Il Comune di Venosa torna a sollecitare la riapertura della SP ex SS 168, chiusa a seguito di una frana, tramite una lettera indirizzata allassessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, al presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, al dirigente provinciale alla Viabilità Enrico Spera e al direttore generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata Antonio Altomonte, oltre che per conoscenza ai sindaci dei comuni interessati.



Nella missiva, il sindaco Francesco Mollica evidenzia i pesanti disagi causati dallinterruzione della viabilità, che stanno incidendo su cittadini, lavoratori e sul comparto agricolo, già in difficoltà per il contesto economico e laumento dei costi di trasporto.



Per limitare le criticità, il Comune è già intervenuto con urgenza ripristinando una strada alternativa, sostenendo una spesa superiore ai 100mila euro, soluzione però considerata solo parziale.



Nella lettera viene inoltre sollecitata lattuazione delle risorse già stanziate per lemergenza, pari a 238mila euro, destinate alla riapertura del tratto con senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Lamministrazione comunale ribadisce anche la disponibilità a contribuire a un intervento strutturale definitivo fino a 2 milioni di euro.



Lappello è a superare i tempi burocratici e ad accelerare le procedure per garantire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile, ritenuta fondamentale per la mobilità e leconomia del territorio.