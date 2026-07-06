-->
|
La voce della Politica
|Cupparo: "Consenso a Bardi premia lavoro al servizio della Basilicata'
6/07/2026
|«L'ottavo posto del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel Governance Poll 2026, con un indice di gradimento del 56% e uno scostamento minimo rispetto al consenso ottenuto alle elezioni regionali del 2024, rappresenta il giusto riconoscimento al lavoro, all'impegno e alla serietà con cui il presidente continua ad affrontare le questioni che riguardano la nostra comunità.
È un risultato che smentisce, nei fatti, tanti attacchi pretestuosi, critiche infondate e prese di posizione esclusivamente strumentali che hanno caratterizzato il dibattito politico in questi mesi. Il consenso espresso dai cittadini conferma invece la credibilità di un'azione amministrativa che, pur in una fase particolarmente complessa sotto il profilo economico, produttivo, occupazionale e sociale, continua a perseguire con determinazione gli obiettivi di sviluppo della Basilicata.
Sappiamo bene che il Governance Poll non rappresenta una simulazione elettorale, poiché non mette a confronto candidati alternativi. La sua funzione è quella di misurare il rapporto di fiducia tra i cittadini e il presidente della Regione, attraverso un giudizio complessivo sul suo operato. Si tratta quindi di un indicatore significativo, influenzato certamente da molteplici fattori dalle scelte amministrative alla capacità di comunicazione, fino al contesto economico e sociale ma che resta un importante termometro del grado di fiducia dell'opinione pubblica.
In una stagione caratterizzata da difficoltà e trasformazioni profonde, mantenere un livello di consenso così elevato assume un valore ancora maggiore, perché significa che i cittadini riconoscono il lavoro svolto e la volontà di affrontare con responsabilità le sfide aperte per la Basilicata.
C'è inoltre anche una valutazione di carattere politico che emerge con chiarezza dalla classifica nazionale. I presidenti di Regione espressione di Forza Italia Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Renato Schifani e Vito Bardi si collocano tutti tra i primi otto posti della graduatoria. Un dato che testimonia la qualità della classe dirigente del partito e la capacità di interpretare le esigenze dei territori, contribuendo, in particolare nel Mezzogiorno, a costruire percorsi di crescita e sviluppo che stanno cambiando una narrazione troppo spesso improntata al declino e alla rassegnazione.»
«Per tutta la Giunta regionale questo risultato rappresenta anche uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione lungo il percorso tracciato dal presidente Bardi. È un incoraggiamento a continuare il lavoro avviato, accelerando l'attuazione dei programmi, il confronto con i territori e la ricerca di soluzioni concrete ai problemi della Basilicata. Il consenso rilevato dal Governance Poll non è un punto di arrivo, ma un incentivo a fare ancora di più e meglio nell'interesse dei cittadini lucani.
|
archivio
|La Voce della Politica
|6/07/2026 - Stazione di Ferrandina Scalo nel degrado e abbandono: depositata interrogazione
La stazione di Ferrandina-Scalo rappresenta lo snodo ferroviario più importante della provincia di Matera, punto cruciale per il trasporto su rotaia e hub di interconnessione per il trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza su gomma per tutto il materano.
La ...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Cupparo: "Consenso a Bardi premia lavoro al servizio della Basilicata'
«L'ottavo posto del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel Governance Poll 2026, con un indice di gradimento del 56% e uno scostamento minimo rispetto al consenso ottenuto alle elezioni regionali del 2024, rappresenta il giusto riconoscimento al ...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Lega Basilicata: celebrati i congressi cittadini
Si è conclusa la sessione dei congressi cittadini della Lega in Basilicata, finalizzata al rinnovo dei quadri dirigenti locali e al potenziamento della struttura organizzativa del partito sul territorio regionale. A seguire, si aprirà la fase dei congressi pr...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Deposito scorie, Lomuti a Potenza: Diciamo no. E chiediamo conto a Sogin
Oggi sono stato a Potenza, davanti al Grande Albergo, insieme a Cgil, Avs, Pd, Wwf, Arci, Libera e al Comitato per la Pace di Potenza. Ero lì perché a pochi metri da quel luogo si è provato a far entrare dalla finestra ciò che la Basilicata, con la protesta di...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Antonio Cecere ai vertici nazionali di Archeoclub dItalia
La Basilicata conquista un posto ai vertici di Archeoclub dItalia. Antonio Cecere è stato eletto dallAssemblea nazionale dellassociazione, attraverso il voto dei delegati regionali, nuovo Coordinatore regionale di Archeoclub Basilicata. Contestualmente entr...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Melfi: 'quasi 9 mesi di lotta alla PMC'
Siamo a quasi nove mesi dal 13 ottobre 2025, giorno in cui è iniziato il presidio alla PMC Automotive di Melfi. Una mobilitazione voluta da quasi tutta la forza lavoro, anche se non tutti vi hanno preso parte attiva. Chi ci ha creduto davvero ha vissuto il pre...-->continua
|
|
|5/07/2026 - Valvano (Psi), ''nucleare: una scelta economicamente perdente''
Il nucleare e un eventuale ampliamento del sistema di stoccaggio delle scorie radioattive sono incompatibili con i beni paesaggistici presenti sul territorio lucano.
Non è una posizione ideologica, tuttaltro. E lesito di un ragionamento strategico su qu...-->continua
|
|