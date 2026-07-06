«L'ottavo posto del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel Governance Poll 2026, con un indice di gradimento del 56% e uno scostamento minimo rispetto al consenso ottenuto alle elezioni regionali del 2024, rappresenta il giusto riconoscimento al lavoro, all'impegno e alla serietà con cui il presidente continua ad affrontare le questioni che riguardano la nostra comunità.



È un risultato che smentisce, nei fatti, tanti attacchi pretestuosi, critiche infondate e prese di posizione esclusivamente strumentali che hanno caratterizzato il dibattito politico in questi mesi. Il consenso espresso dai cittadini conferma invece la credibilità di un'azione amministrativa che, pur in una fase particolarmente complessa sotto il profilo economico, produttivo, occupazionale e sociale, continua a perseguire con determinazione gli obiettivi di sviluppo della Basilicata.



Sappiamo bene che il Governance Poll non rappresenta una simulazione elettorale, poiché non mette a confronto candidati alternativi. La sua funzione è quella di misurare il rapporto di fiducia tra i cittadini e il presidente della Regione, attraverso un giudizio complessivo sul suo operato. Si tratta quindi di un indicatore significativo, influenzato certamente da molteplici fattori  dalle scelte amministrative alla capacità di comunicazione, fino al contesto economico e sociale  ma che resta un importante termometro del grado di fiducia dell'opinione pubblica.



In una stagione caratterizzata da difficoltà e trasformazioni profonde, mantenere un livello di consenso così elevato assume un valore ancora maggiore, perché significa che i cittadini riconoscono il lavoro svolto e la volontà di affrontare con responsabilità le sfide aperte per la Basilicata.



C'è inoltre anche una valutazione di carattere politico che emerge con chiarezza dalla classifica nazionale. I presidenti di Regione espressione di Forza Italia  Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Renato Schifani e Vito Bardi  si collocano tutti tra i primi otto posti della graduatoria. Un dato che testimonia la qualità della classe dirigente del partito e la capacità di interpretare le esigenze dei territori, contribuendo, in particolare nel Mezzogiorno, a costruire percorsi di crescita e sviluppo che stanno cambiando una narrazione troppo spesso improntata al declino e alla rassegnazione.»



«Per tutta la Giunta regionale questo risultato rappresenta anche uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione lungo il percorso tracciato dal presidente Bardi. È un incoraggiamento a continuare il lavoro avviato, accelerando l'attuazione dei programmi, il confronto con i territori e la ricerca di soluzioni concrete ai problemi della Basilicata. Il consenso rilevato dal Governance Poll non è un punto di arrivo, ma un incentivo a fare ancora di più e meglio nell'interesse dei cittadini lucani.