega in Basilicata, finalizzata al rinnovo dei quadri dirigenti locali e al potenziamento della struttura organizzativa del partito sul territorio regionale. A seguire, si aprirà la fase dei congressi pr...-->continua
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