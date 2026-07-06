La Basilicata conquista un posto ai vertici di Archeoclub dItalia. Antonio Cecere è stato eletto dallAssemblea nazionale dellassociazione, attraverso il voto dei delegati regionali, nuovo Coordinatore regionale di Archeoclub Basilicata. Contestualmente entra nel Consiglio nazionale, lorgano di governo dellassociazione, assumendo uno dei ruoli più prestigiosi allinterno della più importante realtà italiana impegnata nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale. Una doppia elezione che va ben oltre il semplice rinnovo delle cariche associative. È il riconoscimento nazionale di un percorso costruito sul merito, sulla competenza e su unintensa attività scientifica e divulgativa che, negli ultimi anni, ha fatto di Antonio Cecere uno dei nomi più autorevoli della nuova generazione di studiosi lucani. Storico, giornalista e divulgatore culturale, Cecere è attualmente impegnato presso la Scuola Superiore di Studi Storici dellUniversità della Repubblica di San Marino, centro deccellenza internazionale per la ricerca storica. Nel corso della sua carriera ha collaborato con università, istituti di ricerca, enti culturali e istituzioni, distinguendosi per studi sulla storia contemporanea, sulla memoria dei territori e sulla valorizzazione del patrimonio culturale, coniugando il rigore accademico con una straordinaria capacità di divulgazione. Parallelamente, alla guida dellArcheoclub del Vulture Giuseppe Catenacci, ha trasformato una sede territoriale in un modello nazionale. Convegni di alto profilo, pubblicazioni scientifiche, percorsi di valorizzazione, attività con le scuole, collaborazioni con soprintendenze, università e amministrazioni pubbliche hanno contribuito a fare del Vulture uno dei laboratori culturali più vivaci del Mezzogiorno. Lelezione di Antonio Cecere rappresenta un riconoscimento per la Basilicata, che continua ad avere una voce autorevole nei vertici nazionali di Archeoclub dItalia, rafforzando il proprio peso nelle politiche culturali dellassociazione e nei rapporti con il mondo della ricerca e delle istituzioni. «Accolgo  afferma Cecere  questa elezione con emozione, gratitudine e un profondo senso di responsabilità. Ringrazio i delegati regionali di Archeoclub dItalia per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. Rivolgo un sincero ringraziamento a Vincenzo Fundone per il lavoro svolto alla guida di Archeoclub Basilicata: raccolgo il testimone con rispetto e con la volontà di proseguire il percorso di crescita dellassociazione. Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro al presidente nazionale Rosario Santanastasio, riconfermato alla guida di Archeoclub dItalia, e al segretario generale Pietro Cirigliano. Sono certo che, sotto la loro guida, lassociazione continuerà a essere un punto di riferimento nazionale nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale. Il mio impegno sarà quello di rafforzare la rete delle sedi lucane, favorire il dialogo con università, istituzioni e comunità locali, promuovere nuovi progetti di ricerca e valorizzazione e rappresentare la Basilicata nel Consiglio nazionale con spirito di servizio, competenza e visione». La doppia elezione di Antonio Cecere segna una delle pagine più significative degli ultimi anni per il mondo culturale lucano. Per uno studioso ancora giovane, ma già protagonista della ricerca storica e della divulgazione a livello nazionale, si tratta della consacrazione di un percorso costruito con rigore, passione e credibilità. La Basilicata si conferma, ancora una volta, protagonista.

