-->
|
La voce della Politica
|Potenza, presidio contro il convegno che strizza l'occhio al deposito nazionale di scorie
3/07/2026
|Sabato 4 luglio a partire dalle 9,30, a Potenza, davanti al Grande Albergo, Cgil, Avs, PD, Cinque Stelle, Rete degli studenti medi, Wwf, Arci, Libera e Comitato per la Pace Potenza, Pax Christi- Punto Pace Potenza, Laboratorio di educazione alla pace saranno in presidio per protestare contro il convegno dal titolo "Opportunità del deposito unico di scorie radioattive in Basilicata" che si svolgerà presso la struttura ricettiva nelle stesse ore.
Sarà anche un caso ma, dopo quasi cinquantanni dallincidente di Seveso avvenuto il 10 luglio 1976, cè ancora chi pretende di parlare di nucleare e sicurezza come se fosse un dettaglio secondario. La verità è che, in Italia, quando si tratta di salute pubblica, rischi rilevanti e rischi nucleari, la memoria istituzionale dura troppo poco e la disinvoltura dura troppo a lungo.
Nemmeno il rinvio a giudizio dei responsabili ITREC di Rotondella di qualche mese fa è bastato a far capire che certe vicende non possono essere archiviate con un colpo di spugna.
Anzi, mentre per anni si è rinviato, discusso e minimizzato, soltanto oggi si avvia, forse, anche grazie alla Procura di Matera, la messa in sicurezza dei 64 elementi di combustibile nucleare del ciclo uranio-torio provenienti dal reattore americano Elk River.
Ma il punto vero è un altro: è intollerabile che, dopo tutto questo, il 4 luglio a Potenza presso il Grande Albergo, qualcuno, tramite apposito convegno, provi ancora a spacciare il nucleare e/o lo stoccaggio unico in Basilicata come una grande opportunità di sviluppo. Questa non è una scelta condivisa, è unoperazione politica che sa di imposizione. E chi pensa di poterla far passare contando sulla distrazione dei cittadini sbaglia di grosso.
Gli organizzatori e narratori del tuttoappostismo credono davvero che la popolazione abbia molte teste e poca memoria? Se lo domandino bene, prima di riproporre vecchi schemi e vecchi trucchi. Perché la Basilicata non ha dimenticato. E non può dimenticare cosa accadde a Scanzano nel novembre 2003, quando una comunità intera si alzò in piedi per dire no a una decisione calata dallalto, assurda nel merito e arrogante nel metodo.
Qui non si tratta di sviluppo, ma di rischio scaricato sui territori. Non si tratta di modernità, ma di vecchie logiche di sacrificio. Non si tratta di futuro, ma dellennesimo tentativo di imporre ai cittadini un prezzo che non hanno mai accettato di pagare.
La domanda finale è brutale, ma inevitabile: fino a quando si continuerà a usare la Basilicata come area di passaggio per decisioni che altrove nessuno oserebbe imporre? Basta prendere in giro i cittadini lucani. La Basilicata non può essere la
discarica italica e il nucleare non è una alternativa possibile. L'unica via percorribile è quella di una energia democratica e di pace quale sono le rinnovabili, in un rinnovato patto tra territorio, cittadini e imprese. Ci opponiamo alle politiche energetiche del governo, al nucleare e a tutte le false soluzioni che rallentano l'uscita dalle fonti fossili, ci opponiamo all'aumento della spesa militare e alla riconversione bellica dellindustria. Una giusta transizione ecologica è lunica strada per garantire lavoro di qualità, pace, diritti e sostenibilità. Per questo motivo il 4 luglio saremo in presidio davanti al Grande Alberto dalle ore 9:30. Invitiamo cittadini, movimenti, associazioni, partiti, sindaci e istituzioni a unirsi in questa battaglia. Chiediamo infine a tutti i Comuni lucani di lanciare un segnale forte assumendo delibere contro il nucleare.
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/07/2026 - Luisa De Palma nuovo Direttore della U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione ASM
L'Azienda Sanitaria Locale di Matera comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2026, Luisa De Palma ha assunto l'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'ASM.
La nomina rappresenta un importante passo nel percorso di raf...-->continua
|
|
|3/07/2026 - ''Auguri al nuovo segretario di Azione lauriota Nicolò Di Lascio''
Le sezioni di partito hanno rappresentato per decenni il luogo dove si è formata e cementata una classe dirigente che ha saputo raccogliere le sfide della società. I partiti e i suoi apparati se correttamente gestiti possono ridare alla politica un nuovo slan...-->continua
|
|
|3/07/2026 - Asili nido Melfi,FP CGIL: "Basta ritardi negli stipendi''
La FP CGIL di Potenza richiama l'attenzione sulla situazione che interessa il servizio di Asilo Nido del Comune di Melfi, rispetto alla quale è stata formalmente trasmessa una diffida alla Cooperativa Sociale Raggio di Sole e, per conoscenza, al Comune di Melf...-->continua
|
|
|3/07/2026 - Potenza, presidio contro il convegno che strizza l'occhio al deposito nazionale di scorie
Sabato 4 luglio a partire dalle 9,30, a Potenza, davanti al Grande Albergo, Cgil, Avs, PD, Cinque Stelle, Rete degli studenti medi, Wwf, Arci, Libera e Comitato per la Pace Potenza, Pax Christi- Punto Pace Potenza, Laboratorio di educazione alla pace saranno i...-->continua
|
|
|3/07/2026 - Trasporti Cifarelli: ''il Frecciarossa in Basilicata è nato da una scelta lungimirante del centrosinistra''
Il dibattito aperto in questi giorni sul finanziamento del Frecciarossa Taranto-Roma-Milano impone una riflessione seria, fondata sui fatti e lontana da ogni provincialismo. La Basilicata non può diventare il terreno di posizionamenti personali o di dichiaraz...-->continua
|
|
|3/07/2026 - FIM-CISL: Stellantis, produzione in crescita nel primo semestre 2026 (+13,7%)
La FIM-CISL registra un primo semestre 2026 in ripresa per Stellantis in Italia, con una produzione complessiva di 252.223 veicoli tra auto e veicoli commerciali, pari a un +13,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le autovetture crescono del +27,7% (158.1...-->continua
|
|
|3/07/2026 - Venosa, il Comune torna a sollecitare la riapertura della SP ex SS 168: ''Gravi disagi per cittadini e imprese''
Il Comune di Venosa torna a sollecitare la riapertura della SP ex SS 168, chiusa a seguito di una frana, tramite una lettera indirizzata allassessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, al presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, al ...-->continua
|
|