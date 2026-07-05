Riceviamo e pubblichiamo l'intervista realizzata da Maurizio Bolognetti a Vito De Filippo, attuale sindaco di Sant'Arcangelo. Classe 1963, laureato in Filosofia, giornalista, De Filippo ha alle spalle un lungo cursus honorem: consigliere Provinciale, assessore in seno alla Giunta regionale di Basilicata, Presidente del Consiglio regionale, Presidente della Giunta dal 2005 al 2013, deputato nel corso della XVIII legislatura, Sottosegretario alla Sanità nel governo Renzi e poi Sottosegretario alla Pubblica Istruzione con il governo Gentiloni. Da poco più di un mese ricopre la carica di sindaco di SantArcangelo (PZ), paese dove è nato e in cui vive. Nel suo passato anche collaborazioni con la Gazzetta del Mezzogiorno e con Tele Norba. De Filippo è un divoratore di libri e di libri ne ha anche scritti; adora Spinoza, ma in generale la materia oggetto dei suoi studi universitari. Nellintervista rilasciata a Maurizio Bolognetti, De Filippo si racconta e racconta.



