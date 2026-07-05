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La voce della Politica
|Scomparsa Renato Cantore, il cordoglio delle istituzioni
5/07/2026
|Con la scomparsa di Renato Cantore la Basilicata perde un giornalista di grande spessore, che ha interpretato la professione con rigore, passione e profondo senso del servizio pubblico.
Attraverso il suo lavoro ha raccontato la nostra terra con competenza e autenticità, contribuendo a custodirne la memoria e a valorizzarne lidentità. Negli ultimi anni aveva dedicato un impegno particolare alla figura di Rocco Petrone, facendo conoscere a tanti lucani, e non solo, il contributo di un nostro illustre conterraneo alla conquista dello spazio e rafforzando il legame tra la Basilicata e la sua vocazione nel settore dellaerospazio.
Il suo esempio e le sue opere resteranno un patrimonio prezioso per la nostra comunità.
Alla sua famiglia, ai colleghi della Rai e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo, a nome mio e dellintera Giunta regionale, le più sincere e sentite condoglianze. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.
La Basilicata perde una delle voci che ne hanno raccontato la storia e lidentità. Renato Cantore ha dedicato il suo lavoro di giornalista e scrittore alle persone e alle trasformazioni di questa terra, offrendo un contributo prezioso alla conoscenza della nostra comunità. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ricorda Renato Cantore, storico caporedattore della Rai Basilicata e già vicedirettore della Tgr Rai. Dalla guida della TGR ai suoi libri sullemigrazione lucana e sulle figure che hanno dato prestigio alla nostra terra, come Rocco Petrone, Renato Cantore ha contribuito a custodire e trasmettere un patrimonio di conoscenze con rigore, competenza e uno sguardo sempre libero da ogni retorica. Leredità del suo lavoro giornalistico e di ricerca resta un bene prezioso della Basilicata e continuerà a rappresentare un punto di riferimento per il mondo dellinformazione e della cultura. Alla sua famiglia, ai colleghi della Rai e all'intera comunità dei giornalisti lucani rivolgo, a nome mio e del Consiglio regionale della Basilicata, le più sincere espressioni di cordoglio.
"Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Renato Cantore. Se ne va un giornalista di straordinaria competenza, un intellettuale raffinato e un uomo che ha saputo raccontare la Basilicata con rigore, sensibilità e amore per la verità."
È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, anche a nome dell'intera comunità politica di Basilicata Casa Comune.
"Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne, oltre alle indiscusse qualità professionali, le doti umane, la sobrietà, la curiosità intellettuale, la lealtà e il profondo rispetto per le persone e per i fatti. Di Renato conserverò il ricordo di un uomo sempre disponibile al confronto, capace di ascoltare e di raccontare con equilibrio una terra che conosceva profondamente.
Attraverso i suoi libri e il suo instancabile impegno professionale, accompagnato da un'intensa attività sindacale, ha contribuito a custodire la memoria della nostra comunità e a far conoscere la Basilicata ben oltre i confini regionali.
La sua scomparsa lascia un vuoto.
Alla moglie, ai familiari, alla redazione del TGR Basilicata, alla Rai e a tutti i colleghi rivolgo, anche a nome di Basilicata Casa Comune, il più sincero sentimento di cordoglio e di vicinanza, nel ricordo riconoscente di una persona che ha onorato il giornalismo e ha servito con passione la Basilicata."
Il Capogruppo del PD: Voglio ricordare con affetto e sentimenti autentici, non solo luomo, il grande professionista e il bravo giornalista, ma anche un amico con il quale ho condiviso parole e punti di vista
In questi mesi ci siamo sentiti spesso con Renato e il nostro dialogo è stato sempre schietto e sincero. In questa triste circostanza voglio ricordare che al centro della nostra discussione cera il centenario di Petrone, su cui Cantore ha scritto un libro importante, 'Dalla Terra alla Luna. Rocco Petrone, litaliano dellApollo 11', che lo ha visto impegnato anche in un messaggio pubblico, forse lultimo, proprio in occasione delliniziativa svolta allUniversità di Basilicata tre settimane fa. È stata loccasione per confrontarci spesso in un modo utile e appassionato". Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del PD in Consiglio regionale, che aggiunge:
"Voglio quindi ricordare così - evidenzia Lacorazza - con affetto e sentimenti autentici, luomo e il grande professionista, l'apprezzato giornalista, ma anche un amico, che certamente ha scolpito pagine di storia e di memoria in Basilicata.
"Alla sua famiglia ai suoi ex colleghi e a quanti gli hanno voluto bene - conclude l'esponente del PD - rivolgo il mio più sincero cordoglio, la vicinanza mia personale e del gruppo consiliare del Partito Democratico".
La Cisl Basilicata si stringe con profondo cordoglio alla famiglia di Renato Cantore, giornalista che con rigore e passione ha raccontato per decenni i volti e le contraddizioni della Basilicata, dando voce al territorio e al mondo del lavoro. Con la sua scomparsa linformazione lucana perde un punto di riferimento importante. Cantore è stato un professionista esemplare che ha saputo coniugare competenza professionale e attenzione ai diritti, anche attraverso il suo impegno sindacale che si è distinto per lattenzione alla crescita professionale e per la difesa appassionata dellautonomia delle giornaliste e dei giornalisti della Basilicata. Ai familiari e ai colleghi della Rai giunga la sentita vicinanza da parte di tutta la comunità della Cisl.
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