Laccesso alla terra è una delle condizioni fondamentali per garantire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del nostro sistema agricolo. La nuova edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole si inserisce in un percorso di collaborazione istituziona... -->continua

3/07/2026 - Permessi idrocarburi, Lacorazza: schiena dritta e non capo chino

Il Capogruppo del PD: ho chiesto da mesi che fossero coinvolti sul tema Consiglio e territori. La Giunta sfugge ad una discussione aperta e trasparente



Riteniamo sbagliato il metodo e discutibile il merito con cui la Giunta regionale ha proceduto a d...-->continua