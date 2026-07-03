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La voce della Politica
|Silletti: il 7 luglio, a Potenza convegno su salute e giustizia
3/07/2026
|La Garante regionale delle persone detenute, del diritto alla salute, delle vittime di reato e degli anziani, Tiziana Silletti, parteciperà al convegno dal titolo Distanze brevi, sguardi lunghi - Il carcere nelle regioni a scala umana che si terrà martedì 7 luglio, alle ore 9:00, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata a Potenza.
Lincontro, promosso dal Coordinamento Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane e il CVS Basilicata, in collaborazione con il Centro per la Giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata e accreditato ECM sottolinea la Silletti diventerà loccasione per ribadire che il carcere non può essere un luogo di esclusione dai diritti, ma uno spazio in cui la dignità della persona continui a essere riconosciuta e protetta. In Basilicata stiamo costruendo una rete stabile tra istituzioni, sanità, magistratura e volontariato affinché il diritto alla salute sia realmente garantito e il reinserimento sociale diventi una concreta possibilità.
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archivio
|La Voce della Politica
|3/07/2026 - Banca delle Terre Agricole, Cicala: 740 ettari di opportunità''
Laccesso alla terra è una delle condizioni fondamentali per garantire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del nostro sistema agricolo. La nuova edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole si inserisce in un percorso di collaborazione istituziona...-->continua
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|3/07/2026 - Silletti: il 7 luglio, a Potenza convegno su salute e giustizia
La Garante regionale delle persone detenute, del diritto alla salute, delle vittime di reato e degli anziani, Tiziana Silletti, parteciperà al convegno dal titolo Distanze brevi, sguardi lunghi - Il carcere nelle regioni a scala umana che si terrà martedì 7 ...-->continua
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|3/07/2026 - Permessi idrocarburi, Lacorazza: schiena dritta e non capo chino
Il Capogruppo del PD: ho chiesto da mesi che fossero coinvolti sul tema Consiglio e territori. La Giunta sfugge ad una discussione aperta e trasparente
Riteniamo sbagliato il metodo e discutibile il merito con cui la Giunta regionale ha proceduto a d...-->continua
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|3/07/2026 - Congresso nazionale UIL a Padova: dalla Basilicata il commento su Bombardieri e le sfide del lavoro futuro
Congresso nazionale Uil a Padova: Primi commenti da delegazione lucana
Una relazione forte, concreta e appassionata: è il commento di Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil Basilicata, alla relazione del segretario generale PierPaolo Bombardi...-->continua
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|3/07/2026 - Giovani, Bochicchio: accogliamo lappello della Chiesa
Il capogruppo socialista: raccolgo pienamente il messaggio lanciato da Mons. Ambarus. Per questo ho richiamato la necessità di rivedere la L.R. n. 11 del 2000 (Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società)
Le parole p...-->continua
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|3/07/2026 - Elezione segretario cittadino di AZIONE Nicolò Di Lascio.
Assumo con grande entusiasmo il ruolo di Segretario di Azione Lauria e lo faccio con l'orgoglio di rappresentare una realtà politica che ha saputo affermarsi come uno dei principali punti di riferimento del territorio, forte di una classe dirigente qualificata...-->continua
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|3/07/2026 - Vaccaro (Uil Pensionati Basilicata): ''La Basilicata può diventare Terra della Longevità''
Lesperienza raccontata dalla rivista Vita, dedicata alla startup 55+ che punta a valorizzare i talenti, le competenze e il capitale umano delle persone senior nellambito della cosiddetta economia della longevità, rappresenta una conferma della validità di ...-->continua
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