Riceviamo e pubblichiamo l'intervista realizzata da Maurizio Bolognetti a Vito De Filippo, attuale sindaco di Sant'Arcangelo. Classe 1963, laureato in Filosofia, giornalista, De Filippo ha alle spalle un lungo cursus honorem: consigliere Provinciale, assessore in seno alla Giunta regionale di Basilicata, Presidente del Consiglio regionale, Presidente della Giunta dal 2005 al 2013, deputato nel corso della XVIII legislatura, Sottosegretario alla Sanità nel governo Renzi e poi Sottosegretario alla Pubblica Istruzione con il governo Gentiloni. Da poco più di un mese ricopre la carica di sindaco di SantArcangelo (PZ), paese dove è nato e in cui vive. Nel suo passato anche collaborazioni con la Gazzetta del Mezzogiorno e con Tele Norba. De Filippo è un divoratore di libri e di libri ne ha anche scritti; adora Spinoza, ma in generale la materia oggetto dei suoi studi universitari. Nellintervista rilasciata a Maurizio Bolognetti, De Filippo si racconta e racconta.
Riceviamo e pubblichiamo l'intervista realizzata da Maurizio Bolognetti a Vito De Filippo, attuale sindaco di Sant'Arcangelo. Classe 1963, laureato in Filosofia, giornalista, De Filippo ha alle spalle un lungo cursus honorem: consigliere Provinciale, assessore in seno alla ...-->continua
Con la scomparsa di Renato Cantore la Basilicata perde un giornalista di grande spessore, che ha interpretato la professione con rigore, passione e profondo senso del servizio pubblico.
Attraverso il suo lavoro ha raccontato la nostra terra con competenza ...-->continua
"La sanità materana sta vivendo una stagione di rinnovata attenzione istituzionale che merita di essere sostenuta e consolidata. Dopo anni segnati da carenze di personale, difficoltà organizzative e da una mobilità sanitaria che ha costretto troppi cittadini a...-->continua
La sentenza del TAR Basilicata che ordina limmediata presa in carico di una bambina disabile da parte dellAsm di Matera non è solo una vittoria giudiziaria, ma una lezione di civiltà e di diritto costituzionale che inchioda la governance della sanità lucana...-->continua
Con il collegamento della nuova condotta idrica alla presa principale, che ha causato recentemente una sospensione del servizio per 24 ore e in alcune zone anche oltre, si è portato a compimento il progetto del "Potenziamento idrico di Contrada Santa Loja" a T...-->continua
Respingiamo ai mittenti il tentativo di far passare il deposito unico di scorie nucleari in Basilicata come una opportunità di sviluppo.
Ce ne sarebbero state tante altre, ma lincapacità di questo governo regionale le ha trasformate tutte in un salvadanai...-->continua
Con il collegamento della nuova condotta idrica alla presa principale, che ha causato recentemente una sospensione del servizio per 24 ore e in alcune zone anche oltre, si è portato a compimento il progetto del "Potenziamento idrico di Contrada Santa Loja" a T...-->continua