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La voce della Politica
|Lega Basilicata: celebrati i congressi cittadini
6/07/2026
| Si è conclusa la sessione dei congressi cittadini della Lega in Basilicata, finalizzata al rinnovo dei quadri dirigenti locali e al potenziamento della struttura organizzativa del partito sul territorio regionale. A seguire, si aprirà la fase dei congressi provinciali.
Le assemblee degli iscritti hanno sancito lelezione dei nuovi segretari cittadini. Per la sezione della città capoluogo, Potenza, lincarico è stato affidato ad Alfonso Nardella, mentre alla guida della sezione di Tolve è stato eletto Renato Martucci. Per quanto concerne il territorio della provincia di Matera, i congressi hanno decretato lelezione di Isaia DElicio alla guida della sezione di Montescaglioso e di Davide Carbone per la sezione di Bernalda. Per quanto riguarda la sezione di Matera, nei prossimi giorni si procederà alla nomina di un commissario cittadino, che dovrà accompagnare al congresso la locale sezione.
«La forza della Lega - afferma il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe - è da sempre il suo radicamento nei territori. Con lelezione di Alfonso Nardella, Renato Martucci, Isaia D'Elicio e Davide Carbone rafforziamo una squadra di amministratori e dirigenti che conoscono le esigenze delle rispettive comunità e sapranno rappresentarle con impegno e competenza.
Il nostro obiettivo è essere sempre più vicini ai cittadini, dando risposte concrete e costruendo, a partire dai comuni, una Basilicata più forte e più competitiva. È dal territorio - conclude Pepe - che nasce la buona politica e da lì vogliamo continuare a crescere».
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|La Voce della Politica
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La Basilicata conquista un posto ai vertici di Archeoclub dItalia. Antonio Cecere è stato eletto dallAssemblea nazionale dellassociazione, attraverso il voto dei delegati regionali, nuovo Coordinatore regionale di Archeoclub Basilicata. Contestualmente entr...-->continua
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|6/07/2026 - Melfi: 'quasi 9 mesi di lotta alla PMC'
Siamo a quasi nove mesi dal 13 ottobre 2025, giorno in cui è iniziato il presidio alla PMC Automotive di Melfi. Una mobilitazione voluta da quasi tutta la forza lavoro, anche se non tutti vi hanno preso parte attiva. Chi ci ha creduto davvero ha vissuto il pre...-->continua
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Il nucleare e un eventuale ampliamento del sistema di stoccaggio delle scorie radioattive sono incompatibili con i beni paesaggistici presenti sul territorio lucano.
Non è una posizione ideologica, tuttaltro. E lesito di un ragionamento strategico su qu...-->continua
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