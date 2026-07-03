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La voce della Politica
|Precari della giustizia, Morea: ''Grande soddisfazione per la stabilizzazione di 137 lavoratori in Basilicata''
3/07/2026
|Accolgo con grande soddisfazione la notizia della stabilizzazione di 137 lavoratori degli Uffici giudiziari della Basilicata, assunti nellambito del PNRR. Si tratta di un risultato importante che garantisce continuità lavorativa a tante famiglie e, allo stesso tempo, rafforza un settore strategico per il corretto funzionamento della giustizia.
Lo dichiara il consigliere regionale e Capogruppo di Azione Nicola Morea, ricordando come il tema fosse stato più volte portato allattenzione delle istituzioni.
Su questa vicenda il Consiglio regionale della Basilicata ha saputo esprimere una posizione chiara e condivisa, dapprima presso la competente commissione consiliare e, successivamente, con un ordine del giorno approvato allunanimità dal Consiglio Regionale. Lordine del giorno ha recepito le istanze dei precari della giustizia e delle organizzazioni sindacali, sostenendo con vigore la necessità di stabilizzare validi professionisti, migliorando lefficienza degli uffici giudiziari.
Fin dallinizio ho ritenuto che questi lavoratori non dovessero rappresentare una risposta temporanea a unesigenza strutturale. Gli uffici giudiziari hanno potuto contare sulla loro professionalità e sul loro contributo concreto nello smaltimento dellarretrato e nel miglioramento dei servizi. Sarebbe stato incomprensibile disperdere competenze così preziose.
Per questo prosegue Morea avevo espresso il mio sostegno alle richieste di stabilizzazione, condividendo la necessità di trasformare unesperienza nata con il PNRR in unopportunità stabile per il sistema giustizia e per centinaia di lavoratori.
Il consigliere regionale rivolge inoltre un plauso alle organizzazioni sindacali e a tutte le istituzioni che hanno contribuito al raggiungimento dellobiettivo.
Quando il confronto istituzionale e sindacale produce risultati concreti, ne beneficiano i lavoratori, le amministrazioni e i cittadini. La stabilizzazione dei 137 precari lucani rappresenta un segnale di serietà e di attenzione verso chi ha dimostrato sul campo competenza, dedizione e senso dello Stato.
Mi auguro conclude Morea che questa scelta rappresenti un modello anche per affrontare altre situazioni di precariato nella pubblica amministrazione, valorizzando il merito e garantendo stabilità occupazionale nei servizi essenziali per le nostre comunità.
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