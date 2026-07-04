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La voce della Politica
|Basilicata Casa Comune: no al deposito di scorie nucleari
4/07/2026
|Respingiamo ai mittenti il tentativo di far passare il deposito unico di scorie nucleari in Basilicata come una opportunità di sviluppo.
Ce ne sarebbero state tante altre, ma lincapacità di questo governo regionale le ha trasformate tutte in un salvadanaio per i buchi di bilancio.
I lucani non hanno bisogno di inseguire altre chimere né di negoziare al ribasso la tutela del territorio.
Quello di portare le scorie nucleari in Basilicata è un tentativo già fallito nel 2003, quando però questa terra esprimeva autorevolezza istituzionale e rigore amministrativo.
Oggi, come allora, ribadiamo la nostra contrarietà al cimitero delle scorie, contrastando ogni tentativo di imbonimento dellopinione pubblica da parte di chi non ha a cuore il bene dei lucani.
La Basilicata ha tanto altro da offrire, se solo si utilizzassero le risorse per generare benessere e non per i bonus che sono stati solo uno specchietto per le allodole.
Le politiche attive del lavoro non si basano sulla svendita del territorio ma su una valorizzazione delle sue peculiarità.
I territori interessati sono eccellenze produttive di grano di qualità e potrebbero sviluppare altre produzioni se si portassero a compimento in tempi certi le infrastrutture idriche.
Manca una politica industriale e non saranno certo le scorie a compensare i lucani dall'incapacità di attrarre investimenti industriali che generino sviluppo sostenibile.
Aree riconosciute come patrimonio UNESCO e dalla chiara vocazione turistica non possono ospitare il deposito unico perché questo significherebbe rinunciare alla loro attrattività e riconosciuta bellezza. Tutte potenzialità inespresse che questo Governo Regionale non ha saputo sviluppare ma che riceverebbero il definitivo colpo di grazia da una presenza ingombrante quale quella del deposito delle scorie nucleari compromettendo il futuro di questa terra dopo che questa maggioranza già ne ha devastato il presente.
Basilicata Casa Comune resterà vigile rispetto ad ogni tentativo di agganciare i lucani con altre facili promesse e sarà accanto ai Sindaci e ai cittadini che vogliono e meritano un futuro migliore.
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