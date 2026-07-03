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Precari della giustizia, Morea: ''Grande soddisfazione per la stabilizzazione di 137 lavoratori in Basilicata''

3/07/2026

Accolgo con grande soddisfazione la notizia della stabilizzazione di 137 lavoratori degli Uffici giudiziari della Basilicata, assunti nellambito del PNRR. Si tratta di un risultato importante che garantisce continuità lavorativa a tante famiglie e, allo stesso tempo, rafforza un settore strategico per il corretto funzionamento della giustizia.

Lo dichiara il consigliere regionale e Capogruppo di Azione Nicola Morea, ricordando come il tema fosse stato più volte portato allattenzione delle istituzioni.

Su questa vicenda il Consiglio regionale della Basilicata ha saputo esprimere una posizione chiara e condivisa, dapprima presso la competente commissione consiliare e, successivamente, con un ordine del giorno approvato allunanimità dal Consiglio Regionale. Lordine del giorno ha recepito le istanze dei precari della giustizia e delle organizzazioni sindacali, sostenendo con vigore la necessità di stabilizzare validi professionisti, migliorando lefficienza degli uffici giudiziari.

Fin dallinizio ho ritenuto che questi lavoratori non dovessero rappresentare una risposta temporanea a unesigenza strutturale. Gli uffici giudiziari hanno potuto contare sulla loro professionalità e sul loro contributo concreto nello smaltimento dellarretrato e nel miglioramento dei servizi. Sarebbe stato incomprensibile disperdere competenze così preziose.

Per questo  prosegue Morea  avevo espresso il mio sostegno alle richieste di stabilizzazione, condividendo la necessità di trasformare unesperienza nata con il PNRR in unopportunità stabile per il sistema giustizia e per centinaia di lavoratori.

Il consigliere regionale rivolge inoltre un plauso alle organizzazioni sindacali e a tutte le istituzioni che hanno contribuito al raggiungimento dellobiettivo.

Quando il confronto istituzionale e sindacale produce risultati concreti, ne beneficiano i lavoratori, le amministrazioni e i cittadini. La stabilizzazione dei 137 precari lucani rappresenta un segnale di serietà e di attenzione verso chi ha dimostrato sul campo competenza, dedizione e senso dello Stato.

Mi auguro  conclude Morea  che questa scelta rappresenti un modello anche per affrontare altre situazioni di precariato nella pubblica amministrazione, valorizzando il merito e garantendo stabilità occupazionale nei servizi essenziali per le nostre comunità.



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