Con la scomparsa di Renato Cantore la Basilicata perde un giornalista di grande spessore, che ha interpretato la professione con rigore, passione e profondo senso del servizio pubblico.

Attraverso il suo lavoro ha raccontato la nostra terra con competenza e autenticità, contribuendo a custodirne la memoria e a valorizzarne lidentità. Negli ultimi anni aveva dedicato un impegno particolare alla figura di Rocco Petrone, facendo conoscere a tanti lucani, e non solo, il contributo di un nostro illustre conterraneo alla conquista dello spazio e rafforzando il legame tra la Basilicata e la sua vocazione nel settore dellaerospazio.



Il suo esempio e le sue opere resteranno un patrimonio prezioso per la nostra comunità.

Alla sua famiglia, ai colleghi della Rai e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo, a nome mio e dellintera Giunta regionale, le più sincere e sentite condoglianze. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.











La Basilicata perde una delle voci che ne hanno raccontato la storia e lidentità. Renato Cantore ha dedicato il suo lavoro di giornalista e scrittore alle persone e alle trasformazioni di questa terra, offrendo un contributo prezioso alla conoscenza della nostra comunità. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ricorda Renato Cantore, storico caporedattore della Rai Basilicata e già vicedirettore della Tgr Rai. Dalla guida della TGR ai suoi libri sullemigrazione lucana e sulle figure che hanno dato prestigio alla nostra terra, come Rocco Petrone, Renato Cantore ha contribuito a custodire e trasmettere un patrimonio di conoscenze con rigore, competenza e uno sguardo sempre libero da ogni retorica. Leredità del suo lavoro giornalistico e di ricerca resta un bene prezioso della Basilicata e continuerà a rappresentare un punto di riferimento per il mondo dellinformazione e della cultura. Alla sua famiglia, ai colleghi della Rai e all'intera comunità dei giornalisti lucani rivolgo, a nome mio e del Consiglio regionale della Basilicata, le più sincere espressioni di cordoglio.





"Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Renato Cantore. Se ne va un giornalista di straordinaria competenza, un intellettuale raffinato e un uomo che ha saputo raccontare la Basilicata con rigore, sensibilità e amore per la verità."

È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, anche a nome dell'intera comunità politica di Basilicata Casa Comune.

"Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne, oltre alle indiscusse qualità professionali, le doti umane, la sobrietà, la curiosità intellettuale, la lealtà e il profondo rispetto per le persone e per i fatti. Di Renato conserverò il ricordo di un uomo sempre disponibile al confronto, capace di ascoltare e di raccontare con equilibrio una terra che conosceva profondamente.

Attraverso i suoi libri e il suo instancabile impegno professionale, accompagnato da un'intensa attività sindacale, ha contribuito a custodire la memoria della nostra comunità e a far conoscere la Basilicata ben oltre i confini regionali.

La sua scomparsa lascia un vuoto.

Alla moglie, ai familiari, alla redazione del TGR Basilicata, alla Rai e a tutti i colleghi rivolgo, anche a nome di Basilicata Casa Comune, il più sincero sentimento di cordoglio e di vicinanza, nel ricordo riconoscente di una persona che ha onorato il giornalismo e ha servito con passione la Basilicata."







Il Capogruppo del PD: Voglio ricordare con affetto e sentimenti autentici, non solo luomo, il grande professionista e il bravo giornalista, ma anche un amico con il quale ho condiviso parole e punti di vista

In questi mesi ci siamo sentiti spesso con Renato e il nostro dialogo è stato sempre schietto e sincero. In questa triste circostanza voglio ricordare che al centro della nostra discussione cera il centenario di Petrone, su cui Cantore ha scritto un libro importante, 'Dalla Terra alla Luna. Rocco Petrone, litaliano dellApollo 11', che lo ha visto impegnato anche in un messaggio pubblico, forse lultimo, proprio in occasione delliniziativa svolta allUniversità di Basilicata tre settimane fa. È stata loccasione per confrontarci spesso in un modo utile e appassionato". Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del PD in Consiglio regionale, che aggiunge:

"Voglio quindi ricordare così - evidenzia Lacorazza - con affetto e sentimenti autentici, luomo e il grande professionista, l'apprezzato giornalista, ma anche un amico, che certamente ha scolpito pagine di storia e di memoria in Basilicata.

"Alla sua famiglia ai suoi ex colleghi e a quanti gli hanno voluto bene - conclude l'esponente del PD - rivolgo il mio più sincero cordoglio, la vicinanza mia personale e del gruppo consiliare del Partito Democratico".







La Cisl Basilicata si stringe con profondo cordoglio alla famiglia di Renato Cantore, giornalista che con rigore e passione ha raccontato per decenni i volti e le contraddizioni della Basilicata, dando voce al territorio e al mondo del lavoro. Con la sua scomparsa linformazione lucana perde un punto di riferimento importante. Cantore è stato un professionista esemplare che ha saputo coniugare competenza professionale e attenzione ai diritti, anche attraverso il suo impegno sindacale che si è distinto per lattenzione alla crescita professionale e per la difesa appassionata dellautonomia delle giornaliste e dei giornalisti della Basilicata. Ai familiari e ai colleghi della Rai giunga la sentita vicinanza da parte di tutta la comunità della Cisl.

