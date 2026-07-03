La FIM-CISL registra un primo semestre 2026 in ripresa per Stellantis in Italia, con una produzione complessiva di 252.223 veicoli tra auto e veicoli commerciali, pari a un +13,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le autovetture crescono del +27,7% (158.193 unità), mentre i veicoli commerciali si attestano a 94.030 unità (-4%).



Il miglioramento è trainato soprattutto dai nuovi modelli avviati negli stabilimenti di Mirafiori e Melfi, che segnano rispettivamente +135,4% e +88,4%. In crescita anche Modena grazie al trasferimento delle produzioni Maserati. Pomigliano resta stabile, mentre Atessa si conferma il principale polo dei veicoli commerciali.



Fortemente negativa la situazione di Cassino, che registra un crollo del -36,2% con 6.700 unità prodotte e una crisi occupazionale sempre più pesante. Il sindacato parla di situazione insostenibile e chiede interventi urgenti per garantire continuità produttiva e nuove assegnazioni industriali.



Secondo la FIM-CISL, il 2026 potrebbe chiudersi poco sopra i 500 mila veicoli, ancora lontano dagli obiettivi di un milione di unità. In calo anche il ricorso agli ammortizzatori sociali (-30%), grazie ai nuovi lanci di prodotto.



Per il sindacato, il piano Stellantis segna un passo avanti rispetto al passato ma restano nodi irrisolti su Cassino, Termoli e sul rilancio dei marchi premium. Servono nuove produzioni, investimenti e una strategia europea per il settore automotive, conclude la FIM-CISL, chiedendo anche un intervento su energia, incentivi e politica industriale UE.