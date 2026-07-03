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La voce della Politica
|Venosa, il Comune torna a sollecitare la riapertura della SP ex SS 168: ''Gravi disagi per cittadini e imprese''
3/07/2026
|Il Comune di Venosa torna a sollecitare la riapertura della SP ex SS 168, chiusa a seguito di una frana, tramite una lettera indirizzata allassessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, al presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, al dirigente provinciale alla Viabilità Enrico Spera e al direttore generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata Antonio Altomonte, oltre che per conoscenza ai sindaci dei comuni interessati.
Nella missiva, il sindaco Francesco Mollica evidenzia i pesanti disagi causati dallinterruzione della viabilità, che stanno incidendo su cittadini, lavoratori e sul comparto agricolo, già in difficoltà per il contesto economico e laumento dei costi di trasporto.
Per limitare le criticità, il Comune è già intervenuto con urgenza ripristinando una strada alternativa, sostenendo una spesa superiore ai 100mila euro, soluzione però considerata solo parziale.
Nella lettera viene inoltre sollecitata lattuazione delle risorse già stanziate per lemergenza, pari a 238mila euro, destinate alla riapertura del tratto con senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Lamministrazione comunale ribadisce anche la disponibilità a contribuire a un intervento strutturale definitivo fino a 2 milioni di euro.
Lappello è a superare i tempi burocratici e ad accelerare le procedure per garantire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile, ritenuta fondamentale per la mobilità e leconomia del territorio.
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|La Voce della Politica
|3/07/2026 - Asili nido Melfi,FP CGIL: "Basta ritardi negli stipendi''
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|3/07/2026 - Potenza, presidio contro il convegno che strizza l'occhio al deposito nazionale di scorie
Sabato 4 luglio a partire dalle 9,30, a Potenza, davanti al Grande Albergo, Cgil, Avs, PD, Cinque Stelle, Rete degli studenti medi, Wwf, Arci, Libera e Comitato per la Pace Potenza, Pax Christi- Punto Pace Potenza, Laboratorio di educazione alla pace saranno i...-->continua
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|3/07/2026 - Trasporti Cifarelli: ''il Frecciarossa in Basilicata è nato da una scelta lungimirante del centrosinistra''
Il dibattito aperto in questi giorni sul finanziamento del Frecciarossa Taranto-Roma-Milano impone una riflessione seria, fondata sui fatti e lontana da ogni provincialismo. La Basilicata non può diventare il terreno di posizionamenti personali o di dichiaraz...-->continua
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|3/07/2026 - FIM-CISL: Stellantis, produzione in crescita nel primo semestre 2026 (+13,7%)
La FIM-CISL registra un primo semestre 2026 in ripresa per Stellantis in Italia, con una produzione complessiva di 252.223 veicoli tra auto e veicoli commerciali, pari a un +13,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le autovetture crescono del +27,7% (158.1...-->continua
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|3/07/2026 - Precari della giustizia, Morea: ''Grande soddisfazione per la stabilizzazione di 137 lavoratori in Basilicata''
Accolgo con grande soddisfazione la notizia della stabilizzazione di 137 lavoratori degli Uffici giudiziari della Basilicata, assunti nellambito del PNRR. Si tratta di un risultato importante che garantisce continuità lavorativa a tante famiglie e, allo stes...-->continua
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|3/07/2026 - Sorveglianza sanitaria, Latronico: ''Al via Sintesi''
Parte il prossimo 10 luglio la prima fase del progetto "Sintesi", liniziativa di sorveglianza sanitaria che monitorerà lo stato di salute della popolazione residente nellarea a rischio dei Siti contaminati di Interesse Nazionale. Lavvio del progetto affe...-->continua
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