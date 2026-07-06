Purtroppo registriamo l'ennesima vittima sul lavoro in Basilicata. Dopo diversi giorni di ricovero all'ospedale San Carlo di Potenza, si è spento l'operaio edile originario del foggiano coinvolto in un incidente al cantiere di San Fele per la riqualificazione di un'area. Nello stringerci ai familiari della vittima, confidiamo nel lavoro della magistratura affinché si faccia quanto prima luce su quanto accaduto. È necessario un intervento congiunto di Regione, governo centrale ed enti locali per fermare questa strage inaccettabile". Lo affermano il segretario generale della Cgil Basilicata Fernando Mega, la segreteria generale della Fillea Cgil di Potenza Pina De Cristofaro e il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito. "Ogni giorno in media in Italia muoiono tre persone sul lavoro  denunciano i sindacati  Un'emergenza che va frenata subito. Chiediamo con forza che la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro vengano messi al centro delle azioni di questo governo e delle imprese. Serve un nuovo modello di impresa sostenibile, da un punto di vista ambientale e sociale. La sicurezza e la salute non possono essere considerati dei costi. Occorrono regole più precise e maggiore responsabilità dimpresa. Per questo diciamo basta ai subappalti a cascata che deresponsabilizzano i datori di lavoro a partire dalla sicurezza, scaricando tutti i rischi sui lavoratori. È urgente eliminare la norma che consente il sub appalto a cascata, ripristinare la parità di trattamento economico lungo la filiera degli appalti, rafforzare i controlli ispettivi, favorire un piano di assunzione negli enti preposti ai controlli e una patente a punti che faccia la selezione e qualifichi le aziende virtuose da quelle che non rispettano le misure di sicurezza.



Il settore delledilizia - aggiungono - è tra i più esposti agli incidenti sul lavoro. Per questo motivo torniamo a chiedere la piena attivazione del centro regionale per il monitoraggio degli appalti pubblici istituito con la legge regionale del 13 gennaio 2026 e lanciamo un appello a istituzioni, imprese e stazioni pubbliche appaltanti a sottoscrivere il protocollo di intesa Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil al fine di garantire la qualità del lavoro e delle opere e la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti di lavori e interventi infrastrutturali. Si tratta di un sistema di regole che vanno nella direzione della tutela del lavoro e dei lavoratori, assicurando la realizzazione di opere di qualità e contrastando fenomeni di dumping contrattuali che si verificano per mezzo della non applicazione dei contratti collettivi nazionali e locali delledilizia firmati dalle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oltre al rispetto e alla piena applicazione della legislazione in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza, anche come deterrente per la criminalità organizzata.



Il tema della sicurezza del lavoro e la tutela dei lavoratori negli appalti è anche il punto centrale della raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare della Cgil per garantire lo stesso salario, le stesse tutele e gli stessi diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del committente, oltre a maggiori condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si può firmare sia on line che negli appositi banchetti allestiti nei vari comuni.

