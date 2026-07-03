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La voce della Politica
|Trasporti Cifarelli: ''il Frecciarossa in Basilicata è nato da una scelta lungimirante del centrosinistra''
3/07/2026
|Il dibattito aperto in questi giorni sul finanziamento del Frecciarossa Taranto-Roma-Milano impone una riflessione seria, fondata sui fatti e lontana da ogni provincialismo. La Basilicata non può diventare il terreno di posizionamenti personali o di dichiarazioni utili più a lanciare messaggi in vista delle prossime scadenze politiche che a tutelare davvero gli interessi dei lucani. Lo dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli, Presidente della Seconda Commissione Bilancio e Programmazione.
È bene ricordare prosegue Cifarelli che il Frecciarossa in Basilicata non è nato per caso. È stato il frutto di una precisa scelta della Giunta regionale di centrosinistra guidata da Marcello Pittella, con lallora assessore Aldo Berlinguer, concretizzata nel 2016 con la sperimentazione avviata dallassessore Nicola Benedetto. Lobiettivo era rompere lisolamento ferroviario della Basilicata e collegare Potenza, Matera e la fascia jonica alla rete dellAlta Velocità, in vista del percorso che avrebbe portato Matera a essere Capitale europea della cultura. Quella scommessa è stata vinta, ma avrebbe dovuto rappresentare linizio di una strategia nazionale che la destra non ha mai costruito.
Per questo oggi il tema non è se mantenere il Frecciarossa, ma chi debba sostenerne i costi. È evidente che non possa continuare a essere la Regione Basilicata. LAlta Velocità produce utili dove lo Stato ha investito in infrastrutture moderne; qui, invece, il Frecciarossa percorre ancora linee storiche con velocità incompatibili con gli standard dellAV. È quindi lo Stato che deve farsi carico dei maggiori costi derivanti da uninfrastruttura nazionale incompleta.
Esiste poi un principio di equità. Le risorse regionali devono servire a garantire il trasporto pubblico locale, quello di studenti, pendolari e cittadini. Continuare a finanziare con fondi regionali un collegamento ferroviario di interesse nazionale significa sottrarre risorse ai servizi essenziali destinati ai lucani.
Negli ultimi anni, invece, la Giunta Bardi si è limitata a rinnovare il contratto con Trenitalia, destinando ogni anno oltre 3,5 milioni di euro senza aprire una vera vertenza con il Governo per ottenere il finanziamento statale della tratta e senza riuscire a coinvolgere la Regione Puglia nella compartecipazione ai costi del collegamento.
Per questo sorprende che oggi qualcuno scelga la strada delle dichiarazioni ad effetto anziché quella dellapprofondimento tecnico e del confronto istituzionale. La Basilicata non ha bisogno di rincorrere titoli di giornale o di lanciare segnali politici utili a percorsi personali. Ha bisogno di rappresentanti che conoscano i dossier e sappiano difendere il territorio nei luoghi in cui si assumono le decisioni.
La Basilicata non ha bisogno di una gara a chi urla più forte o a chi riesce a conquistare un titolo in più sui giornali. Ha bisogno di una strategia istituzionale seria, condivisa e credibile, capace di mettere attorno allo stesso tavolo Regione, Governo e parlamentari lucani per ottenere un obiettivo preciso: linserimento del Frecciarossa tra i servizi di interesse nazionale finanziati dallo Stato. Questa è la battaglia utile ai lucani. Il resto assomiglia più alla solita passerella per mandare segnali a Roma: molto fumo, poco treno.
Potenza, 3 luglio 2026
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