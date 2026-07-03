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La voce della Politica
|FIM-CISL: Stellantis, produzione in crescita nel primo semestre 2026 (+13,7%)
3/07/2026
|La FIM-CISL registra un primo semestre 2026 in ripresa per Stellantis in Italia, con una produzione complessiva di 252.223 veicoli tra auto e veicoli commerciali, pari a un +13,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le autovetture crescono del +27,7% (158.193 unità), mentre i veicoli commerciali si attestano a 94.030 unità (-4%).
Il miglioramento è trainato soprattutto dai nuovi modelli avviati negli stabilimenti di Mirafiori e Melfi, che segnano rispettivamente +135,4% e +88,4%. In crescita anche Modena grazie al trasferimento delle produzioni Maserati. Pomigliano resta stabile, mentre Atessa si conferma il principale polo dei veicoli commerciali.
Fortemente negativa la situazione di Cassino, che registra un crollo del -36,2% con 6.700 unità prodotte e una crisi occupazionale sempre più pesante. Il sindacato parla di situazione insostenibile e chiede interventi urgenti per garantire continuità produttiva e nuove assegnazioni industriali.
Secondo la FIM-CISL, il 2026 potrebbe chiudersi poco sopra i 500 mila veicoli, ancora lontano dagli obiettivi di un milione di unità. In calo anche il ricorso agli ammortizzatori sociali (-30%), grazie ai nuovi lanci di prodotto.
Per il sindacato, il piano Stellantis segna un passo avanti rispetto al passato ma restano nodi irrisolti su Cassino, Termoli e sul rilancio dei marchi premium. Servono nuove produzioni, investimenti e una strategia europea per il settore automotive, conclude la FIM-CISL, chiedendo anche un intervento su energia, incentivi e politica industriale UE.
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|La Voce della Politica
|3/07/2026 - Asili nido Melfi,FP CGIL: "Basta ritardi negli stipendi''
La FP CGIL di Potenza richiama l'attenzione sulla situazione che interessa il servizio di Asilo Nido del Comune di Melfi, rispetto alla quale è stata formalmente trasmessa una diffida alla Cooperativa Sociale Raggio di Sole e, per conoscenza, al Comune di Melfi quale ente co...-->continua
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|3/07/2026 - Potenza, presidio contro il convegno che strizza l'occhio al deposito nazionale di scorie
Sabato 4 luglio a partire dalle 9,30, a Potenza, davanti al Grande Albergo, Cgil, Avs, PD, Cinque Stelle, Rete degli studenti medi, Wwf, Arci, Libera e Comitato per la Pace Potenza, Pax Christi- Punto Pace Potenza, Laboratorio di educazione alla pace saranno i...-->continua
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|3/07/2026 - Trasporti Cifarelli: ''il Frecciarossa in Basilicata è nato da una scelta lungimirante del centrosinistra''
Il dibattito aperto in questi giorni sul finanziamento del Frecciarossa Taranto-Roma-Milano impone una riflessione seria, fondata sui fatti e lontana da ogni provincialismo. La Basilicata non può diventare il terreno di posizionamenti personali o di dichiaraz...-->continua
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|3/07/2026 - FIM-CISL: Stellantis, produzione in crescita nel primo semestre 2026 (+13,7%)
La FIM-CISL registra un primo semestre 2026 in ripresa per Stellantis in Italia, con una produzione complessiva di 252.223 veicoli tra auto e veicoli commerciali, pari a un +13,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le autovetture crescono del +27,7% (158.1...-->continua
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|3/07/2026 - Venosa, il Comune torna a sollecitare la riapertura della SP ex SS 168: ''Gravi disagi per cittadini e imprese''
Il Comune di Venosa torna a sollecitare la riapertura della SP ex SS 168, chiusa a seguito di una frana, tramite una lettera indirizzata allassessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, al presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, al ...-->continua
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|3/07/2026 - Precari della giustizia, Morea: ''Grande soddisfazione per la stabilizzazione di 137 lavoratori in Basilicata''
Accolgo con grande soddisfazione la notizia della stabilizzazione di 137 lavoratori degli Uffici giudiziari della Basilicata, assunti nellambito del PNRR. Si tratta di un risultato importante che garantisce continuità lavorativa a tante famiglie e, allo stes...-->continua
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|3/07/2026 - Sorveglianza sanitaria, Latronico: ''Al via Sintesi''
Parte il prossimo 10 luglio la prima fase del progetto "Sintesi", liniziativa di sorveglianza sanitaria che monitorerà lo stato di salute della popolazione residente nellarea a rischio dei Siti contaminati di Interesse Nazionale. Lavvio del progetto affe...-->continua
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