Il prestigioso risultato ottenuto dal Presidente Vito Bardi non è solo un successo politico, ma il giusto e meritato riconoscimento a un lavoro straordinario svolto in questi anni per la Basilicata. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno.



I lucani hanno saputo valutare i fatti, premiando la concretezza, la stabilità e la visione di un Presidente che - precisa il consigliere - ha saputo guidare la regione con mano ferma, centralità e capacità di ascolto dei territori. Questo consenso così netto e autorevole ci consegna una responsabilità ancora maggiore: continuare sulla strada dello sviluppo, delle infrastrutture e del sostegno alle famiglie e alle imprese lucane, consolidando il percorso di crescita già avviato.



Il consigliere Picerno sposta poi lattenzione sul capoluogo di regione, tracciando un bilancio critico sulla situazione amministrativa locale: Se a livello regionale il modello Bardi si dimostra vincente e attrattivo, non possiamo non notare, di contro, la preoccupante parabola discendente che sta attraversando il Comune di Potenza. Lattuale Sindaco e la sua amministrazione stanno palesando una evidente perdita di smalto e di consenso, specchio di una gestione che appare in affanno e distante dalle reali urgenze dei cittadini.



Potenza, in quanto capoluogo, ha bisogno di ritrovare lo slancio, lefficienza e la centralità che merita, agganciandosi stabilmente al ritmo e alla concretezza dimostrati dal governo regionale. Il trend in discesa dellamministrazione comunale - conclude Picerno - è un segnale chiaro che non può essere ignorato: serve un cambio di passo deciso per ridare fiducia ai potentini e restituire alla città il ruolo guida che le compete.



