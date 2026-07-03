Il dibattito aperto in questi giorni sul finanziamento del Frecciarossa Taranto-Roma-Milano impone una riflessione seria, fondata sui fatti e lontana da ogni provincialismo. La Basilicata non può diventare il terreno di posizionamenti personali o di dichiarazioni utili più a lanciare messaggi in vista delle prossime scadenze politiche che a tutelare davvero gli interessi dei lucani. Lo dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli, Presidente della Seconda Commissione Bilancio e Programmazione.



È bene ricordare  prosegue Cifarelli  che il Frecciarossa in Basilicata non è nato per caso. È stato il frutto di una precisa scelta della Giunta regionale di centrosinistra guidata da Marcello Pittella, con lallora assessore Aldo Berlinguer, concretizzata nel 2016 con la sperimentazione avviata dallassessore Nicola Benedetto. Lobiettivo era rompere lisolamento ferroviario della Basilicata e collegare Potenza, Matera e la fascia jonica alla rete dellAlta Velocità, in vista del percorso che avrebbe portato Matera a essere Capitale europea della cultura. Quella scommessa è stata vinta, ma avrebbe dovuto rappresentare linizio di una strategia nazionale che la destra non ha mai costruito.



Per questo oggi il tema non è se mantenere il Frecciarossa, ma chi debba sostenerne i costi. È evidente che non possa continuare a essere la Regione Basilicata. LAlta Velocità produce utili dove lo Stato ha investito in infrastrutture moderne; qui, invece, il Frecciarossa percorre ancora linee storiche con velocità incompatibili con gli standard dellAV. È quindi lo Stato che deve farsi carico dei maggiori costi derivanti da uninfrastruttura nazionale incompleta.



Esiste poi un principio di equità. Le risorse regionali devono servire a garantire il trasporto pubblico locale, quello di studenti, pendolari e cittadini. Continuare a finanziare con fondi regionali un collegamento ferroviario di interesse nazionale significa sottrarre risorse ai servizi essenziali destinati ai lucani.



Negli ultimi anni, invece, la Giunta Bardi si è limitata a rinnovare il contratto con Trenitalia, destinando ogni anno oltre 3,5 milioni di euro senza aprire una vera vertenza con il Governo per ottenere il finanziamento statale della tratta e senza riuscire a coinvolgere la Regione Puglia nella compartecipazione ai costi del collegamento.



Per questo sorprende che oggi qualcuno scelga la strada delle dichiarazioni ad effetto anziché quella dellapprofondimento tecnico e del confronto istituzionale. La Basilicata non ha bisogno di rincorrere titoli di giornale o di lanciare segnali politici utili a percorsi personali. Ha bisogno di rappresentanti che conoscano i dossier e sappiano difendere il territorio nei luoghi in cui si assumono le decisioni.



La Basilicata non ha bisogno di una gara a chi urla più forte o a chi riesce a conquistare un titolo in più sui giornali. Ha bisogno di una strategia istituzionale seria, condivisa e credibile, capace di mettere attorno allo stesso tavolo Regione, Governo e parlamentari lucani per ottenere un obiettivo preciso: linserimento del Frecciarossa tra i servizi di interesse nazionale finanziati dallo Stato. Questa è la battaglia utile ai lucani. Il resto assomiglia più alla solita passerella per mandare segnali a Roma: molto fumo, poco treno.

Potenza, 3 luglio 2026