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Governance Poll 2025: Bardi ottavo in Italia con il 56% di gradimento

6/07/2026

Il Governance Poll 2025 del Sole 24 Ore, realizzato da Noto Sondaggi, colloca il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, allottavo posto nella classifica nazionale del gradimento dei governatori. Con il 56% di consenso, Bardi registra una lieve flessione rispetto allelezione (-0,6%), ma migliora la posizione rispetto al 2024, quando era nono, grazie a un +2,5% nellultimo anno. In crescita anche il dato di lungo periodo: dal 40,5% del 2022 al 56% attuale, con un aumento complessivo di 15,4 punti in sei anni. Il risultato, secondo ambienti regionali, conferma la tenuta del consenso e la solidità dellazione amministrativa in un contesto nazionale di generale calo della fiducia.



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