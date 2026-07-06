Il prestigioso risultato ottenuto dal Presidente Vito Bardi non è solo un successo politico, ma il giusto e meritato riconoscimento a un lavoro straordinario svolto in questi anni per la Basilicata. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza I... -->continua

6/07/2026 - Latronico allo SPARKme Space Academy

Doppio appuntamento oggi a Matera allo SPARKme Space Academy, dove si è inaugurata la mostra permanente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica Macchine del Tempo e hanno preso il via i lavori della XV edizione della Scuola Nazionale Estiva di Astronomia. All'a...-->continua