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Silletti: il 7 luglio, a Potenza convegno su salute e giustizia

3/07/2026

La Garante regionale delle persone detenute, del diritto alla salute, delle vittime di reato e degli anziani, Tiziana Silletti, parteciperà al convegno dal titolo Distanze brevi, sguardi lunghi - Il carcere nelle regioni a scala umana che si terrà martedì 7 luglio, alle ore 9:00, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata a Potenza.

Lincontro, promosso dal Coordinamento Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane e il CVS Basilicata, in collaborazione con il Centro per la Giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata e accreditato ECM  sottolinea la Silletti  diventerà loccasione per ribadire che il carcere non può essere un luogo di esclusione dai diritti, ma uno spazio in cui la dignità della persona continui a essere riconosciuta e protetta. In Basilicata stiamo costruendo una rete stabile tra istituzioni, sanità, magistratura e volontariato affinché il diritto alla salute sia realmente garantito e il reinserimento sociale diventi una concreta possibilità.









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